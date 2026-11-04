Pemilik Liverpool FC Muncul sebagai Calon Pembeli Tim F1 Cadillac

Pemilik Liverpool FC Fenway Sports Group muncul sebagai salah satu pihak yang tertarik membeli saham mayoritas tim Formula 1 Cadillac.

Sportico melaporkan pada hari Selasa bahwa investor miliarder Mark Walter tengah menjajaki penjualan kepemilikan saham mayoritas miliknya di Cadillac, dengan nilai transaksi yang mencapai angka fantastis sebesar £2,24 miliar.

TWG Global milik Walter, yang menjual saham mayoritasnya di NBA Los Angeles Lakers dan 13% saham di Chelsea FC musim panas ini, dilaporkan mempertimbangkan hal yang sama dengan Cadillac.

Hal ini menandai perubahan besar bagi Walter, yang sebelumnya membantah bahwa operasi F1 Cadillac akan dijual, dan bersikeras bahwa TWG Global tetap berkomitmen penuh terhadap apa yang dianggap sebagai proyek jangka panjang.

Sergio Perez © XPB Images

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Walter, yang berusia 66 tahun, tengah diselidiki oleh Departemen Kehakiman AS serta Komisi Sekuritas dan Bursa (Securities and Exchangge Commision - SEC) atas dugaan penipuan yang melibatkan pengelolaan dana di perusahaan-perusahaan asuransinya, yaitu Delaware Life, Clear Spring, dan EquiTrust.

Menurut laporan dari The Washington Post dan sejumlah media keuangan terkemuka lainnya, FSG telah melakukan pembicaraan mengenai pembelian saham mayoritas di Cadillac, setelah sebelumnya menjual sekitar 38% saham Liverpool kepada sebuah konsorsium yang mencakup pendiri Amazon, Jeff Bezos.

Ini bukan merupakan investasi pertama FSG di motorsport, mengingat grup tersebut telah memiliki 50% saham di tim NASCAR, RFK Racing. Meski demikian, kabarnya terdapat persaingan ketat untuk mendapatkan saham Cadillac, dengan setidaknya enam pihak lain yang juga menyatakan ketertarikan.

Saat ini, Cadillac menempati posisi terbawah dalam kejuaraan konstruktor dan belum mencatatkan satu pun poin pada musim debutnya di F1. Hasil terbaik yang diraih tim tersebut adalah posisi ke-13, yang dicatatkan oleh Valtteri Bottas pada Grand Prix Tiongkok.

Tim asal Amerika tersebut kini tengah mempertimbangkan untuk mempromosikan Colton Herta sebagai pengganti Bottas untuk musim depan.

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Valtteri Bottas © XPB Images

Herta akan menjalani sesi latihan keenamnya pada Grand Prix Sao Paulo akhir pekan ini demi mengamankan satu poin yang masih ia perlukan untuk mendapatkan Superlicense - syarat wajib untuk bisa berlaga di F1.

Cadillac belum melengkapi line-up pembalap mereka untuk 2027, meskipun baru-baru ini mereka mengumumkan perpanjangan kontrak bagi Sergio Perez, yang berarti pembalap asal Meksiko tersebut akan tetap bersama tim hingga akhir dekade ini.