Honda Mengungkap Penyebab Masalah Reabilitas Aston Martin di Meksiko

Honda telah menjelaskan masalah ketahanan yang menimpa Aston Martin sepanjang akhir pekan Grand Prix Meksiko.

Fernando Alonso
Fernando Alonso
© XPB Images

Musim Formula 1 2026 yang sulit bagi Aston Martin berlanjut di Grand Prix Meksiko, dengan Honda mengakui bahwa mereka meremehkan kebutuhan pendinginan untuk Power Unit mereka.

Tim Inggris tersebut kembali mengalami akhir pekan yang mengecewakan di Mexico City, karena masalah reabilitas yang terus berulang menghalangi mereka mengerahkan potensi yang dimiliki.

Manajer umum di trek dan kepala insinyur Honda, Shintaro Orihara, menjelaskan bahwa kondisi dataran tinggi di Autódromo Hermanos Rodríguez memberikan beban yang lebih besar pada sistem pemulihan energi (ERS) dibandingkan dengan perkiraan awal.

"Kami tahu bahwa dengan kondisi dataran tinggi yang khas di Mexico City, kami akan menghadapi tantangan tambahan terkait pendinginan dibandingkan dengan sirkuit balap lainnya," ujar Orihara setelah balapan.

Aston Martin
Aston Martin
© XPB Images

Masalah terkait pendinginan hanya terjadi pada satu sesi saja; Aston Martin terus menghadapi masalah sepanjang akhir pekan saat berupaya menangani beban yang diberikan pada unit dayanya.

"Namun, kami mendapati bahwa sirkuit pendinginan ERS kami mengalami tekanan yang lebih berat dari perkiraan, dan inilah alasan mengapa kami harus menghentikan mobil pada beberapa sesi yang berbeda.

"Meskipun sempat menyelesaikan sejumlah putaran selama sesi latihan, masalah tersebut muncul kembali hari ini serta saat sesi kualifikasi kemarin."

Fernando Alonso
Fernando Alonso
© XPB Images

Fernando Alonso juga mengungkapkan rasa frustrasinya terhadap situasi tersebut, dengan menyatakan bahwa potensi mobil terhambat oleh keterbatasan mesin.

"Mobilnya sangat bagus," ujar Alonso. "Masalahnya hanyalah, tampaknya kami tidak bisa menempuh lebih dari jumlah putaran tertentu dengan mesin tersebut. Semoga kami bisa memetik pelajaran, dan tahun depan kami akan datang dengan persiapan yang lebih matang."

Terlepas dari berbagai kesulitan yang ada, Honda yakin bahwa informasi yang dikumpulkan selama akhir pekan ini akan sangat berharga saat Formula 1 kembali ke Mexico City pada tahun 2027.

"Di setiap balapan tahun ini, kami perlu belajar untuk tahun 2027, termasuk melalui pengalaman-pengalaman yang sulit," tambah Orihara.

"Kami memiliki banyak data yang bisa kami manfaatkan saat kembali ke sirkuit ini tahun depan, termasuk mengenai turbo lag, dan kami akan berupaya mencari solusinya."

Tags:

F1
Aston Martin
Fernando Alonso
Honda Mengungkap Penyebab Masalah Reabilitas Aston Martin di Meksiko
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

Related Articles

F1 News
Fernando Alonso Membantah Rumor Comeback Reli Dakar
Fernando Alonso has ruled out returning to the Dakar Rally
F1 News
Alonso Mengungkap Motif Sebenarnya dari Perpanjangan Kontrak Aston Martin
Fernando Alonso has explained his decision to stay in F1
F1 News
"Tertinggal Dua Detik" - Penilaian Suram Stroll Terhadap Performa Mesin Honda
Honda secretly introduced its ADUO 2 at the Spanish Grand Prix
F1 News
Dukungan Fans di Barcelona Jadi 'Titik Balik' Alonso Tetap di F1
Fernando Alonso is in no rush to decide his future
F1 News
Fernando Alonso Sudahi Rumor Pensiun dengan Kontrak Baru Aston Martin
Fernando Alonso has made it clear he isn't a fan of the current F1 rules
F1 News
Alonso Mengajukan Solusi untuk Peningkatan Formula 1
Fernando Alonso has made it clear he isn't a fan of the current F1 rules

Latest News

F1 News
Honda Mengungkap Penyebab Masalah Reabilitas Aston Martin di Meksiko
1h ago
Fernando Alonso
F1 News
Ocon Didepak Haas, Rafael Camara Debut F1 Lebih Awal di Kandang
5h ago
Camara will make his F1 debut with Haas in 2027
F1 News
"Mereka Mempersulit Diri Sendiri" - Verstappen Sindir Ferrari usai Kemenangan Meksiko
03/11/26
Max Verstappen celebrates his sixth win in Mexico
F1 News
Leclerc Tanggapi Kritikan Pedas Hamilton atas Insiden Start GP Meksiko
03/11/26
Charles Leclerc
F1 News
Cadillac Dikaitkan dengan Colton Herta, Ini Tanggapan Bottas
03/11/26
Valtteri Bottas

More News

F1 News
"Situasi yang Sangat Sulit" - Bearman Tanggapi Kekisruhan Ocon dan Haas
03/11/26
Ollie Bearman
F1 News
Bentrok Lagi dengan Leclerc, Hamilton Desak Pembicaraan Serius dengan Ferrari
02/11/26
Lewis Hamilton was not happy with Charles Leclerc
F1 News
Bottas Lolos dari Cedera Serius usai Kecelakaan Mengerikan GP Meksiko
02/11/26
Bottas' stricken Cadillac after the crash
F1 News
Akhir Karier Ocon di F1? Detail Pertengkaran Hebat di Haas Terungkap
02/11/26
Ocon was dropped by Haas without explanation
F1 News
Ryo Hirakawa Mencatat Poin di Debut F1 setelah Penalti Duo Alpine
02/11/26
Ryo Hirakawa has scored a point on his F1 debut