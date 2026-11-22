Kemenangan Max Verstappen dalam Grand Prix Las Vegas yang mendebarkan membuatnya semakin mengukuhkan posisi kedua di klasemen F1 2026.

Juara dunia empat kali tersebut kini mengoleksi 304 poin setelah meraih kemenangan keempatnya musim ini di Las Vegas, yang membuatnya unggul 37 poin atas pembalap Ferrari, Lewis Hamilton, yang kini naik ke posisi ketiga.

George Russell turun ke posisi keempat dalam klasemen pembalap, tepat di belakang sang juara dunia tujuh kali tersebut. Pembalap Mercedes itu kini memiliki jumlah poin yang sama dengan Lando Norris dari tim McLaren, dalam persaingan ketat untuk memperebutkan posisi ketiga.

Charles Leclerc turun ke posisi keenam, tertinggal 14 poin dari Norris dan 17 poin di belakang rekan setimnya di Ferrari, Hamilton.

Verstappen claimed his third win in Las Vegas

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Dalam kejuaraan konstruktor, Ferrari tampak masih berada di jalur yang tepat untuk mengamankan posisi kedua, di belakang Mercedes yang telah lebih dulu memastikan diri sebagai juara.

Red Bull berada di posisi ketiga dengan selisih 77 poin dari Ferrari, serta unggul sembilan poin atas McLaren yang menempati posisi keempat.

Berkat finis yang kuat di posisi ke-5 dan ke-6, Alpine berhasil memangkas jarak dengan Racing Bulls dalam perebutan posisi kelima; namun, Racing Bulls masih memimpin dengan selisih 27 poin menjelang dua balapan terakhir.

Klasemen F1 2026: Pembalap

Klasemen F1 2026 - Pembalap - Grand Prix Las Vegas Pos Pembalap NAT Tim Menang Poin C Andrea Kimi Antonelli ITA Mercedes AMG Petronas F1 Team 9 402 2 Max Verstappen NED Oracle Red Bull Racing 4 304 3 Lewis Hamilton GBR Scuderia Ferrari HP 1 267 4 George Russell GBR Mercedes AMG Petronas F1 Team 3 264 5 Lando Norris GBR McLaren Mastercard F1 Team 3 264 6 Charles Leclerc MON Scuderia Ferrari HP 1 250 7 Oscar Piastri AUS McLaren Mastercard F1 Team 0 167 8 Isack Hadjar FRA Oracle Red Bull Racing 0 122 9 Liam Lawson NZL Visa Cash App Racing Bulls F1 Team 0 89 10 Pierre Gasly FRA BWT Alpine F1 Team 0 52 11 Arvid Lindblad GBR Visa Cash App Racing Bulls F1 Team 0 38 12 Franco Colapinto ARG BWT Alpine F1 Team 0 35 13 Oliver Bearman GBR TGR Haas F1 Team 0 23 14 Gabriel Bortoleto BRA Audi Revolut F1 Team 0 14 15 Nico Hulkenberg GER Audi Revolut F1 Team 0 14 16 Carlos Sainz ESP Atlassian Williams F1 Team 0 11 17 Esteban Ocon FRA TGR Haas F1 Team 0 7 18 Fernando Alonso ESP Aston Martin Aramco F1 Team 0 7 19 Alex Albon THA Atlassian Williams F1 Team 0 5 20 Yuki Tsunoda JAP Visa Cash App Racing Bulls F1 Team 0 1 21 Ryo Hirakawa JPN TGR Haas F1 Team 0 1 22 Lance Stroll CAN Aston Martin Aramco F1 Team 0 0 23 Valtteri Bottas FIN Cadillac F1 Team 0 0 24 Sergio Perez MEX Cadillac F1 Team 0 0 25 Rafael Camara BRA TGR Haas F1 Team 0 0

Klasemen F1 2026: Konstruktor

Klasemen F1 2026 - Konstruktor - Grand Prix Las Vegas Pos Tim Menang Poin C Mercedes AMG Petronas F1 Team 12 666 2 Scuderia Ferrari HP 2 517 3 Oracle Red Bull Racing 4 440 4 McLaren Mastercard F1 Team 3 431 5 Visa Cash App Racing Bulls F1 Team 0 114 6 BWT Alpine F1 Team 0 87 7 TGR Haas F1 Team 0 31 8 Audi Revolut F1 Team 0 28 9 Atlassian Williams F1 Team 0 16 10 Aston Martin Aramco F1 Team 0 7 11 Cadillac F1 Team 0 0

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