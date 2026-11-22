Klasemen F1 2026 setelah Grand Prix Las Vegas dari Las Vegas Strip
Pembaruan klasemen F1 2026 setelah Grand Prix Las Vegas, putaran ke-21 musim.
Kemenangan Max Verstappen dalam Grand Prix Las Vegas yang mendebarkan membuatnya semakin mengukuhkan posisi kedua di klasemen F1 2026.
Juara dunia empat kali tersebut kini mengoleksi 304 poin setelah meraih kemenangan keempatnya musim ini di Las Vegas, yang membuatnya unggul 37 poin atas pembalap Ferrari, Lewis Hamilton, yang kini naik ke posisi ketiga.
George Russell turun ke posisi keempat dalam klasemen pembalap, tepat di belakang sang juara dunia tujuh kali tersebut. Pembalap Mercedes itu kini memiliki jumlah poin yang sama dengan Lando Norris dari tim McLaren, dalam persaingan ketat untuk memperebutkan posisi ketiga.
Charles Leclerc turun ke posisi keenam, tertinggal 14 poin dari Norris dan 17 poin di belakang rekan setimnya di Ferrari, Hamilton.
Dalam kejuaraan konstruktor, Ferrari tampak masih berada di jalur yang tepat untuk mengamankan posisi kedua, di belakang Mercedes yang telah lebih dulu memastikan diri sebagai juara.
Red Bull berada di posisi ketiga dengan selisih 77 poin dari Ferrari, serta unggul sembilan poin atas McLaren yang menempati posisi keempat.
Berkat finis yang kuat di posisi ke-5 dan ke-6, Alpine berhasil memangkas jarak dengan Racing Bulls dalam perebutan posisi kelima; namun, Racing Bulls masih memimpin dengan selisih 27 poin menjelang dua balapan terakhir.
Klasemen F1 2026: Pembalap
Klasemen F1 2026 - Pembalap - Grand Prix Las Vegas
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim
|Menang
|Poin
|C
|Andrea Kimi Antonelli
|ITA
|Mercedes AMG Petronas F1 Team
|9
|402
|2
|Max Verstappen
|NED
|Oracle Red Bull Racing
|4
|304
|3
|Lewis Hamilton
|GBR
|Scuderia Ferrari HP
|1
|267
|4
|George Russell
|GBR
|Mercedes AMG Petronas F1 Team
|3
|264
|5
|Lando Norris
|GBR
|McLaren Mastercard F1 Team
|3
|264
|6
|Charles Leclerc
|MON
|Scuderia Ferrari HP
|1
|250
|7
|Oscar Piastri
|AUS
|McLaren Mastercard F1 Team
|0
|167
|8
|Isack Hadjar
|FRA
|Oracle Red Bull Racing
|0
|122
|9
|Liam Lawson
|NZL
|Visa Cash App Racing Bulls F1 Team
|0
|89
|10
|Pierre Gasly
|FRA
|BWT Alpine F1 Team
|0
|52
|11
|Arvid Lindblad
|GBR
|Visa Cash App Racing Bulls F1 Team
|0
|38
|12
|Franco Colapinto
|ARG
|BWT Alpine F1 Team
|0
|35
|13
|Oliver Bearman
|GBR
|TGR Haas F1 Team
|0
|23
|14
|Gabriel Bortoleto
|BRA
|Audi Revolut F1 Team
|0
|14
|15
|Nico Hulkenberg
|GER
|Audi Revolut F1 Team
|0
|14
|16
|Carlos Sainz
|ESP
|Atlassian Williams F1 Team
|0
|11
|17
|Esteban Ocon
|FRA
|TGR Haas F1 Team
|0
|7
|18
|Fernando Alonso
|ESP
|Aston Martin Aramco F1 Team
|0
|7
|19
|Alex Albon
|THA
|Atlassian Williams F1 Team
|0
|5
|20
|Yuki Tsunoda
|JAP
|Visa Cash App Racing Bulls F1 Team
|0
|1
|21
|Ryo Hirakawa
|JPN
|TGR Haas F1 Team
|0
|1
|22
|Lance Stroll
|CAN
|Aston Martin Aramco F1 Team
|0
|0
|23
|Valtteri Bottas
|FIN
|Cadillac F1 Team
|0
|0
|24
|Sergio Perez
|MEX
|Cadillac F1 Team
|0
|0
|25
|Rafael Camara
|BRA
|TGR Haas F1 Team
|0
|0
Klasemen F1 2026: Konstruktor
|Klasemen F1 2026 - Konstruktor - Grand Prix Las Vegas
|Pos
|Tim
|Menang
|Poin
|C
|Mercedes AMG Petronas F1 Team
|12
|666
|2
|Scuderia Ferrari HP
|2
|517
|3
|Oracle Red Bull Racing
|4
|440
|4
|McLaren Mastercard F1 Team
|3
|431
|5
|Visa Cash App Racing Bulls F1 Team
|0
|114
|6
|BWT Alpine F1 Team
|0
|87
|7
|TGR Haas F1 Team
|0
|31
|8
|Audi Revolut F1 Team
|0
|28
|9
|Atlassian Williams F1 Team
|0
|16
|10
|Aston Martin Aramco F1 Team
|0
|7
|11
|Cadillac F1 Team
|0
|0