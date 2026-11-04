Pemilik Liverpool FC Muncul sebagai Calon Pembeli Tim F1 Cadillac

Pemilik Liverpool FC dikabarkan tertarik untuk membeli saham mayoritas di tim F1 Cadillac.

Liverpool FC's owners are said to be interested in the Cadillac stake
Liverpool FC's owners are said to be interested in the Cadillac stake

Pemilik Liverpool FC Fenway Sports Group muncul sebagai salah satu pihak yang tertarik membeli saham mayoritas tim Formula 1 Cadillac.

Sportico melaporkan pada hari Selasa bahwa investor miliarder Mark Walter tengah menjajaki penjualan kepemilikan saham mayoritas miliknya di Cadillac, dengan nilai transaksi yang mencapai angka fantastis sebesar £2,24 miliar.

TWG Global milik Walter, yang menjual saham mayoritasnya di NBA Los Angeles Lakers dan 13% saham di Chelsea FC musim panas ini, dilaporkan mempertimbangkan hal yang sama dengan Cadillac.

Hal ini menandai perubahan besar bagi Walter, yang sebelumnya membantah bahwa operasi F1 Cadillac akan dijual, dan bersikeras bahwa TWG Global tetap berkomitmen penuh terhadap apa yang dianggap sebagai proyek jangka panjang.

Sergio Perez
Sergio Perez
© XPB Images

Walter, yang berusia 66 tahun, tengah diselidiki oleh Departemen Kehakiman AS serta Komisi Sekuritas dan Bursa (Securities and Exchangge Commision - SEC) atas dugaan penipuan yang melibatkan pengelolaan dana di perusahaan-perusahaan asuransinya, yaitu Delaware Life, Clear Spring, dan EquiTrust.

Menurut laporan dari The Washington Post dan sejumlah media keuangan terkemuka lainnya, FSG telah melakukan pembicaraan mengenai pembelian saham mayoritas di Cadillac, setelah sebelumnya menjual sekitar 38% saham Liverpool kepada sebuah konsorsium yang mencakup pendiri Amazon, Jeff Bezos.

Ini bukan merupakan investasi pertama FSG di motorsport, mengingat grup tersebut telah memiliki 50% saham di tim NASCAR, RFK Racing. Meski demikian, kabarnya terdapat persaingan ketat untuk mendapatkan saham Cadillac, dengan setidaknya enam pihak lain yang juga menyatakan ketertarikan.

Saat ini, Cadillac menempati posisi terbawah dalam kejuaraan konstruktor dan belum mencatatkan satu pun poin pada musim debutnya di F1. Hasil terbaik yang diraih tim tersebut adalah posisi ke-13, yang dicatatkan oleh Valtteri Bottas pada Grand Prix Tiongkok.

Tim asal Amerika tersebut kini tengah mempertimbangkan untuk mempromosikan Colton Herta sebagai pengganti Bottas untuk musim depan.

Valtteri Bottas
Valtteri Bottas
© XPB Images

Herta akan menjalani sesi latihan keenamnya pada Grand Prix Sao Paulo akhir pekan ini demi mengamankan satu poin yang masih ia perlukan untuk mendapatkan Superlicense - syarat wajib untuk bisa berlaga di F1.

Cadillac belum melengkapi line-up pembalap mereka untuk 2027, meskipun baru-baru ini mereka mengumumkan perpanjangan kontrak bagi Sergio Perez, yang berarti pembalap asal Meksiko tersebut akan tetap bersama tim hingga akhir dekade ini.

Tags:

F1
Cadillac
Sergio Perez
Valtteri Bottas
Pemilik Liverpool FC Muncul sebagai Calon Pembeli Tim F1 Cadillac
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

Related Articles

F1 News
Kesalahan Perhitungan, Colton Herta Gagal Penuhi Poin Superlicense F1
Herta made his fifth F1 practice appearance in Mexico
F1 News
Sergio Perez Meneken Kontrak Baru di Cadillac Sampai Musim 2029
Sergio Perez
F1 News
Kursi Cadillac-nya Digoyang, Valtteri Bottas Memilih Santai
Valtteri Bottas
F1 News
Komentar Samar Cadillac Membuka Pintu Terkait Line-Up F1 2027
Valtteri Bottas and Sergio Perez
F1 News
FOTO : Livery Spesial untuk F1 GP Amerika Serikat 2026
Haas US GP special livery
F1 News
Bottas Selesaikan Perjalanan Sepedanya dari Malaysia ke Singapura
Valtteri Bottas is an avid cyclist

Latest News

F1 News
Liverpool FC owners emerge as potential buyers of Cadillac F1 stake
16s ago
Liverpool FC's owners are said to be interested in the Cadillac stake
F1 News
Bos Ferrari Meminta Rasa Hormat dari Kedua Pembalapnya usai GP Meksiko
53m ago
Fred Vasseur
F1 News
Honda Mengungkap Penyebab Masalah Reabilitas Aston Martin di Meksiko
3h ago
Fernando Alonso
F1 News
Ocon Didepak Haas, Rafael Camara Debut F1 Lebih Awal di Kandang
7h ago
Camara will make his F1 debut with Haas in 2027
F1 News
"Mereka Mempersulit Diri Sendiri" - Verstappen Sindir Ferrari usai Kemenangan Meksiko
03/11/26
Max Verstappen celebrates his sixth win in Mexico

More News

F1 News
Leclerc Tanggapi Kritikan Pedas Hamilton atas Insiden Start GP Meksiko
03/11/26
Charles Leclerc
F1 News
Cadillac Dikaitkan dengan Colton Herta, Ini Tanggapan Bottas
03/11/26
Valtteri Bottas
F1 News
"Situasi yang Sangat Sulit" - Bearman Tanggapi Kekisruhan Ocon dan Haas
03/11/26
Ollie Bearman
F1 News
Bentrok Lagi dengan Leclerc, Hamilton Desak Pembicaraan Serius dengan Ferrari
02/11/26
Lewis Hamilton was not happy with Charles Leclerc
F1 News
Bottas Lolos dari Cedera Serius usai Kecelakaan Mengerikan GP Meksiko
02/11/26
Bottas' stricken Cadillac after the crash