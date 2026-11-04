Ocon Didepak Haas, Rafael Camara Debut F1 Lebih Awal di Kandang

Rafael Camara akan melakoni debut Formula 1-nya pada Grand Prix Sao Paulo akhir pekan ini, seiring dengan konfirmasi dari tim Haas bahwa Esteban Ocon tidak akan lagi membalap untuk mereka.

Haas mengumumkan bahwa Camara - pembalap junior Ferrari yang kini memimpin klasemen dan sudah dikontrak untuk musim 2027 - akan menjalani debutnya lebih awal dari jadwal semula bersama tim asal Amerika tersebut.

Camara, yang berusia 21 tahun, kini akan menjalani debut F1-nya di balapan kandang di Interlagos.

Esteban Ocon's sticker is removed from the Haas garage

Ocon secara mengejutkan dicoret oleh Haas di tengah akhir pekan Grand Prix Mexico City, menyusul perselisihan dengan kepala tim Ayao Komatsu.

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Pembalap asal Prancis 30 tahun itu digantikan oleh cadangan Haas, Ryo Hirakawa, yang meraih satu poin pada debut F1-nya di Meksiko menyusul sejumlah penalti pasca-balapan.

Hirakawa dijadwalkan untuk berkompetisi dalam putaran terakhir Kejuaraan Ketahanan Dunia (World Endurance Championship) akhir pekan ini di Monza, di mana ia berpeluang meraih gelar juara untuk ketiga kalinya.

Haas telah memutuskan untuk membawa Camara untuk akhir pekan ini, meskipun belum dipastikan siapa yang akan membalap untuk tim tersebut dalam dua putaran terakhir di Qatar dan Abu Dhabi.

Kemungkinan besar Hirakawa akan kembali untuk balapan-balapan tersebut, mengingat Camara memiliki jadwal F2 yang bentrok dan saat ini tengah bersaing dalam perebutan gelar juara.

Hirakawa finished 13th but was promoted to 10th after penalties

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"Kami telah memberi tahu Esteban Ocon bahwa ia tidak akan kembali menempati kursi pembalap bersama TGR Haas F1 Team musim ini," ujar Komatsu.

"Keputusan semacam ini tidak pernah diambil dengan gegabah, seperti halnya yang terjadi di Mexico City - namun, baik saat itu maupun sekarang, kami yakin bahwa langkah ini adalah yang terbaik bagi masa depan tim.

"Diskusi yang pada akhirnya berlangsung antara tim dan Esteban tetap menjadi urusan internal, dan kami akan terus menghormati sifat pribadi dari situasi yang dibahas secara tertutup.

"Menatap ke depan, kami telah memilih Rafael Câmara untuk membalap bersama Ollie Bearman di Grand Prix São Paulo. Setelah menunjukkan performa impresif dalam sesi TPC (uji coba mobil sebelumnya) pada bulan Agustus lalu, kami memahami kemampuan Rafa.

"Kami pun menantikan kehadirannya di dalam tim akhir pekan ini dan siap bekerja sama dengannya saat ia menjalani debut Formula 1 dengan mengemudikan mobil VF-26 di Brasil."

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