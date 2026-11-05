Kimi Antonelli Kunjungi Makam Ayrton Senna Jelang GP Brasil

Kimi Antonelli telah kembali ke makam idola F1-nya, Ayrton Senna - kali ini sebagai seorang juara dunia Formula 1.

Antonelli sealed his maiden F1 title last weekend in Mexico
Antonelli sealed his maiden F1 title last weekend in Mexico

Andrea Kimi Antonelli telah mengunjungi makam Ayrton Senna untuk pertama kalinya sebagai juara dunia Formula 1, menjelang Grand Prix Sao Paulo.

Antonelli telah menjadikan kunjungan ke makam Senna - juara dunia F1 tiga kali - sebagai sebuah tradisi menjelang balapan di Brasil; ia juga melakukan hal yang sama pada tahun lalu.

Senna, yang secara tragis tewas dalam sebuah kecelakaan di Grand Prix San Marino 1994, merupakan pembalap idola Antonelli. Senna meninggal di Imola, lokasi yang tidak jauh dari Bologna, tempat kelahiran Antonelli.

Akhir pekan lalu, Antonelli merayakan keberhasilannya meraih gelar juara F1 untuk pertama kalinya, setelah finis di posisi ketiga pada Grand Prix Mexico City.

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Dengan pencapaian tersebut, pembalap Italia berusia 20 tahun itu juga menorehkan sejarah sebagai juara dunia F1 termuda sepanjang masa.

Setelah mengunci gelar juara dunia saat musim masih menyisakan empat balapan, Antonelli memberikan penghormatan di makam Senna di Sao Paulo menjelang grand prix akhir pekan ini.

Antonelli akan memakai helm tribute Senna

Antonelli berencana untuk menggunakan desain helm khusus yang didedikasikan bagi Senna sebagai bentuk penghormatan di Brasil.

"Saya akan menghadirkan sesuatu yang istimewa di Brasil, untuk Ayrton," ujar Antonelli.

"Terlebih lagi karena tahun ini menandai 35 tahun sejak kemenangan pertamanya di Brasil.

"Menurut saya, ini adalah salah satu helm terbaik yang pernah saya buat. Jadi, semoga kalian semua menyukainya.

"Akhir pekan ini akan menjadi momen yang sangat istimewa. Saya sudah tidak sabar menantikannya. Dukungan dari Brasil sungguh luar biasa, tidak hanya tahun ini, tetapi bahkan sudah terasa sejak tahun lalu."

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Sebagai juara dunia bertahan, Antonelli memiliki pilihan untuk menggunakan nomor 1 pada mobilnya dalam upaya mempertahankan gelar pada tahun 2027.

Namun, Antonelli telah mengonfirmasi bahwa ia akan tetap menggunakan nomor 12 untuk musim depan, nomor yang juga digunakan Senna saat meraih gelar juara pertama dari tiga gelar yang dimenangkannya bersama McLaren pada tahun 1988.

"Saya rasa saya akan tetap menggunakan nomor 12," jelas Antonelli. "Saya akan tetap memakai nomor 12 karena, tentu saja, nomor itu sangat istimewa bagi saya.

"Selain itu, ini juga menjadi cara bagi saya untuk tetap membumi dan rendah hati. Saya merasa dengan tetap menggunakan nomor 12, saya memiliki titik awal yang baru untuk membangun segalanya kembali dan terus berupaya untuk menjadi lebih baik.

"Lagipula, sejujurnya, saya cukup percaya pada takhayul, dan nomor 1 tidak pernah membawa keberuntungan bagi saya. Setiap kali saya menggunakannya, hasilnya selalu sangat buruk. Jadi, itu alasan lain mengapa saya tetap memilih nomor 12. Ya, saya akan tetap menggunakan nomor 12."

Tags:

F1
Andrea Kimi Antonelli
Mercedes
Ayrton Senna
Kimi Antonelli Kunjungi Makam Ayrton Senna Jelang GP Brasil
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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