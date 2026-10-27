Leclerc 'Menemukan Sesuatu' saat Meraih Podium GP Amerika Serikat

Charles Leclerc merasa telah “menemukan sesuatu” pada mobil Ferrari-nya dalam beberapa balapan 1 terakhir, yang membantunya meraih podium di Grand Prix Formula 1 Amerika Serikat.

Pembalap Monako itu tampil impresif di Austin dengan mengamankan posisi kedua di belakang Andrea Kimi Antonelli melalui strategi dua kali pit-stop, setelah berhasil mengejar dan menyalip pembalap Red Bull, Max Verstappen, di fase akhir balapan.

Setelah balapan, Leclerc mengungkapkan bahwa ia baru saja mencapai terobosan dalam hal cara terbaik untuk menemukan set-up dan mengemudikan mobil Ferrarinya, yang mendapatkan upgrade di Amerika Serikat.

“Apakah saya bisa mengubahnya menjadi sebuah kemenangan, itu agak sulit diprediksi, karena selisihnya sangat tipis. Selain itu, hal ini juga bergantung pada rencana upgrade yang dimiliki tim-tim lain untuk balapan-balapan mendatang,” ujar Leclerc setelah finis kedua di Austin.

Leclerc had a strong race in the United States © XPB Images

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“Namun, feeling saat mengendarai mobil ini kian membaik. Mobil-mobil ini sangat spesifik dan unik; dalam dua atau tiga balapan terakhir, saya merasa telah menemukan sesuatu yang baru, baik dari segi gaya mengemudi maupun penyesuaian pengaturan mobil yang selaras dengan cara saya mengemudi.

“Berkat kombinasi keduanya, kami telah melangkah maju, dan saya merasa jauh lebih nyaman dengan mobil ini. Jadi, saya berharap hal ini akan segera membuahkan kemenangan.

"Baik di Singapura maupun di Austin, kami sudah sangat dekat dengan posisi tersebut, jadi saya yakin kami punya peluang untuk memenangkan balapan sebelum musim ini berakhir.”

Namun, itu tetap menjadi akhir pekan yang membuat frustrasi bagi Ferrari.

Scuderia terlihat sebagai tim terbaik menjelang kualifikasi setelah memimpin ketiga sesi latihan. Namun, performa SF-26 justru menurun pada saat paling menentukan, sehingga Leclerc dan rekan setimnya, Lewis Hamilton, harus puas menempati posisi keempat dan kelima di grid.

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Leclerc celebrates with Ferrari in parc ferme

Sekali lagi, Leclerc harus menyesali eksekusi Ferrari setelah menunjukkan kecepatan yang mengesankan pada hari Minggu.

“Maksud saya, jika melihat FP1, FP2, dan FP3, kami tampil sangat kuat,” jelasnya. “Jika melihat sesi kualifikasi, khususnya di Q3, sangat sulit untuk membuat ban mencapai suhu ideal, dan mungkin di situlah kami kehilangan peluang untuk meraih kemenangan.

“Namun hari ini Kimi tampil sangat kuat, jadi, ya, secara keseluruhan akhir pekan ini, menurut saya performa kami belum cukup tangguh.”

Leclerc menambahkan: “Saya terus bertanya kepada teknisi saya bagaimana kecepatan Kimi, tetapi mungkin saya terlalu optimistis.

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"Saya masih ingin mencobanya, tetapi ya, sepertinya saya kehilangan terlalu banyak waktu saat berada di belakang Max dan Lando.

"Bahkan jika berada di trek kosong tanpa hambatan mobil lain, saya rasa saya tetap tidak akan bisa mengejar Kimi. Dia memang terlalu cepat hari ini.”

Hasil ini menempatkan Leclerc di posisi kelima dalam klasemen pembalap, tapi ia hanya berjarak sembilan poin dari George Russell, yang saat ini menempati posisi kedua klasemen.