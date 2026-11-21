Max Verstappen akan memulai F1 GP Las Vegas 2026 dari pole, meskipun ia bukan pembalap tercepat dalam sesi kualifikasi di kawasan Las Vegas Strip, Jumat (20/11) malam..

Pembalap F1, Andrea Kimi Antonelli, mencatatkan waktu tercepat dalam sesi kualifikasi yang dramatis di jalanan Las Vegas. Namun, pembalap Mercedes tersebut harus turun ke posisi keenam di grid karena menerima penalti lima posisi akibat penggantian komponen mesin.

Itu berarti Verstappen dari tim Red Bull - yang mencatatkan waktu 0,258 detik di belakang Antonelli - akan memimpin barisan dari posisi paling depan saat balapan dimulai pada Sabtu malam di "Sin City".

Verstappen, juara dunia empat kali, akan ditemani di baris depan oleh George Russell dari tim Mercedes, yang menempati posisi tercepat ketiga dengan selisih 0,331 detik di belakang Antonelli.

New F1 champion Antonelli was fastest but has a grid penalty Article continues below ADVERTISEMENT Article continues below ADVERTISEMENT

Mungkin akan ada ketegangan tambahan saat start antara Verstappen dan Russell, setelah keduanya terlibat insiden pada sesi latihan terakhir.

Lando Norris mencatatkan waktu tercepat keempat dengan mobil McLaren-nya, namun ia akan memulai balapan dari posisi ketiga di baris kedua, di depan pembalap Red Bull, Isack Hadjar.

Arvid Lindblad meraih posisi keenam yang impresif untuk Racing Bulls, mengungguli pembalap McLaren, Oscar Piastri—yang akan turun 10 posisi di grid akibat penalti mesin yang dijatuhkan kepadanya.

Liam Lawson mencatatkan waktu tercepat kedelapan dengan mobil Racing Bulls-nya, mengungguli pasangan pembalap Alpine, Pierre Gasly dan Franco Colapinto, yang melengkapi posisi 10 besar.

Ferrari mengalami hasil kualifikasi yang mengecewakan; baik Charles Leclerc maupun Lewis Hamilton tersingkir di Q2, masing-masing menempati posisi ke-11 dan ke-12.

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Ferrari had a shocking qualifying in Las Vegas © XPB Images

Leclerc harus menanggung akibat dari kesalahan fatal di Tikungan 1, yang membuatnya tidak sempat mencapai garis finis tepat waktu untuk melakukan putaran tambahan.

Hamilton sempat melakukan percobaan kedua, namun ia tidak mampu memperbaiki posisinya karena juara dunia tujuh kali tersebut terus mengalami kendala cengkeraman ban sepanjang sesi kualifikasi.

Nico Hulkenberg menempati posisi ke-13, di depan Carlos Sainz, Audi dan Williams lain berbaris di belakangnya, dengan Gabriel Bortoleto dan Alex Albon menjadi pembalap paling lambat di Q2.

Rookie F1, Rafael Camara, melintir di Tikungan 1. Ia gagal melaju ke bagian kedua kualifikasi dengan selisih tipis dan harus puas menempati posisi ke-17 dengan mobil Haas miliknya.

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Sergio Perez menempati posisi ke-18 untuk Cadillac, berada di depan duo Aston Martin, Fernando Alonso dan Lance Stroll, serta rekan setimnya, Valtteri Bottas - yang sebelum akhir pekan ini telah dipastikan akan tetap bersama tim asal Amerika tersebut untuk musim 2027.

Ollie Bearman, yang harus menghadapi penalti posisi start paling belakang akibat penggantian komponen mesin secara menyeluruh, hanya turun di sesi Q1 untuk membantu rekan setim barunya di Haas, Camara, dengan memberikan slipstream. Namun, upaya tersebut belum cukup untuk membawa Camara lolos ke Q2.