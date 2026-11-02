Bentrok Lagi dengan Leclerc, Hamilton Desak Pembicaraan Serius dengan Ferrari

Para pembalap Ferrari terlibat dalam insiden kontroversial di awal balapan hari Minggu, saat mereka saling beradu posisi untuk memimpin di rangkaian tikungan pertama. Lewis Hamilton sempat memimpin di Tikungan 1, namun Charles Leclerc berhasil menyalip dari sisi luar di Tikungan 4 - manuver yang diselesaikannya dengan keluar lintasan.

Hasilnya, Hamilton kehilangan posisi dari pembalap Red Bull, Max Verstappen, dalam situasi yang kacau tersebut dan harus turun ke posisi ketiga, sebelum menyampaikan keluhannya kepada Ferrari melalui radio tim.

Hamilton merasa frustrasi karena Leclerc tidak mengembalikan posisinya, dan ia juga bingung dengan keputusan Steward yang hanya memberikan penalti waktu lima detik kepada rekan setimnya itu - padahal, ia sendiri menerima penalti 10 detik untuk insiden serupa pada balapan tahun lalu.

There was drama at the start between the Ferrari drivers

Pembalap asal Inggris 41 tahun itu akhirnya menyalip Leclerc saat restart menyusul pengibaran bendera merah di tengah balapan, dan finis di posisi kedua di belakang Verstappen.

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“Hari yang berat. Menurut saya, kami memiliki kecepatan untuk menang hari ini, tetapi memang belum saatnya. Kami akan membahasnya secara internal dan mencari tahu apa yang bisa kami lakukan di balik layar,” ujar Hamilton setelah balapan.

“Dalam pengarahan pembalap, kami membahas bahwa begitu Anda keluar lintasan di Tikungan 1, Anda harus mengembalikan posisi tersebut. Tahun lalu, saya mendapatkan penalti 10 detik untuk tindakan yang sama seperti yang dia lakukan.”

Lewis Hamilton fumed at Ferrari over team radio

Saat berbicara dengan mantan rekan setimnya di Mercedes, Nico Rosberg, di parc ferme, Hamilton meminta agar insiden tersebut ditinjau secara internal dan tertutup.

“Pada akhirnya, hal itulah yang membuat kami kehilangan kemenangan hari ini. Kami jelas harus melakukan pembicaraan serius di balik layar,” tambah Hamilton.

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“Namun, sisi positifnya adalah tim bekerja dengan sangat keras. Kami benar-benar telah meningkatkan mobil kami. Senang sekali bisa berada di sini, dan akhir pekan ini kami juga masih menggunakan mesin yang lama.

“Hasil yang bagus, poin yang bagus. Sayang sekali kami tidak meraih kemenangan, tetapi dalam balapan, terkadang Anda menang, terkadang Anda kalah.”

Leclerc finis di posisi keempat setelah mengalami lock-up saat memasuki Tikungan 1 pada saat restart, setelah sebelumnya disalip oleh Hamilton.