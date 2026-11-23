Untuk kali kedua dalam tiga Grand Prix terakhir, para pembalap Ferrari terlibat insiden. Kali ini, Charles Leclerc membuat Lewis Hamilton melintir di Grand Prix Las Vegas.

Pembalap asal Inggris itu sebelumnya telah dijatuhi penalti waktu 10 detik dan sedang berupaya memperbaiki posisinya di antara para pembalap lain, namun langkahnya terhenti akibat tabrakan dengan rekan setimnya sendiri.

Akibat insiden tersebut, Leclerc dijatuhi penalti waktu 10 detik dan posisinya turun ke peringkat ke-10, sementara Hamilton melintasi garis finis di peringkat ketujuh.

Saat berbicara kepada media setelah kejadian itu, Hamilton menolak untuk membahas situasi yang kini dihadapi oleh Ferrari.

Show X Embedded Content Loading this video will expose you to potential cookies and tracking by the provider

Hamilton mengatakan, "Saya tidak akan membahas skenario tersebut. Itu adalah hal yang harus Anda tanyakan kepada Ferrari. Namun, kami tahu bahwa kami menghadapi tantangan yang sangat besar akhir pekan ini.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

"Kami tidak menyadari bahwa kami akan begitu kesulitan di lintasan lurus, dan sesi kualifikasi jelas terasa sulit. Akan tetapi, saat balapan, saya merasa dalam kondisi prima dan benar-benar menunjukkan kemajuan yang baik.

"Pada akhirnya, saya sangat ingin memastikan kami finis di depan McLaren, karena merekalah pesaing utama kami dalam kejuaraan konstruktor.

“Lalu, karena menghindari tabrakan dengan salah satu mobil McLaren, saya justru diganjar penalti 10 detik - keputusan yang menurut saya sangat berat dan membuat frustrasi. Namun, saya tetap fokus, terus mengejar, dan berhasil kembali ke dalam persaingan.

"Meski sempat terlempar ke belakang lagi, saya tidak pernah menyerah dan terus berupaya meraih hasil terbaik. Saya yakin sekali kami bisa naik podium hari ini jika melihat kecepatan yang kami miliki.”

Lewis Hamilton © XPB Images

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Saat didesak untuk memberikan komentar mengenai situasi di Ferrari dan apakah aturan main akan diterapkan di dalam tim, ia menyatakan bahwa dirinya telah ‘mengatakan segalanya, bahkan lebih’, dan berharap Ferrari ‘pada akhirnya akan menemukan solusinya’.

"Itu adalah keputusan Ferrari," ujarnya. "Jelas, saya telah melakukan semua yang saya bisa, dan saya telah mengatakan segalanya - bahkan lebih dari itu.

"Situasinya memang sulit, jadi yang bisa saya lakukan hanyalah hadir dan memberikan kemampuan terbaik saya. Semoga saja, di balik layar, mereka pada akhirnya bisa menemukan solusinya."