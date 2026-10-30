Russell Ungkap Dua Faktor Terbesar di Balik Kesulitan Musim 2026

George Russell telah mengungkapkan dua faktor utama yang membuat dirinya mengalami kesulitan sepanjang musim Formula 1 2026.

Russell mengawali musim sebagai kandidat terkuat peraih gelar juara, tapi kini ia harus bersiap menghadapi kenyataan bahwa peluangnya untuk meraih gelar juara pupus jika rekan setimnya di Mercedes, Andrea Kimi Antonelli, mengunci gelar pada ajang Grand Prix Mexico City akhir pekan ini.

Meski beberapa kegagalan teknis menjadi hal krusial dari kekalahan gelarnya, pembalap 28 tahun itu juga tidak mampu mengimbangi performa Antonelli di sepanjang musim ini.

Russell mengaitkan hal ini dengan dua faktor utama yang berkaitan dengan regulasi tahun 2026, yang menurutnya telah menghambat dirinya tahun ini.

George Russell is ready to bounce back from his F1 heartbreak

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“Menurut saya, ada beberapa faktor pada mobil tahun ini yang mungkin menguntungkan atau justru menghambat gaya mengemudi tertentu,” jelas Russell, yang tertinggal 123 poin dari Antonelli.

“Saya selalu menjadi pembalap yang berfokus pada bagian tengah hingga keluar tikungan, yang sering kali membuat saya bisa menginjak pedal gas lebih awal dibandingkan kebanyakan pembalap lain.

"Dengan Power Unit yang baru ini, hal tersebut berarti saya menggunakan lebih banyak energi, dan terkadang itu bukanlah cara mengemudi yang paling efisien bagi unit daya tersebut.

“Kedua, tekanan ban tahun ini - terutama pada ban belakang - sangat, sangat tinggi. Pirelli menetapkan margin tekanan yang lebih besar, khususnya pada poros roda belakang. Hal ini sedikit menghambat saya karena membuat mobil melebar saat keluar dari tikungan.

“Ban belakang pun tidak mampu mengatasinya dengan optimal, ditambah lagi ada kendala pada sisi Power Unit. Kedua faktor ini benar-benar menghambat gaya mengemudi alami saya. Bisa dibilang, inilah masalah terbesar yang saya hadapi musim ini.”

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Prioritas Russell untuk sisa 2026

Russell hopes to end the campaign on a high © XPB Images

Russell mengatakan target utamanya untuk sisa balapan musim ini adalah menemukan konsistensi dan menutup musim dengan hasil yang memuaskan.

“Menurut saya, sangat penting bagi saya untuk mencoba meraih konsistensi,” ujarnya. “Beberapa balapan lalu, kami meraih pole dengan selisih delapan persepuluh detik dan memenangkan balapan tersebut.

"Kemudian, pekan lalu, saya finis di posisi ke-8. Sepanjang karier saya, belum pernah ada musim seperti ini di mana performa sangat fluktuatif.

"Saya tahu kemampuan itu masih ada, karena Anda tidak mungkin menampilkan performa seperti di Baku jika kemampuan Anda benar-benar sudah hilang.

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"Masalahnya, kami kesulitan untuk mencapai tingkat keberhasilan yang konsisten. Kami tidak tahu apa penyebabnya, dan seperti yang saya katakan, kami belum pernah mengalami hal ini sebelumnya.

"Secara pribadi, saya belum pernah mengalami situasi seperti ini sepanjang karier saya. Saya rasa itulah yang menjadi prioritas bagi saya dalam beberapa balapan terakhir ini."

Russell menambahkan: “Menurut saya, bagi setiap pembalap di grid, hanya ada satu posisi yang berarti, yaitu posisi pertama (P1). Menjadi yang terbaik di antara pembalap lainnya bukanlah sesuatu yang diimpikan saat masih kecil. Tentu saja, saya ingin finis di posisi setinggi mungkin.

“Saya ingin memenangkan balapan sebanyak mungkin. Namun, yang lebih penting bagi saya adalah mengakhiri musim dengan momentum positif, alih-alih sekadar memikirkan posisi akhir di klasemen.

“Entah saya finis di posisi kedua, ketiga, keempat, atau kelima, kualitas performa yang saya tunjukkanlah yang akan memengaruhi apakah saya bisa tidur nyenyak atau tidak. Selama bukan posisi pertama, dalam olahraga ini, bisa dibilang pilihannya hanya posisi pertama atau tidak sama sekali.”

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