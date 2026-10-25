Hadapi Gundukan Brutal COTA, Verstappen Andalkan Pereda Nyeri

Max Verstappen mengungkapkan bahwa ia harus mengonsumsi obat pereda nyeri untuk mengatasi gundukan khas Circuit of The Americas, yang disebutnya sebagai sesuatu yang “mustahil” untuk dihadapi.

Pembalap Red Bull tersebut menggambarkan kondisi lintasan di Circuit of the Americas sebagai sesuatu yang “tidak dapat diterima” dan “di luar kendali” menjelang balapan akhir pekan ini di Austin.

Setelah sempat berkelakar bahwa ia akan membutuhkan tulang punggung baru untuk bisa menyelesaikan balapan, Verstappen mengungkapkan tingkat keparahan masalah yang ia hadapi, termasuk rasa nyeri yang disebabkan oleh cakram tulang belakang di bagian punggung bawahnya.

"Saya sudah menjalani beberapa pemindaian, dan terlihat jelas bahwa pada cakram-cakram tertentu di bagian punggung bawah, sudah tidak ada lagi bantalan yang tersisa," ujar Verstappen kepada ViaPlay setelah ia gagal meraih posisi pole dalam sesi kualifikasi.

"Sebelum Tikungan 1 dan Tikungan 19, saya mengangkat tubuh dari jok sebelum tiba di titik tersebut; jika tidak, itu benar-benar mustahil. Saya mengonsumsi obat-obatan untuk mengatasinya."

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Verstappen qualified second for Sunday's United States Grand Prix

Juara dunia bertahan Lando Norris mengungkapkan bahwa ia mengonsumsi obat sakit kepala sebagai langkah pencegahan.

"Tikungan 19 benar-benar buruk," ujar Norris. "Menurut saya, karena kita berada di F1, seharusnya ada sesuatu yang bisa dilakukan, tetapi ternyata tidak ada, jadi ya harus diterima begitu saja."

"Saya selalu minum obat sakit kepala sebelum setiap sesi. Itulah yang harus saya hadapi; mungkin orang lain tidak mengalami masalah yang sama, tetapi saya harus melakukannya, kalau tidak, saya tidak bisa mengemudi dengan benar."

Rekan setim di McLaren, Oscar Piastri, memperingatkan bahwa sebuah gundukan di Tikungan 1 bisa menjadi risiko saat melakukan overtake dalam balapan, seraya mengibaratkannya seperti "lompatan motocross".

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"Sebagian besar lintasan mungkin dalam kondisi yang lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya," ujar pembalap asal Australia tersebut.

"Namun, gundukan menjelang Tikungan 1 terasa seperti lompatan motocross. Begitu pula dengan gundukan di Tikungan 19 yang kondisinya tidak jauh lebih baik.

"Jadi, saat kualifikasi, hal ini tidak terlalu bermasalah karena kita melakukan pengereman setelah melewati gundukan tersebut. Akan tetapi, dalam balapan besok, kita justru harus mengerem tepat di atas gundukan itu. Terutama jika kita sedang berusaha menyalip pembalap lain di Tikungan 1."

Reigning world champion Norris is taking headache tablets

Namun, Lewis Hamilton - pembalap tertua kedua di grid - menepis kekhawatiran yang disampaikan oleh beberapa rekan pembalapnya yang lebih muda.

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"Orang-orang mengeluh; saya berusia 41 tahun dan punggung saya baik-baik saja," ujar juara dunia tujuh kali tersebut. "Memang terasa bergelombang, tetapi menurut saya tidak masalah...

"Secara pribadi, saya justru menyukai gundukan-gundukan itu; menurut saya, hal tersebut memberikan karakter pada lintasan. Jika lintasannya terasa rata, justru tantangannya hilang, dan saya menyukai tantangan seperti ini.

“Mobilnya terus bergerak dan Anda harus melakukan koreksi. Dalam dunia yang sempurna, treknya mungkin akan rata, tetapi itu akan menghilangkan karakter.

"Menurut saya, itulah yang memberikan nilai tambah pada lintasan ini; tata letaknya memang sudah hebat, namun gundukan-gundukan di permukaannya membuatnya jadi jauh lebih menarik.”

Bos Circuit of The Americas, Bobby Epstein, menegaskan bahwa lintasan tersebut “dalam kondisi yang sangat baik” – kecuali di Tikungan 1 – sebagai tanggapan atas keluhan Verstappen.

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"Kami merasa tidak nyaman dengan adanya gundukan di bagian bawah Tikungan 1," ujar Epstein kepada ESPN. "Kami baru mengetahuinya minggu ini.

"Seandainya tahu lebih awal, pasti sudah kami perbaiki. Namun, untuk masalah lain yang disebutkan Max - yakni gundukan-gundukan di berbagai titik lintasan - semuanya sudah kami perbaiki. Lintasan ini dalam kondisi yang sangat baik.

"Saya sempat berbicara dengan beberapa pembalap WEC yang mengatakan tidak ada masalah. Namun, ada satu bagian yang cekung di awal Tikungan 1 yang menurut saya tidak bisa diterima... Itu adalah cekungan, bukan sekadar gundukan.

"Jika itu hanya gundukan, kita bisa meratakannya - kita bisa menanganinya besok malam atau malam ini juga - dan hal semacam itu pernah terjadi sebelumnya [di sirkuit lain]. Tetapi jika bentuknya cekungan, situasinya jauh berbeda; tidak ada cara mudah untuk memperbaikinya."