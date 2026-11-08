Leclerc Dihukum Penalti Waktu untuk Insidennya dengan Lawson

Charles Leclerc dijatuhi penalti lima detik setelah dianggap bersalah atas indiden dengan Liam Lawson pada fase akhir Grand Prix Sao Paulo.

Leclerc melakukan kontak dengan Lawson saat mencoba melakukan manuver menyalip di tikungan Juncao, ketika keduanya tengah memperebutkan posisi ketujuh pada lap-lap terakhir balapan yang diwarnai hujan di Interlagos tersebut.

Meski tidak langsung berhasil melewati Lawson, pembalap Ferrari itu akhirnya sukses menyalip pembalap Racing Bulls tersebut di awal lap berikutnya untuk mengamankan posisi ketujuh.

Namun, Leclerc kehilangan posisinya akibat penalti yang diterimanya, yang membuatnya turun satu peringkat ke posisi kedelapan, di depan rekan setimnya di Ferrari, Lewis Hamilton, yang finis di posisi kesembilan.

Leclerc melintasi garis finis dengan selisih hanya 1,816 detik di depan Lawson pada akhir balapan yang berlangsung selama 71 putaran tersebut.

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Leclerc and Lawson squabbled for P7 late on

Stewards menyatakan: "Meskipun kontak yang terjadi tergolong ringan dan Mobil 30 (Lawson) tetap mampu mempertahankan posisi memimpin setelah kejadian itu, pengemudi Mobil 30 mengeklaim bahwa kontak tersebut merusak pelek kiri belakang mobilnya. Ia juga menyatakan bahwa insiden itu membuat Mobil 16 (Leclerc) dapat mendekat di lintasan, yang kemudian berujung pada keberhasilan Leclerc menyalipnya lima tikungan berselang.

"Selain itu, berdasarkan Pedoman Standar Mengemudi (Driving Standard Guidelines), Mobil 30 memiliki hak atas tikungan tersebut, sehingga Mobil 16 berkewajiban untuk mengambil langkah yang diperlukan guna menghindari tabrakan.

"Pengemudi Mobil 16 berargumen bahwa kontak tersebut hanya bersifat minor dan tidak memberikan konsekuensi olahraga yang berarti.

"Meskipun kami mengakui bahwa kontak yang terjadi tergolong ringan, setelah meninjau insiden di lintasan antara kedua mobil tersebut, kami menyimpulkan bahwa Mobil 16 mampu mendekat dan kemudian menyalip Mobil 30 akibat dari kontak tersebut.

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"Kontak itu jelas mengganggu Mobil 30 dan memungkinkan Mobil 16 untuk bergerak sejajar, padahal sebelumnya posisi Mobil 16 berada lebih jauh.

"Hal ini merupakan konsekuensi olahraga yang nyata. Sebagai pertimbangan, kondisi lintasan yang basah serta sifat kontak yang tergolong ringan telah diperhitungkan dalam menjatuhkan penalti waktu 5 detik, alih-alih penalti waktu 10 detik."

Leclerc sempat menganggap remeh insiden tersebut usai balapan dengan mengatakan: "Itu berada di batas, tetapi menurut saya itu adalah bagian dari balapan.

"Saya baru tahu sekarang bahwa saya sedang dalam penyelidikan; sebelumnya saya tidak tahu. Bagi saya, itu adalah balapan yang menyenangkan, tetapi mungkin orang lain tidak beranggapan demikian."