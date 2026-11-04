"Itu Selalu Kesalahan Charles" - Penilaian Rosberg atas Insiden Terbaru Duo Ferrari

Nico Rosberg tidak menahan diri dalam penilaiannya terhadap insiden terbaru yang melibatkan duo Ferrari, Lewis Hamilton dan Charles Leclerc.

Rosberg blamed Leclerc for the clash
Rosberg blamed Leclerc for the clash

Nico Rosberg mendesak tim Formula 1 Ferrari untuk mengambil tindakan menyusul insiden antara Lewis Hamilton dan Charles Leclerc pada putaran pertama Grand Prix Mexico City.

Hamilton dan Leclerc memperebutkan posisi terdepan di empat pertama dalam balapan hari Minggu di Autodromo Hermanos Rodriguez, yang diwarnai oleh aksi Leclerc memotong chicane demi merebut posisi dari rekan setimnya itu.

Juara dunia tujuh kali, Hamilton, juga melebar di Tikungan 4, yang membuat Leclerc melesat melewatinya dan menempatkan Hamilton di belakang pembalap Red Bull, Max Verstappen - yang pada akhirnya mengungguli Hamilton untuk meraih kemenangan.

Kedua pembalap Ferrari tersebut saling menyalahkan setelah balapan usai; Hamilton menuding Leclerc sebagai penyebab hilangnya peluang tim untuk finis di posisi satu-dua. 

Lebih lanjut, pembalap Inggris itu juga menekankan perlunya "pembicaraan serius" di dalam tim Ferrari dan menegaskan bahwa perselisihan lebih lanjut tidak akan terelakkan di masa depan jika tidak ada tindakan yang diambil.

There was drama at the start between the Ferrari drivers
There was drama at the start between the Ferrari drivers

Saat menyampaikan pandangannya mengenai duel di putaran pembuka, Rosberg mengatakan bahwa menurutnya Leclerc-lah yang bersalah.

“Menariknya, selalu Charles yang salah, bukan? Tidak pernah Lewis yang salah. Dalam beberapa kejadian terakhir—di Monza pelakunya Charles, di sini pun Charles,” ujar juara dunia tahun 2016 itu kepada Sky Sports F1.

Rosberg, yang memiliki pengalaman langsung dalam bersaing melawan Hamilton dalam satu tim saat keduanya berada di Mercedes, meminta kepala tim Ferrari, Fred Vasseur, untuk menetapkan aturan main.

“Fred Vasseur benar-benar harus mulai bertindak,” tambah Rosberg.

“Sekali lagi, seperti yang dikatakan Lewis sebelum balapan, tidak ada diskusi - tidak ada pedoman balapan yang jelas di antara keduanya. Hal ini harus dilakukan, jika tidak, situasi seperti ini akan terus berlanjut.”

2016 F1 champion Rosberg works as a pundit for Sky Sports
2016 F1 champion Rosberg works as a pundit for Sky Sports

“Situasi menjadi sangat buruk ketika para pembalap mengambil tindakan sendiri, mengabaikan apa pun yang telah didiskusikan, lalu memutuskan untuk menyelesaikannya sendiri di lintasan dengan cara menabrak atau menyingkirkan pembalap lain. Hal seperti itu bisa terjadi dengan sangat cepat, dan sebenarnya sudah mulai terjadi.

“Saat mereka berduel roda-ke-roda di Tikungan 2 dan 3, Charles melompat melewati kerb hingga mengenai Lewis; dia tidak mempertahankan jalurnya. Jadi, tindakan Charles itu sudah keterlaluan.”

Tags:

F1
Charles Leclerc
Ferrari
Lewis Hamilton
Nico Rosberg
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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