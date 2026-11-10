FIA Umumkan Hasil Tinjauan Akhir ADUO Mesin F1 2026

FIA telah mengonfirmasi bahwa tidak ada tambahan alokasi ADUO yang diberikan kepada pabrikan Formula 1 setelah periode peninjauan ketiga dan terakhir pada tahun 2026.

Additional Development and Upgrade Opportunities (ADUO) diperkenalkan bersamaan dengan peraturan Power Unit baru Formula 1 untuk tahun 2026, yang memungkinkan produsen dengan mesin pembakaran internal berperforma buruk untuk mendapatkan keuntungan dari peluang pengembangan tambahan.

Pabrikan yang tertinggal setidaknya dua persen di belakang Power Unit terdepan dapat memperoleh kesempatan homologasi tambahan, serta peningkatan batas biaya dan alokasi pengujian menggunakan mesin uji (dyno).

Penilaian terkini dari FIA mencakup balapan ke-12 hingga ke-18, yang berakhir setelah Grand Prix Amerika Serikat.

Max Verstappen © XPB Images

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Meskipun FIA mengonfirmasi bahwa terdapat perubahan dalam jarak performa antar Power Unit selama periode peninjauan, itu tidak cukup signifikan untuk memberikan kesempatan homologasi tambahan.

Selama periode peninjauan pertama pada tahun 2026, ditemukan bahwa Red Bull memiliki mesin terkuat di Formula 1. Mercedes tercatat tertinggal antara dua hingga empat persen di belakang Red Bull, sehingga mendapatkan satu kesempatan homologasi tambahan, baik untuk tahun 2026 maupun 2027.

Sementara itu, Ferrari, Audi, dan Honda masing-masing dinilai tertinggal lebih dari empat persen di belakang tolok ukur, sehingga mereka mendapatkan dua kesempatan homologasi tambahan pada setiap musimnya.

Tidak ada kesempatan tambahan yang diberikan selama periode peninjauan kedua, yang berakhir setelah Grand Prix Hungaria.

2026 Brazil GP © XPB Images

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Direktur Single-Seater FIA, Nikolas Tombazis, menyatakan keyakinannya terhadap proses penilaian yang dilakukan oleh badan pengatur tersebut setelah berakhirnya tahun pertama penerapan regulasi ADUO.

"FIA telah melakukan analisis ekstensif sebagai bagian dari peninjauan terhadap ADUO tahun ini," ujar Tombazis.

"Berdasarkan kualitas data dan ketangguhan proses penilaian, kami yakin dengan temuan serta kesimpulan yang telah dicapai.

"Tahun pertama penerapan ini juga semakin memperkuat keyakinan kami bahwa konsep ADUO adalah konsep yang tepat untuk Formula 1."

Tombazis menambahkan bahwa FIA sedang bekerja sama dengan para pabrikan dan tim untuk menjajaki kemungkinan penyempurnaan sistem tersebut menjelang musim-musim mendatang.

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Periode peninjauan ADUO berikutnya akan berlangsung selama enam balapan pembuka musim 2027, dimulai di Bahrain dan berakhir di Miami.