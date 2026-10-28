Frustrasi dengan Masalah Radio, Verstappen: "Mungkin Kita Harus Coba Bahasa Isyarat"

Max Verstappen kembali mengalami masalah radio dengan Red Bull-nya saat berada di Austin.

Max Verstappen was again left annoyed at radio trouble
Max Verstappen was again left annoyed at radio trouble

Max Verstappen melontarkan candaan bahwa Red Bull sebaiknya berkomunikasi menggunakan bahasa isyarat setelah masalah komunikasi radio lainnya di Grand Prix Amerika Serikat.

Juara dunia empat kali itu finis di posisi ketiga di belakang Andrea Kimi Antonelli dan Charles Leclerc dalam balapan hari Minggu di Austin, tapi ia dibuat frustrasi oleh serangkaian masalah yang memengaruhi jalannya balapan tersebut.

Selain mengkritik strategi Red Bull, Verstappen juga mengeluhkan masalah radio yang menyulitkan komunikasi dengan tim di pit. 

Ini merupakan balapan kedua secara berturut-turut di mana Verstappen mengalami kendala radio, setelah sebelumnya tim Red Bull tidak dapat mendengarnya selama beberapa bagian dalam Grand Prix Singapura.

Pembalap asal Belanda itu langsung menyoroti usai Grand Prix Amerika Serikat bahwa masalah tersebut terus terjadi sepanjang musim 2026.

Verstappen finished third in Austin
Verstappen finished third in Austin

“Ini bukan yang kedua kalinya. Entah sudah berapa kali hal ini terjadi tahun ini,” ujar Verstappen.

“Mungkin sebaiknya kita berkomunikasi menggunakan bahasa isyarat saja. Lagipula, itu mungkin lebih murah. Ini benar-benar bencana. Ya, ini bencana. Sejujurnya, ini sangat membuat frustrasi.”

Tom Hart menggantikan peran Gianpiero Lambiase sebagai insinyur balap Verstappen sepanjang akhir pekan di Austin, tapi upaya membangun hubungan kerja di antara mereka jauh dari kata ideal.

Lambiase akan meninggalkan Red Bull untuk bergabung dengan McLaren - sebuah perpindahan yang bisa terjadi paling cepat pada musim depan - dan Hart telah ditunjuk sebagai Race Engineer baru Verstappen.

Verstappen still finished on the podium despite his frustrations
Verstappen still finished on the podium despite his frustrations

Masalah komunikasi radio di COTA tidak hanya dialami oleh Verstappen; rekan setimnya di Red Bull, Isack Hadjar, juga mengungkapkan bahwa ia mengalami kendala serupa.

“Lalu, jangkauan radio saya juga buruk. Saya tidak bisa mendengar apa yang terjadi di area pit. Saya meninggalkan area pit dengan peta yang salah,” ujar Hadjar kepada Sky Sports F1.

Verstappen merasa kesal karena terlalu banyak hal kecil yang tidak berjalan lancar bagi Red Bull di Austin, termasuk masalah berulang yang menghantuinya sepanjang tahun ini - yaitu start yang buruk.

"Saya tidak kehilangan posisi, jadi tidak terlalu buruk. Ya, biasa saja. Start saya biasa saja, hanya saja memang selalu jelek," ujarnya, seraya menahan diri untuk tidak menyelesaikan kata terakhir agar tidak bermasalah dengan FIA akibat melontarkan kata-kata kasar.

Tags:

F1
Max Verstappen
Red Bull
Isack Hadjar
Frustrasi dengan Masalah Radio, Verstappen:
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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