Ferrari meluncurkan pakaian balap edisi khusus yang akan dikenakan oleh para pembalap Formula 1 mereka, Lewis Hamilton dan Charles Leclerc, pada ajang Grand Prix Las Vegas.

Berbeda dari pakaian balap berwarna merah dan putih yang menjadi ciri khas Ferrari, pakaian balap Hamilton dan Leclerc untuk Grand Prix Las Vegas ini hampir seluruhnya berwarna hitam dengan aksen kuning.

Melalui media sosial, Ferrari memperkenalkan tampilan istimewa untuk Grand Prix Las Vegas tersebut dengan menyatakan bahwa mereka telah mengaktifkan “mode malam” saat menuju “Sin City”.

Fans menyampaikan pendapat mereka mengenai pakaian balap khusus tersebut, dengan salah seorang berkomentar: “Lewis dan Charles tampak lebih siap untuk merampok kasino daripada menjalani akhir pekan balapan Grand Prix.”

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Pengguna lain di Reddit melontarkan sindiran jenaka mengenai daya saing tim tersebut dengan menulis: “Posisi P7-P8 tidak pernah terlihat semenarik ini!”

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Unggahan-unggahan baru tersebut memicu spekulasi ramai bahwa Ferrari mungkin akan meluncurkan corak (livery) khusus untuk akhir pekan di Las Vegas, meskipun belum ada konfirmasi apa pun dari pihak tim.

Saat ini, Hamilton menempati posisi keempat dalam kejuaraan pembalap dengan 261 poin - tertinggal satu poin dari rekan setimnya di Mercedes, George Russell, dan unggul 12 poin atas pembalap Ferrari, Charles Leclerc, yang berada di posisi kelima.

Ferrari menempati posisi kedua dalam klasemen konstruktor dengan 510 poin. Setelah Mercedes dipastikan menjadi juara dunia pada balapan sebelumnya di Brasil, tim asal Italia tersebut kini berupaya mengamankan posisi kedua, dengan keunggulan 95 poin atas Red Bull yang berada di peringkat ketiga.

Williams dan Aston Martin telah meluncurkan corak (livery) khusus yang akan digunakan pada mobil mereka masing-masing untuk balapan ini.

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Grand Prix Las Vegas akan berlangsung di Sirkuit Las Vegas Strip pada 20–22 November.

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Selanjutnya, F1 akan bertolak ke Timur Tengah untuk menutup musim 2026 dengan Grand Prix Qatar pada 27–29 November, serta Grand Prix Abu Dhabi pada 4–6 Desember.