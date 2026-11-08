Antonelli dan Mercedes Dipenalti atas Unsafe Release di GP Brasil

Kimi Antonelli mendapatkan penalti akibat pelepasan yang tidak aman di Brasil.

Antonelli was penalised for an unsafe release
Antonelli was penalised for an unsafe release

Juara dunia Formula 1 yang baru dinobatkan, Andrea Kimi Antonelli, dijatuhi penalti lima detik akibat pelanggaran unsafe release selama Grand Prix Brasil.

Antonelli beserta perwakilan tim Mercedes dipanggil menghadap Stewards pada pukul 16.30 waktu setempat (02.30 WIB) terkait insiden tersebut, di mana pembalap Italia berusia 20 tahun itu dilepas ke pitlane bertepatan dengan kemunculan mobil Alpine milik Franco Colapinto.

Steward memutuskan bahwa Antonelli telah dilepas dengan "cara yang tidak aman" dan mencatat bahwa pembalap Mercedes tersebut harus "mengambil langkah untuk menghindari tabrakan" dengan Colapinto setelah kehilangan kendali atas mobilnya di tengah kondisi lintasan yang licin.

Antonelli dijatuhi penalti waktu lima detik setelah balapan berakhir, namun hal itu tidak mengubah posisi finisnya di urutan kelima, mengingat sang juara dunia yang baru saja dinobatkan tersebut finis dengan selisih lebih dari 20 detik di depan pembalap McLaren, Oscar Piastri.

Antonelli was frustrated with how his race turned out
Antonelli was frustrated with how his race turned out

"Mobil 12 (Antonelli) dilepas dengan cara yang tidak aman saat Mobil 43 (Colapinto) sedang melaju di jalur cepat (fast lane)," ujar Stewards.

"Meskipun Mobil 12 diperbolehkan melaju di jalur pit (pit lane) secara berdampingan dengan mobil-mobil di jalur cepat, dalam kejadian ini, Mobil 12 sempat kehilangan kendali di permukaan yang licin dan harus melakukan tindakan untuk menghindari tabrakan, yang kemudian menciptakan situasi yang berpotensi tidak aman.

"Pihak tim mengakui bahwa proses pelepasan mobil tersebut seharusnya dapat ditangani dengan lebih baik dan lebih aman. Kami menjatuhkan penalti waktu 5 detik.

Bagi Antonelli, balapan tersebut berlangsung cukup sulit; ia sempat kehilangan kendali hingga mobilnya berputar saat memimpin, dan akhirnya finis di posisi kelima, di belakang rekan setimnya di Mercedes, George Russell.

Meski penampilannya dalam balapan ini tergolong kurang rapi—sesuatu yang tidak biasanya ia tunjukkan—Antonelli tetap bisa merayakan keberhasilan Mercedes mengunci gelar juara dunia konstruktor, bahkan saat musim masih menyisakan tiga balapan lagi.

Antonelli celebrates Mercedes' constructors' title success
Antonelli celebrates Mercedes' constructors' title success

Pembalap tim Haas, Ollie Bearman, juga dijatuhi penalti lima detik karena dianggap melakukan *unsafe release* (pelepasan mobil yang tidak aman) saat *pit stop*.

Hal tersebut tidak memengaruhi hasil akhir pembalap asal Inggris itu, mengingat ia finis di posisi ke-17 dengan tertinggal satu putaran.

Tags:

F1
Mercedes
Andrea Kimi Antonelli
Antonelli dan Mercedes Dipenalti atas Unsafe Release di GP Brasil
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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