Liam Lawson Akui Kursinya di Racing Bulls Tidak Dijamin untuk 2027

Liam Lawson tidak mendapatkan “jaminan apa pun” untuk tetap menempati kursinya di Racing Bulls terlepas dari penampilan gemilangnya di 2026.

Lawson menempati posisi kesembilan dalam kejuaraan dunia saat ini sekaligus menjadi pembalap papan tengah dengan peringkat tertinggi.

Pada putaran sebelumnya di Meksiko, ia bangkit dari start pit-lane untuk finis kedelapan di Meksiko dan menambah jumlah poinnya menjadi 83, dua kali lipat lebih banyak dibandingkan rekan satu timnya yang masih rookie, Arvid Lindblad.

Namun, penampilan gemilang tersebut tampaknya cukup bagi pembalap asal Selandia Baru berusia 24 tahun itu untuk mempertahankan posisinya di tim satelit Red Bull untuk tahun 2027.

"Saya berusaha sebaik mungkin. Setiap akhir pekan, saya berupaya untuk memaksimalkan segalanya," ujar Lawson kepada Sky Sports F1.

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"Di Meksiko, saya telah mengerahkan seluruh kemampuan saya. Saat ini, benar-benar belum ada kepastian [untuk tahun depan]. Ini adalah olahraga yang keras. Jujur saja, saat ini saya tidak tahu harus berkata apa lagi."

Lawson fought back to claim points in Mexico City

Posisi Lawson terancam oleh pembalap junior Red Bull sekaligus penantang gelar juara Formula 2, Nikola Tsolov.

Tsolov menjalani sesi FP1 pertamanya di Mexico City, menggantikan Lawson, dan langsung memberikan impresi yang kuat kepada tim tersebut.

"Sejujurnya, performa [Tsolov] pada hari Jumat sangat luar biasa. Ini adalah pengalaman pertamanya mengendarai mobil tersebut, dan ia berintegrasi ke dalam tim dengan sangat sempurna," ujar CEO Racing Bulls, Peter Bayer, kepada media Austria, ORF.

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"Terkait keputusan mengenai pembalap, ia telah menunjukkan performa yang fantastis. Keputusan tersebut berada di tangan [prinsipal tim] Alan [Permane], dan ia yang akan mengambil—atau lebih tepatnya, mengumumkannya—saat ia merasa waktunya sudah tepat."

Tsolov could yet take Lawson's seat at Racing Bulls

Saat ditanya apakah Lawson telah melakukan semua yang ia bisa untuk mempertahankan kursinya tahun depan, Bayer menjawab: "Itu pandangan umum di paddock.

"Di saat yang sama, peran kami sebagai pengembang talenta terkemuka di Formula 1 adalah untuk terus menghadirkan pembalap-pembalap baru. Kami telah membawa 22 pembalap ke Formula 1, termasuk nama-nama seperti Sebastian Vettel, Max Verstappen, dan lainnya.

"Itulah sebabnya saya katakan bahwa, pada akhirnya, keputusan ada di tangan Alan. Dan dia akan membuat pilihan yang tepat untuk tim, kami sempat membahas hal itu secara singkat pada hari Sabtu."

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