Horner Salahkan Marko atas Promosi Dini Pembalap Junior Red Bull

Christian Horner mengatakan bahwa pembalap seperti Alex Albon, Liam Lawson, dan Pierre Gasly, dipromosikan ke tim senior Red Bull lebih cepat, dan ia menyalahkan Helmut Marko atas hal tersebut.

Program pembalap junior Red Bull merupakan salah satu yang paling signifikan di ajang F1, namun juga dikenal atas kekejaman atas para pembalapnya selama bertahun-tahun.

Meskipun telah melahirkan juara dunia seperti Sebastian Vettel dan Max Verstappen, tuntutan untuk meraih kesuksesan membuat sejumlah pembalap hanya diberi sedikit waktu untuk membuktikan kemampuan mereka.

Albon, Gasly dan Lawson dipromosikan terlalu awal?

Lawson has scored 61 points for Racing Bulls this season

Pierre Gasly dipromosikan dari Toro Rosso ke Red Bull untuk musim 2019 setelah hanya satu musim penuh, namun ia dikirim kembali ke tim tersebut setelah 12 putaran.

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Alex Albon kemudian dipromosikan untuk menggantikannya selama sisa musim 2019 dan musim 2020, sebelum akhirnya dilepas sepenuhnya.

Ia baru kembali ke F1 pada tahun 2022 setelah menandatangani kontrak dengan Williams.

Ketika Red Bull berpisah dengan Sergio Perez—yang penampilannya sedang merosot—pada akhir 2024, Liam Lawson dipromosikan dari AlphaTauri untuk musim 2025.

Namun, ia hanya turun selama dua balapan untuk Red Bull sebelum dikirim kembali ke AlphaTauri, dengan posisi yang kemudian diisi oleh Yuki Tsunoda.

Albon moved to Williams after Red Bull dropped him

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Pendekatan ini terbukti berhasil bagi Red Bull di masa lalu; Daniil Kvyat dikirim kembali ke Toro Rosso setelah beberapa putaran pada tahun 2016 dan digantikan oleh Verstappen, yang kemudian meraih kemenangan pada debutnya di Spanyol.

Berbicara dalam siniar High Performance Podcast, mantan bos tim Red Bull, Horner, mengatakan bahwa para pembalap tersebut dipromosikan “terlalu cepat” dan menunjuk Helmut Marko sebagai pihak yang bertanggung jawab atas hal itu.

“Beberapa pembalap ini tiba terlalu cepat,” ujarnya. “Saya tidak sepenuhnya setuju dengan kecepatan mereka masuk ke Red Bull Racing, tetapi ada tekad kuat untuk mengambil pembalap dari kelompok junior Red Bull.

"Menurut saya, dalam pandangan Helmut, program tersebut tidak memiliki alasan untuk dipertahankan jika kita tidak segera mempromosikan pembalap muda - sesuatu yang menurut saya terkadang dilakukan terlalu dini dalam tahap perkembangan mereka.

Christian Horner © XPB Images

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“Menurut saya, Alex dipromosikan terlalu cepat. Begitu pula Gasly, dan juga Lawson.

“Mereka ini butuh lebih banyak waktu untuk berevolusi dan berkembang.

“Maksud saya, berapa lama George Russell menghabiskan waktu di tim Williams yang sulit sebelum akhirnya dipanggil? Saat tiba di level tersebut, mereka sudah jauh lebih matang.”

Horner “berusaha keras” untuk Albon gabung Williams

Horner menambahkan bahwa pendekatan Red Bull dibentuk oleh “posisi istimewa” karena memiliki dua tim, tapi ia menyadari bahwa mustahil untuk para pembalap untuk meraih kesuksesan langsung di tim utama Red Bull.

“Menurut saya, pandangannya adalah bahwa Red Bull berada dalam posisi istimewa karena memiliki empat kursi - dengan dua tim yang ada - sehingga tidak ada satu pun dari pembalap tersebut yang sekadar dilepas begitu saja,” tambahnya.

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Horner thinks some juniors were promoted too quickly

“Gasly kembali ke Racing Bulls, mampu menunjukkan nilainya, lalu pindah ke tim lain.

“Untuk Albon, saya bekerja sangat keras dan berjuang mati-matian agar ia mendapatkan kursi di Williams. Kami bahkan berkontribusi secara finansial untuk membantunya mendapatkan posisi tersebut.

“Liam jelas memiliki kemampuan untuk kembali ke tim itu. Begitu pula dengan [Daniil] Kvyat. Namun kenyataannya, mereka semua tiba di sana terlalu cepat.

“Mereka baru memiliki pengalaman satu tahun atau kurang dari satu tahun di Formula 1, lalu langsung ditempatkan di tim papan atas, dengan mobil yang sulit dikendalikan, serta harus bersaing melawan seorang talenta yang muncul sekali dalam satu generasi - hampir mustahil bagi mereka untuk bisa sukses dalam situasi seperti itu.

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“Dan tentu saja, begitu Anda melangkah masuk ke tim papan atas, sorotan terhadap diri Anda pun menjadi jauh lebih intens.

“Tekanannya meningkat, dan Anda bisa melihat - benar-benar terlihat jelas - bahwa mereka merasakan tekanan tersebut.

“Entah itu Pierre - saya ingat dia sempat tertinggal satu putaran di Austria dan di Grand Prix Hungaria dalam dua balapan berturut-turut - dia benar-benar terpukul dalam balapan-balapan itu.

“Begitu pula Liam pada awal tahun lalu; Anda bisa melihat beban yang harus mereka tanggung. Menurut saya, itu terjadi karena mereka sampai di level tersebut terlalu cepat.”