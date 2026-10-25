Hadapi Gundukan Brutal COTA, Verstappen Andalkan Pereda Nyeri

Max Verstappen mengonsumsi obat pereda nyeri untuk mengatasi gundukan khas Circuit Of The Americas.

Max Verstappen has been critical of the bumps at COTA
Max Verstappen has been critical of the bumps at COTA

Max Verstappen mengungkapkan bahwa ia harus mengonsumsi obat pereda nyeri untuk mengatasi gundukan khas Circuit of The Americas, yang disebutnya sebagai sesuatu yang “mustahil” untuk dihadapi.

Pembalap Red Bull tersebut menggambarkan kondisi lintasan di Circuit of the Americas sebagai sesuatu yang “tidak dapat diterima” dan “di luar kendali” menjelang balapan akhir pekan ini di Austin.

Setelah sempat berkelakar bahwa ia akan membutuhkan tulang punggung baru untuk bisa menyelesaikan balapan, Verstappen mengungkapkan tingkat keparahan masalah yang ia hadapi, termasuk rasa nyeri yang disebabkan oleh cakram tulang belakang di bagian punggung bawahnya.

"Saya sudah menjalani beberapa pemindaian, dan terlihat jelas bahwa pada cakram-cakram tertentu di bagian punggung bawah, sudah tidak ada lagi bantalan yang tersisa," ujar Verstappen kepada ViaPlay setelah ia gagal meraih posisi pole dalam sesi kualifikasi.

"Sebelum Tikungan 1 dan Tikungan 19, saya mengangkat tubuh dari jok sebelum tiba di titik tersebut; jika tidak, itu benar-benar mustahil. Saya mengonsumsi obat-obatan untuk mengatasinya."

Verstappen qualified second for Sunday's United States Grand Prix
Verstappen qualified second for Sunday's United States Grand Prix

Juara dunia bertahan Lando Norris mengungkapkan bahwa ia mengonsumsi obat sakit kepala sebagai langkah pencegahan.

"Tikungan 19 benar-benar buruk," ujar Norris. "Menurut saya, karena kita berada di F1, seharusnya ada sesuatu yang bisa dilakukan, tetapi ternyata tidak ada, jadi ya harus diterima begitu saja."

"Saya selalu minum obat sakit kepala sebelum setiap sesi. Itulah yang harus saya hadapi; mungkin orang lain tidak mengalami masalah yang sama, tetapi saya harus melakukannya, kalau tidak, saya tidak bisa mengemudi dengan benar."

Rekan setim di McLaren, Oscar Piastri, memperingatkan bahwa sebuah gundukan di Tikungan 1 bisa menjadi risiko saat melakukan overtake dalam balapan, seraya mengibaratkannya seperti "lompatan motocross".

"Sebagian besar lintasan mungkin dalam kondisi yang lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya," ujar pembalap asal Australia tersebut.

"Namun, gundukan menjelang Tikungan 1 terasa seperti lompatan motocross. Begitu pula dengan gundukan di Tikungan 19 yang kondisinya tidak jauh lebih baik.

"Jadi, saat kualifikasi, hal ini tidak terlalu bermasalah karena kita melakukan pengereman setelah melewati gundukan tersebut. Akan tetapi, dalam balapan besok, kita justru harus mengerem tepat di atas gundukan itu. Terutama jika kita sedang berusaha menyalip pembalap lain di Tikungan 1."

Reigning world champion Norris is taking headache tablets
Reigning world champion Norris is taking headache tablets

Namun, Lewis Hamilton - pembalap tertua kedua di grid - menepis kekhawatiran yang disampaikan oleh beberapa rekan pembalapnya yang lebih muda.

"Orang-orang mengeluh; saya berusia 41 tahun dan punggung saya baik-baik saja," ujar juara dunia tujuh kali tersebut. "Memang terasa bergelombang, tetapi menurut saya tidak masalah... 

"Secara pribadi, saya justru menyukai gundukan-gundukan itu; menurut saya, hal tersebut memberikan karakter pada lintasan. Jika lintasannya terasa rata, justru tantangannya hilang, dan saya menyukai tantangan seperti ini.

“Mobilnya terus bergerak dan Anda harus melakukan koreksi. Dalam dunia yang sempurna, treknya mungkin akan rata, tetapi itu akan menghilangkan karakter.

