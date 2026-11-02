Ryo Hirakawa Mencatat Poin di Debut F1 setelah Penalti Duo Alpine

Hukuman pasca-balapan yang dijatuhkan kepada duo Alpine memberi Ryo Hirakawa satu poin dari debut F1-nya di Mexico City.

Ryo Hirakawa has scored a point on his F1 debut
Ryo Hirakawa has scored a point on his F1 debut

Ryo Hirakawa berhasil meraih poin Formula 1 pertamanya pada debutnya, setelah kedua pembalap Alpine dijatuhi penalti usai Grand Prix Mexico City.

Hirakawa, yang secara mendadak ditunjuk untuk memperkuat tim Haas menggantikan Esteban Ocon - yang tidak diturunkan dalam balapan tersebut - pada hari Sabtu, finis di posisi ke-13 dalam debut F1 yang tak terduga di Autodromo Hermanos Rodriguez.

Penalti pasca-balapan yang dijatuhkan kepada pembalap McLaren, Oscar Piastri, membuat Hirakawa naik ke posisi ke-12. Selanjutnya, hukuman tambahan bagi kedua pembalap Alpine membuat pembalap asal Jepang tersebut naik ke posisi ke-10.

Franco Colapinto, yang finis di posisi kedelapan, dan Pierre Gasly, yang menempati posisi ke-10, dijatuhi penalti karena gagal melambatkan kendaraan saat bendera kuning dikibarkan.

Colapinto and Gasly were punished
Colapinto and Gasly were punished

Colapinto dijatuhi penalti waktu 10 detik karena melintasi area dengan satu bendera kuning tanpa mengurangi kecepatan, sementara Gasly menerima penalti yang lebih berat - penalti stop-and-go - akibat pelanggaran serupa di sektor dengan dua bendera kuning.

Hukuman ganda ini menyebabkan Alpine kehilangan lima poin yang sebelumnya telah diraih, sehingga tim asal Prancis tersebut kini menempati posisi keenam dalam kejuaraan konstruktor dengan total 69 poin.

Hal ini menjadi pukulan telak bagi ambisi Alpine untuk mengungguli Racing Bulls demi mengamankan posisi kelima di klasemen, dengan empat balapan yang masih tersisa.

Sementara itu, Haas mendapatkan tambahan satu poin yang diraih oleh Hirakawa.

Gabriel Bortoleto dan Isack Hadjar dari tim Audi juga diuntungkan dengan naik ke posisi kedelapan dan kesembilan.

"Ada banyak hal yang harus dilakukan hari ini, terutama saat start dan putaran pertama. Situasinya tidak mudah, apalagi di sini saat memasuki Tikungan 1," ujar Hirakawa mengenai balapannya sebelum penalti tersebut dikonfirmasi.

Hirakawa finished 13th on the road
Hirakawa finished 13th on the road

Sementara itu, Haas mendapatkan tambahan satu poin yang diraih oleh Hirakawa.

Selain Hirakawa, Gabriel Bortoleto dari Audi dan Isack Hadjar (Red Bull) juga diuntungkan dengan naik ke posisi kedelapan dan kesembilan.

"Ada banyak hal yang harus dilakukan hari ini, terutama saat start dan putaran pertama. Situasinya tidak mudah, apalagi di sini saat memasuki Tikungan 1," ujar Hirakawa mengenai balapannya sebelum penalti tersebut dikonfirmasi.

Tags:

F1
Haas
Alpine
Pierre Gasly
Franco Colapinto
Ryo Hirakawa Mencatat Poin di Debut F1 setelah Penalti Duo Alpine
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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