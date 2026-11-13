Jurnalis F1 Diskorsing dari Paddock usai Kritikan Kasar untuk Leclerc

Seorang jurnalis asal Inggris mengklaim dirinya dilarang berada di paddock F1 hingga akhir musim.

Charles Leclerc was criticised in the opinion column
Charles Leclerc was criticised in the opinion column

Seorang jurnalis asal Inggris mengaku telah dilarang memasuki paddock Formula 1 hingga akhir musim akibat komentar yang ia lontarkan mengenai Charles Leclerc.

Jonathan McEvoy, yang telah bekerja sebagai koresponden F1 untuk Daily Mail selama dua dekade terakhir, menyatakan bahwa kartu pers miliknya telah dicabut oleh badan pengatur FIA untuk tiga balapan terakhir musim ini.

Menurut McEvoy, hal ini terjadi setelah ia menyebut pembalap Ferrari, Leclerc, sebagai “bajingan kecil yang licik” dalam sebuah kolom opini mengenai insiden Leclerc dengan rekan setimnya, Lewis Hamilton, pada putaran pertama Grand Prix Mexico City.

Dalam tulisan lanjutan, McEvoy menjelaskan bahwa sebutan untuk Leclerc tersebut hanyalah komentar yang bersifat “jenaka” dan “sekadar bercanda”.

Lewis Hamilton & Charles Leclerc, 2026 F1 Azerbaijan Grand Prix, Sunday. Credit: XPB.
Lewis Hamilton & Charles Leclerc, 2026 F1 Azerbaijan Grand Prix, Sunday. Credit: XPB.
© XPB Images

McEvoy juga mengungkapkan rincian mengenai diskusi pasca-balapan “tegang” yang melibatkan Hamilton, Leclerc, dan Team Principal Ferrari, Fred Vasseur.

Ketiganya kemudian melakukan pembicaraan lebih lanjut untuk menjernihkan suasana menjelang Grand Prix Sao Paulo di Brasil, dengan Hamilton - juara dunia tujuh kali - menegaskan bahwa ia dan Leclerc telah "menyelesaikan" masalah terkait insiden tersebut.

The Daily Mail mengonfirmasi bahwa McEvoy telah diberitahu oleh FIA pada hari Kamis bahwa ia tidak diizinkan untuk menghadiri tiga balapan terakhir di Las Vegas, Qatar, dan Abu Dhabi.

McEvoy menerima surat dari manajer umum FIA, Alberto Villarreal, yang berbunyi: "FIA berpendapat bahwa artikel Anda tidak memenuhi standar profesional yang diharapkan dari perwakilan media yang terakreditasi untuk meliput Kejuaraan Dunia Formula 1 FIA."

Ferrari boss Fred Vasseur
Ferrari boss Fred Vasseur
© XPB Images

Head of Sport Daily Mail, Chris Dean, mengatakan: “Ini merupakan serangan yang belum pernah terjadi sebelumnya dan keterlaluan terhadap kebebasan pers.

“Kita berada dalam situasi yang berbahaya ketika FIA bereaksi dengan cara yang begitu keras terhadap kritik yang ringan dan wajar terhadap seorang pembalap.”

Dalam kolom lanjutan yang mengungkap larangan meliput yang diterimanya, McEvoy menuduh Vasseur telah ‘mengadukannya’ kepada FIA, serta menyebut bos Ferrari itu sebagai “orang kecil yang gemuk dan bukan siapa-siapa”.

"Dia adalah sosok badut yang gemar terkekeh, yang sebenarnya tidak kompeten untuk memimpin tim paling bergengsi di dunia. Dia pribadi yang sulit diajak bergaul; saya tidak menyukainya, dan dia pun tidak menyukai saya," tambah McEvoy mengenai Vasseur.

Ini bukan kali pertama seorang jurnalis mendapatkan larangan peliputan, karena pada Grand Prix Jepang tahun ini, Giles Richards dari The Guardian diusir dari sebuah konferensi pers oleh pembalap Red Bull, Max Verstappen, akibat perselisihan yang bermula sejak akhir tahun 2025.

Tags:

F1
Ferrari
Charles Leclerc
Jurnalis F1 Diskorsing dari Paddock usai Kritikan Kasar untuk Leclerc
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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