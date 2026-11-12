Verstappen Soal Rivalitas Duo Ferrari: "Saya Takkan Pernah Rekrut Dua Pembalap No.1"

Meski tidak bertarung untuk gelar, pertarungan antara duet Ferrari, Lewis Hamilton dan Charles Leclerc, menjadi salah satu bahasan menarik dari F1 musim 2026, saat kedua pembalap berebut "pembalap nomor satu" di tim Maranello.

Tapi, pertarungan keduanya justru memberi kerugian daripada keuntungan bagi tim Merah tersebut, contoh nyatanya terjadi di Meksiko.

Saat itu, Max Verstappen dari Red Bull memanfaatkan insiden antara Hamilton dan Leclerc untuk merebut kemenangan pada akhir pekan di mana Ferrari terlihat superior.

Meninjau kembali apa yang terjadi di Meksiko saat akhir pekan Grand Prix Sao Paulo, Verstappen berpendapat bahwa ia akan melakukan perubahan jika ia memegang kendali di Ferrari.

“Saya sudah pernah mengatakannya, dan banyak orang sering kali tidak setuju, tetapi jika saya menjadi Team Principal, saya tidak akan pernah merekrut dua pembalap berstatus ‘pembalap nomor satu’, karena situasi seperti inilah yang akan terjadi,” ujar pembalap asal Belanda itu kepada Viaplay.

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“Tidak ada yang mau mengalah kepada yang lain karena keduanya merasa bisa menang, dan saya pun memiliki sifat yang sama. Jika saya menjadi Team Principal, saya akan mengubah situasi ini.

“Seandainya ada pembalap ‘nomor 1’ dan ‘nomor 2’ yang jelas, mereka akan melewati tikungan pertama di posisi P1 dan P2, lalu finis dengan posisi yang sama. Atau mungkin P1 dan P3 - itu pun tidak masalah, karena sebagai sebuah tim, Anda tetap akan meraih poin yang besar.”

Charles Leclerc and Lewis Hamilton

Hamilton menegaskan bahwa ia dan Leclerc telah “menyelesaikan” masalah mereka di Meksiko setelah melakukan pembicaraan dengan kepala tim Ferrari, Fred Vasseur, di Brasil.

"Saya dan Charles duduk bersama, berbincang, dan kami telah menuntaskan masalah tersebut; kini kami melangkah maju," ujarnya kepada Sky Sports F1. "Kami masih sangat saling menghormati satu sama lain, dan saya senang kami sempat berbincang. Sekarang, kami pun melangkah ke depan.

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"Kami tetap berhubungan dengan baik seperti biasanya. Terkadang situasi seperti ini memerlukan diskusi; tidak ada tuntutan dari pihak mana pun, kami hanya saling menyampaikan pandangan serta hal-hal yang bisa diperbaiki agar dapat saling mendukung.

"Saya berharap bisa meraih hasil balapan yang lebih baik ke depannya."

Lewis Hamilton

Sementara itu, Vasseur menegaskan bahwa pedoman Ferrari tetap sama seperti sebelumnya.

"Pedomannya masih tetap sama. Mereka mungkin merasakan sedikit akumulasi kekecewaan karena memulai setiap akhir pekan dengan posisi yang berdampingan, dan ada semacam akumulasi dari berbagai kejadian yang terjadi," ujarnya.

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"Namun pada akhirnya, pedomannya selalu sama - mereka harus saling menghormati.

"Keduanya jelas merupakan pembalap dengan semangat juang yang tinggi, tetapi mereka tetap harus menaruh rasa hormat satu sama lain.

"Terutama dan yang paling utama, mereka harus menghormati merek tersebut, tim, orang-orang yang bekerja di kantor pusat, serta mereka yang bertugas di trek balap.

"Menurut saya, kami telah berupaya keras dalam hal ini; pesannya sudah jelas dan akan tetap jelas."