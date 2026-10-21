Norris Berjanji Ambil Keputusan Lebih Baik usai Insiden Singapura

Lando Norris berjanji untuk mengambil “keputusan yang lebih baik” setelah insiden kontroversial dengan rekan satu timnya di McLaren, Oscar Piastri, pada Sprint Race Grand Prix F1 Singapura.

Duo McLaren sempat berada di posisi lima besar pada Sprint Race GP Singapura, dengan Piastri memimpin di depan Norris yang menempati posisi keempat.

Norris melakukan manuver agresif di Tikungan 5, yang berujung pada benturan dengan Piastri dan membuat pembalap asal Australia itu melintir.

McLaren kemudian mengadakan pembicaraan untuk menjernihkan suasana dengan kedua pembalap tersebut, setelah CEO tim, Zak Brown, memberikan tanggapan tegas terkait insiden tabrakan di Singapura itu.

Lando Norris © XPB Images

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Norris ‘bertanggung jawab untuk kesalahannya’

Norris tampak berusaha menebus kesalahannya dalam balapan utama di Singapura, ia beberapa kali bertanya kepada timnya apakah ada yang bisa ia lakukan untuk membantu Piastri memperbaiki posisinya di fase-fase akhir balapan.

Insiden ini terjadi hanya beberapa pekan setelah Norris meluapkan kekesalannya terhadap Franco Colapinto di Azerbaijan - di mana ia menyatakan bahwa Colapinto seharusnya dijatuhi larangan membalap akibat tabrakan yang terjadi saat dimulainya kembali balapan di bawah kondisi Safety Car.

Norris kemudian meminta maaf atas komentar tersebut, namun insiden di Singapura memicu gelombang kritik di media sosial karena sejumlah penggemar kembali mengungkit kata-kata tajam yang pernah ia lontarkan terhadap Colapinto.

“Saya bertanggung jawab atas kesalahan-kesalahan saya, dan saya belajar darinya,” ujar Norris dalam pratinjau Grand Prix AS dari tim McLaren.

“Tim ini adalah motivasi saya setiap akhir pekan, dan tujuan saya adalah membalas kerja keras yang telah diberikan oleh semua orang dengan cara terus berkembang, mengambil keputusan yang lebih baik, serta mewakili tim dengan sebaik mungkin.”

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Lando Norris © XPB Images

McLaren siapkan upgrade di Austin

McLaren sempat menunjukkan performa yang kuat di antara jeda musim panas dengan Norris meraih kemenangan di Hungaria dan Belanda.

Namun, momentum mereka terhenti saat Red Bull menunjukkan peningkatan dalam beberapa seri terakhir lewat kemenangan kemenangan Max Verstappen di Sepang dan Singapura.

McLaren telah menghadirkan sejumlah peningkatan untuk balapan di Sepang, dan akan kembali memasang komponen baru pada mobil mereka untuk Grand Prix Amerika Serikat akhir pekan ini.

Paket peningkatan ini tidak terlalu besar; kepala perancang Rob Marshall menyebutkan bahwa pembaruan tersebut ditujukan untuk “meningkatkan reabilitas pengereman serta mengatasi masalah performa”.

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Tim tersebut juga menyatakan akan menghadirkan sejumlah penyesuaian pada bagian lantai mobil untuk Grand Prix AS.