Sergio Perez akan menerima penalti penurunan lima posisi di grid untuk ajang Formula 1 Grand Prix Qatar.

Pembalap Cadillac tersebut dijatuhi hukuman itu akibat insiden tabrakan dengan pembalap tim Haas, Rafael Camara, dalam gelaran Grand Prix Las Vegas hari Minggu lalu.

Perez dan Camara bersenggolan di Tikungan 14 saat memperebutkan posisi, yang mengakibatkan Perez menabrak pembatas dan terpaksa mundur dari balapan. Insiden tersebut memicu dikerahkannya Safety Car.

Stewards akhirnya memutuskan bahwa Perez bertanggung jawab atas insiden tersebut dan kemudian menjatuhkan penalti kepadanya.

Show X Embedded Content Loading this video will expose you to potential cookies and tracking by the provider

Karena Perez tidak dapat menjalani penalti standar 10 detik untuk insiden tersebut karena tersingkir dari balapan, hukuman tersebut diubah menjadi penalti penurunan lima posisi di grid pada balapan berikutnya.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Dengan demikian, Perez akan turun lima posisi di grid pada putaran kedua terakhir musim ini di Qatar, yang akan berlangsung pada 27–29 November.

“Mobil 11 [Perez] berupaya menyalip mobil 51 [Camara] dari sisi dalam, yakni sisi sebelah kiri, saat mendekati tikungan 14,” catat Steward.

“Selama manuver tersebut berlangsung, poros depan mobil 11 sama sekali tidak pernah mencapai posisi sejajar dengan kaca spion mobil 51. Kedua mobil bersenggolan saat memasuki tikungan 14, yang mengakibatkan mobil 11 harus mundur dari balapan.

“Berdasarkan Pedoman Standar Mengemudi (Driving Standards Guidelines), Stewards memutuskan bahwa mobil 11 belum berhak atas ruang di tikungan tersebut dan sepenuhnya bertanggung jawab atas terjadinya tabrakan.

Perez ended up in the barriers

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

"Oleh karena itu, Stewards menjatuhkan penalti waktu 10 detik. Karena Mobil 11 mundur dari balapan dan tidak dapat menjalani penalti tersebut, sanksi itu diubah menjadi penalti penurunan posisi start sebanyak lima tempat pada balapan berikutnya yang diikuti oleh pembalap tersebut."

Membahas kembali insiden tersebut, Perez mengungkapkan bahwa Camara mengatakan ia tidak dapat melihatnya melalui kaca spion.

“Saya baru saja berbicara dengan Camara dan dia bilang dia tidak melihat saya,” ujarnya. “Agak aneh: Anda keluar dari tikungan 12 dengan selisih satu detik - jarak yang sangat jauh - lalu tiba-tiba Anda sudah berada tepat di sampingnya di tengah lintasan lurus.

“Sayangnya, dia tidak melihat saya. Saat saya berada di sampingnya, dia justru melibas tikungan itu seolah-olah saya tidak ada di sana. Ketika saya mencoba menghindar, semuanya sudah terlambat.”