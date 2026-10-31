Haas Mengganti Ocon dengan Hirakawa untuk Sisa Akhir Pekan Meksiko

Haas telah mengonfirmasi bahwa Esteban Ocon tidak akan berpartisipasi dalam sisa rangkaian akhir pekan Grand Prix Meksiko.

Pembalap asal Prancis tersebut akan digantikan oleh Ryo Hirakawa selama sisa acara berlangsung, dimulai dari sesi Latihan Bebas 3 (Free Practice 3) dan seterusnya.

Ini akan menandai debut pembalap asal Jepang tersebut di Formula 1, namun Haas tidak memberikan alasan apa pun di balik keputusan untuk menggantikan Ocon. Meski demikian, mereka telah mengonfirmasi bahwa hal itu bukan disebabkan oleh penyakit.

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Pernyataan dari Haas mengenai situasi tersebut berbunyi:

“Pembalap cadangan Tim F1 TGR Haas Ryō Hirakawa akan menggantikan Esteban Ocon untuk sisa Grand Prix Mexico City akhir pekan ini.

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“Ry berpartisipasi dalam FP1 di Autodromo Hermanos Rodriguez pada hari Jumat, latihan bebas ketiganya musim ini dengan mengendarai VF-26, finis di urutan ke-15 secara keseluruhan.

“Pembalap asal Jepang tersebut akan mendampingi rekan setimnya, Ollie Bearman, dalam sesi latihan terakhir dan kualifikasi pada hari Sabtu, serta dalam balapan grand prix sepanjang 71 putaran pada hari Minggu - yang menandai debut Ryō di ajang balap Formula 1.

“Tidak akan ada pernyataan lebih lanjut untuk saat ini.”

Ryo Hirakawa © XPB Images

Hirakawa mengikuti Free Practice 1 pada hari Jumat dan mengakhiri sesi tersebut di posisi ke-15, sebelum menyerahkan kembali mobil itu kepada Ocon untuk FP2, di mana pembalap asal Prancis tersebut finis di posisi ke-13.

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Telah dipastikan bahwa Ocon tidak akan tetap bersama Haas untuk musim Formula 1 2027, sehingga kabar mengenai penggantian dirinya untuk sisa rangkaian Grand Prix Meksiko menjadi pertanda kurang baik bagi fase akhir balapan musim 2026.

Jika Ocon tidak menuntaskan musim bersama Haas, ini bukanlah kali pertama ia digantikan sebelum musim berakhir. Sebelumnya, ia digantikan di Alpine untuk balapan terakhir musim 2024 saat ia meninggalkan tim tersebut sebelum bergabung dengan Haas pada 2025.