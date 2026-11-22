Max Verstappen meraih kemenangan gemilang pada F1 GP Las Vegas yang berlangsung sengit, dengan 30 kali pergantian posisi pemimpin terjadi sepanjang balapan.

Dalam situasi yang sangat tidak biasa, delapan mobil terdepan melaju beriringan dengan jarak sangat rapat hampir sepanjang balapan. Ajang ini menyuguhkan aksi saling salip yang intens, yang kemudian berkembang menjadi pertarungan taktis terkait manajemen energi di 'Sin City'.

Verstappen menguasai hal ini dengan sangat efektif untuk mengamankan kemenangan ketiganya di jalanan Las Vegas, meskipun ia berulang kali kehilangan posisi terdepan.

Juara dunia empat kali itu pada akhirnya berhasil menahan laju para pembalap McLaren, Lando Norris dan Oscar Piastri, untuk meraih kemenangan keempatnya musim 2026 untuk Red Bull.

Start of the 2026 Las Vegas Grand Prix

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Juara dunia F1 Kimi Antonelli finis di posisi keempat setelah mengalami masalah energi menjelang akhir balapan, yang membuatnya turun dari posisi kedua.

Alpine meraih hasil yang solid dengan Pierre Gasly dan Franco Colapinto finis di posisi kelima dan keenam, di depan Lewis Hamilton - yang bangkit dari penalti waktu 10 detik dan melintir karena rekan setimnya di Ferrari, Charles Leclerc - untuk finis di posisi ketujuh.

Carlos Sainz dari tim Williams berhasil mengungguli George Russell untuk menempati posisi kedelapan, dalam balapan yang tentu ingin segera dilupakan oleh pembalap Mercedes tersebut, padahal sebelumnya ia sempat menjadi ancaman terbesar bagi Verstappen dalam perebutan kemenangan.

Namun, Russell mengalami *lock-up* saat mencoba menyalip rekan setimnya di Mercedes, Antonelli, pada lap ke-48, yang membuatnya melorot ke posisi papan bawah dalam kelompok 10 besar di fase akhir balapan.

Leclerc menempati posisi ke-10 - posisi terakhir yang meraih poin - setelah dijatuhi penalti 10 detik akibat menyebabkan tabrakan dengan Hamilton.

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Pembalap Monako itu melakukan manuver berisiko terhadap Hamilton saat keduanya berebut posisi, namun justru menabrak bagian belakang mobil rekan setimnya, yang membuatnya melintir.

Insiden ini menjadi ketegangan terbaru di antara pasangan pembalap Ferrari menyusul bentrokan mereka pada putaran pembuka di Meksiko.

Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana tim akan menangani para pembalapnya yang terus berselisih, mengingat hingga kini mereka belum berhasil menerapkan aturan main apa pun.

Sergio Perez dari tim Cadillac terpaksa mundur dari balapan setelah terlibat tabrakan pada putaran ke-19 dengan pembalap Haas, Rafael Camara, yang memicu dikerahkannya Safety Car.

Arvid Lindblad dari tim Racing Bulls melintir sendiri saat periode tersebut, sementara Fernando Alonso juga gagal mencapai garis finis untuk tim Aston Martin.

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