"Menurut saya, itulah yang memberikan nilai tambah pada lintasan ini; tata letaknya memang sudah hebat, namun gundukan-gundukan di permukaannya membuatnya jadi jauh lebih menarik.”

Bos Circuit of The Americas, Bobby Epstein, menegaskan bahwa lintasan tersebut “dalam kondisi yang sangat baik” – kecuali di Tikungan 1 – sebagai tanggapan atas keluhan Verstappen.

"Kami merasa tidak nyaman dengan adanya gundukan di bagian bawah Tikungan 1," ujar Epstein kepada ESPN. "Kami baru mengetahuinya minggu ini.

"Seandainya tahu lebih awal, pasti sudah kami perbaiki. Namun, untuk masalah lain yang disebutkan Max - yakni gundukan-gundukan di berbagai titik lintasan - semuanya sudah kami perbaiki. Lintasan ini dalam kondisi yang sangat baik.

"Saya sempat berbicara dengan beberapa pembalap WEC yang mengatakan tidak ada masalah. Namun, ada satu bagian yang cekung di awal Tikungan 1 yang menurut saya tidak bisa diterima... Itu adalah cekungan, bukan sekadar gundukan.

"Jika itu hanya gundukan, kita bisa meratakannya - kita bisa menanganinya besok malam atau malam ini juga - dan hal semacam itu pernah terjadi sebelumnya [di sirkuit lain]. Tetapi jika bentuknya cekungan, situasinya jauh berbeda; tidak ada cara mudah untuk memperbaikinya."

Tags:

F1
Max Verstappen
Red Bull
Hadapi Gundukan Brutal COTA, Verstappen Andalkan Pereda Nyeri
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

Related Articles

F1 News
"Mereka Buktikan Saya Salah" - Pengakuan Besar Hamilton untuk Red Bull
Lewis Hamilton admitted Red Bull has proved him wrong
F1 News
Hadjar Membantah Klaim Red Bull Kini Punya Paket Terbaik di F1
Max Verstappen has taken two consecutive dominant F1 wins
F1 News
Marko Tanggapi "Sekumpulan Ketidakbenaran" dalam Biografi Baru Horner
Marko has lashed out at Horner
F1 News
Horner Ungkap Telepon dari Red Bull Usai Kemenangan GP Bahrain
Christian Horner, ex-Red Bull F1 team boss
F1 Feature
Racing Bulls Hadapi Dilema Besar Terkait Line-Up Pembalap 2027
Racing Bulls is yet to confirm its 2027 F1 driver line-up
F1 News
Horner Salahkan Marko atas Promosi Dini Pembalap Junior Red Bull
Helmut Marko and Christian Horner together at Red Bull

Latest News

F1 News
Hadapi Gundukan Brutal COTA, Verstappen Andalkan Pereda Nyeri
56s ago
Max Verstappen has been critical of the bumps at COTA
F1 News
F1 GP Amerika Serikat 2026: Starting Grid dengan Serangkaian Penalti
18m ago
Franco Colapinto is among several drivers taking penalties
F1 News
Verstappen Ungkap Penyebab Gagal Amankan Pole GP Amerika Serikat
53m ago
Verstappen was Hamilton's nearest challenger in FP3
F1 News
Hamilton dan Leclerc Jelaskan Penurunan Ferrari di Kualifikasi COTA
1h ago
Lewis Hamilton
F1 News
Kimi Antonelli Bercanda Soal Track Limits setelah Meraih Pole GP Amerika Serikat
1h ago
Kimi Antonelli secured his seventh pole of 2026

More News

F1 News
Adrian Newey Ungkap Kekecewaan Honda dengan Progres di F1
2h ago
Adrian Newey says Honda is disappointed with its lack of progress
F1 News
"Mereka Buktikan Saya Salah" - Pengakuan Besar Hamilton untuk Red Bull
3h ago
Lewis Hamilton admitted Red Bull has proved him wrong
F1 News
Norris Konfirmasi Teguran dari McLaren atas Insiden Sprint Singapura
13h ago
Lando Norris, 2026 F1 US Grand Prix, pit box. Credit: XPB.
F1 News
Leclerc Tidak akan Absen Balapan saat Tanggal Kelahiran Anak Makin Dekat
16h ago
Charles Leclerc, Ferrari, 2026 US GP
F1 News
Penilaian Awal McLaren Terhadap Paket Upgrade GP Amerika Serikat
24/10/26
Lando Norris, 2026 F1 US Grand Prix. Credit: XPB.