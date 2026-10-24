Penilaian Awal McLaren Terhadap Paket Upgrade GP Amerika Serikat

McLaren telah memberikan penilaian awal yang positif terhadap paket upgrade untuk Grand Prix AS meskipun dalam praktiknya hasilnya mengecewakan.

McLaren menempati posisi ketujuh dan kedelapan pada sesi latihan bebas kedua (FP2) hari Jumat, dengan Lando Norris di depan Oscar Piastri.

Untuk hari pertama pengenalan upgrade, hasil ini mungkin tampak mengkhawatirkan. Tapi Chief Designer McLaren, Rob Marshall, menjelaskan setelah sesi latihan bahwa tanda-tanda yang ditunjukkan oleh paket baru tersebut justru positif.

“Menurut saya, kami cukup puas dengan hari ini,” ujar Marshall kepada Formula1.com. “Kami memiliki berbagai komponen untuk diuji; semuanya tampak berfungsi dan memberikan sedikit peningkatan performa.

“Menurut saya, sesi dengan bahan bakar minim di kedua mobil pada latihan bebas kedua (FP2) mungkin berjalan kurang mulus, sehingga kecepatan kami yang sebenarnya tidak terlihat. Namun, kami sempat mencatatkan waktu tercepat di salah satu sektor - kami memang terlihat cepat.”

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Lando Norris, 2026 F1 US Grand Prix. Credit: XPB. © XPB Images

Marshall menambahkan bahwa tetap sulit untuk memberikan penilaian yang tepat mengenai peningkatan tersebut setelah hanya satu hari: “Selalu sangat sulit untuk memastikannya. Kami melakukan pengujian pada beberapa mobil dengan waktu yang terbatas - ini bukan pengujian yang benar-benar terkontrol.

“Namun, data yang kami kumpulkan mendukung hasil yang seharusnya ditunjukkan oleh peningkatan tersebut. Anda harus memercayai angka-angka itu.”

Lando Norris, 2026 F1 US Grand Prix. Credit: XPB. © XPB Images

Terlepas dari antusiasme Marshall terhadap pembaruan tersebut, Lando Norris memiliki komentar serupa dengan balapan sebelumnya di mana ia mengeluhkan sulitnya mendapatkan performa konsisten dari McLaren tahun ini.

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“Memang sulit,” ujar Norris kepada Formula1.com. “Saat ini, mustahil untuk merangkai satu putaran yang utuh.

“Ada tanda-tanda kecepatan yang baik saat ini, tetapi untuk langsung terjun ke sesi kualifikasi dan mampu mengulangi performa tersebut di setiap putaran - serta melakukannya kapan pun diminta - terasa terlalu sulit.

“Sejujurnya, saya yakin kondisinya sama bagi semua orang, jadi menurut saya kita hanya perlu melakukan sedikit penyesuaian pada mobil.

“Bukan berarti ada sesuatu yang ekstrem; situasinya memang menantang, dan saat ini pengendalian mobil terasa agak sulit untuk dioptimalkan.

“Mungkin beberapa perubahan kecil di sejumlah aspek bisa sangat membantu, tetapi secara keseluruhan, kecepatannya sudah cukup kompetitif. Kita tetap bisa merasa optimistis.”

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