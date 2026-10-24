Komentar Samar Cadillac Membuka Pintu Terkait Line-Up F1 2027

Komentar Marcin Budkowski menjelang Grand Prix AS menghadirkan tanda tanya seputar line-up pembalap Cadillac untuk tahun 2027.

Valtteri Bottas and Sergio Perez
Valtteri Bottas and Sergio Perez
© XPB Images

Pada Grand Prix AS akhir pekan ini, perhatian tertuju pada dua tim Amerika yang berlaga di lintasan: Haas dan sang pendatang baru, Cadillac.

Menatap musim depan - yang menjadi tahun kedua mereka di Formula 1 - Cadillac tampaknya telah memastikan susunan pembalap untuk tahun 2027, mengingat Valtteri Bottas dan Sergio Perez sama-sama memiliki kontrak berdurasi beberapa tahun.

Namun, dalam konferensi pers Team Principal, Marcin Budkowski ditanya mengenai Perez - yang akan segera mencapai Grand Prix ke-300 - serta apakah tim mempertimbangkan untuk merekrut Esteban Ocon sebagai pembalap cadangan.

Alih-alih memberikan jawaban yang lugas, Budkowski justru tidak mengonfirmasi apakah susunan pembalap Cadillac akan tetap sama untuk musim Formula 1 2027.

Marcin Budkowski
Marcin Budkowski
© XPB Images

Dalam konferensi pers tersebut, Budkowski mengatakan, “Begini, untuk pembalap seperti Checo - yang, seperti Anda katakan, memiliki pengalaman yang sangat luas dan telah mengikuti banyak balapan - saya bisa katakan bahwa cara dia bersikap maupun mengemudi sama sekali tidak mencerminkan seseorang yang akan segera pensiun.

“Dia berusaha sangat keras saat berada di balik kemudi. Dia juga terus mendorong kami dengan gigih di balik layar - baik di ruang evaluasi maupun di luar itu - serta sering mengirim pesan kepada saya dan anggota tim lainnya untuk terus memacu kami agar melakukan perbaikan. 

"Dia memiliki ambisi yang besar dan motivasi yang tinggi; sungguh menyenangkan melihat hal itu. Dia melakukannya dengan gayanya sendiri.”

Ia melanjutkan dengan mengatakan, “Kami memiliki dua pembalap: yang satu cenderung lebih ‘panas’ dan yang lainnya mungkin lebih ‘dingin’, bisa dibilang begitu. 

"Keduanya mendorong tim dengan cara mereka masing-masing, tetapi Checo - ya, dia benar-benar mendorong kami dengan sangat kuat. Jika melihat bahasa tubuhnya di grid - saat ia mengenakan helm dan masuk ke dalam mobil - terlihat jelas bahwa ia sedang bersiap untuk sebuah pertarungan.”

“Ada semangat yang besar, ada motivasi yang tinggi di sana; sungguh mengesankan untuk ukuran seorang pembalap dengan pengalaman seperti itu. Di saat yang sama, kami juga mendapatkan masukan dan kontribusinya sebagai pembalap yang berpengalaman. Jadi ya, dia merupakan kombinasi yang sangat baik.

“Oh maaf, pertanyaan kedua tadi mengenai Esteban Ocon, ya? Begini, sebagai Team Principal - dan saya yakin rekan-rekan saya pun mengalami hal yang sama - kami sering menerima telepon dan kontak dari berbagai pembalap maupun manajer pembalap yang sedang tersedia di pasar.”

Sergio Perez
Sergio Perez
© XPB Images

“Jadi, ada sejumlah pembalap dan manajer yang telah menghubungi saya. Saya tidak akan menyebutkan siapa saja mereka, tetapi hampir semua yang sedang tersedia di pasar telah menjalin kontak, seperti yang mungkin sudah Anda duga.

“Namun, tentu saja, tempat ini bukanlah saat yang tepat - seperti yang bisa Anda bayangkan - untuk menyampaikan informasi apa pun mengenai line-up pembalap. Departemen pemasaran dan komunikasi saya pasti akan memarahi saya habis-habisan jika saya melakukannya.”

Saat ditanya lebih lanjut mengenai kesepakatan Perez dan Bottas - yang secara tertulis seharusnya membuat mereka tetap bersama tim hingga tahun 2027 - Budkowski menolak untuk memberikan konfirmasi maupun bantahan.

Ia mengatakan, “Sekali lagi, ini bukanlah tempat yang tepat untuk membahas kontrak pembalap; secara umum, menurut saya hal semacam itu tidak dilakukan melalui media massa.

“Hal tersebut akan disampaikan melalui pernyataan resmi dari tim pada waktu yang tepat.”

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F1
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Komentar Samar Cadillac Membuka Pintu Terkait Line-Up F1 2027
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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