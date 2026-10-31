Haas Mengganti Ocon dengan Hirakawa untuk Sisa Akhir Pekan Meksiko

Esteban Ocon tidak akan menuntaskan sisa balapan Grand Prix Mexico City.

Esteban Ocon
Esteban Ocon
© XPB Images

Haas telah mengonfirmasi bahwa Esteban Ocon tidak akan berpartisipasi dalam sisa rangkaian akhir pekan Grand Prix Meksiko.

Pembalap asal Prancis tersebut akan digantikan oleh Ryo Hirakawa selama sisa acara berlangsung, dimulai dari sesi Latihan Bebas 3 (Free Practice 3) dan seterusnya.

Ini akan menandai debut pembalap asal Jepang tersebut di Formula 1, namun Haas tidak memberikan alasan apa pun di balik keputusan untuk menggantikan Ocon. Meski demikian, mereka telah mengonfirmasi bahwa hal itu bukan disebabkan oleh penyakit.

Loading this video will expose you to potential cookies and tracking by the provider

Pernyataan dari Haas mengenai situasi tersebut berbunyi:

“Pembalap cadangan Tim F1 TGR Haas Ryō Hirakawa akan menggantikan Esteban Ocon untuk sisa Grand Prix Mexico City akhir pekan ini.

“Ry berpartisipasi dalam FP1 di Autodromo Hermanos Rodriguez pada hari Jumat, latihan bebas ketiganya musim ini dengan mengendarai VF-26, finis di urutan ke-15 secara keseluruhan.

“Pembalap asal Jepang tersebut akan mendampingi rekan setimnya, Ollie Bearman, dalam sesi latihan terakhir dan kualifikasi pada hari Sabtu, serta dalam balapan grand prix sepanjang 71 putaran pada hari Minggu - yang menandai debut Ryō di ajang balap Formula 1.

“Tidak akan ada pernyataan lebih lanjut untuk saat ini.”

Ryo Hirakawa
Ryo Hirakawa
© XPB Images

Hirakawa mengikuti Free Practice 1 pada hari Jumat dan mengakhiri sesi tersebut di posisi ke-15, sebelum menyerahkan kembali mobil itu kepada Ocon untuk FP2, di mana pembalap asal Prancis tersebut finis di posisi ke-13.

Telah dipastikan bahwa Ocon tidak akan tetap bersama Haas untuk musim Formula 1 2027, sehingga kabar mengenai penggantian dirinya untuk sisa rangkaian Grand Prix Meksiko menjadi pertanda kurang baik bagi fase akhir balapan musim 2026.

Jika Ocon tidak menuntaskan musim bersama Haas, ini bukanlah kali pertama ia digantikan sebelum musim berakhir. Sebelumnya, ia digantikan di Alpine untuk balapan terakhir musim 2024 saat ia meninggalkan tim tersebut sebelum bergabung dengan Haas pada 2025.

Tags:

F1
Esteban Ocon
Haas
Haas Mengganti Ocon dengan Hirakawa untuk Sisa Akhir Pekan Meksiko
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

Related Articles

F1 News
Haas Mengungkap Livery Godzilla Lainnya untuk F1 GP Amerika Serikat
Haas US GP special livery
F1 News
RESMI: Rafael Camara Gantikan Ocon di Haas F1 untuk Musim 2027
Rafael Camara will make his F1 debut with Haas in 2027
F1 News
'Tak Ada Sakit Hati' Antara Haas dan Ocon atas Perpisahannya
Esteban Ocon
F1 News
Esteban Ocon Tinggalkan Haas di Akhir Musim F1 2026
Esteban Ocon will leave Haas at the end of the season
F1 News
"Saya Salah Satu yang Terbaik" - Ocon Tetap Yakin dengan Masa Depannya di F1
Esteban Ocon insists he deserves to be in F1
F1 News
Steiner Akui Dirinya Terlalu Lama Bertahan di Haas F1
Steiner believes he stayed with Haas for 'two years too long'

Latest News

F1 News
Haas Mengganti Ocon dengan Hirakawa untuk Sisa Akhir Pekan Meksiko
3m ago
Esteban Ocon
F1 News
Kesalahan Perhitungan, Colton Herta Gagal Penuhi Poin Superlicense F1
21m ago
Herta made his fifth F1 practice appearance in Mexico
F1 News
Russell Ungkap Dua Faktor Terbesar di Balik Kesulitan Musim 2026
20h ago
George Russell has struggled throughout the 2026 season
F1 News
McLaren Ungkap Corak Spesial 'Livery of Dreams' untuk GP Meksiko
29/10/26
McLaren Mexican GP Livery
F1 News
Sergio Perez Meneken Kontrak Baru di Cadillac Sampai Musim 2029
29/10/26
Sergio Perez

More News

F1 News
Frustrasi dengan Masalah Radio, Verstappen: "Mungkin Kita Harus Coba Bahasa Isyarat"
28/10/26
Max Verstappen was again left annoyed at radio trouble
F1 News
Bridgestone Kembali ke F1 untuk Pertama Kalinya setelah Dua Dekade
27/10/26
Bridgestone last supplied F1 in 2010
F1 News
Leclerc 'Menemukan Sesuatu' saat Meraih Podium GP Amerika Serikat
27/10/26
Charles Leclerc finished second in Austin
F1 News
Hadjar Minta Red Bull Mendesain Ulang Kopling RB22 yang 'Ringkih'
27/10/26
Isack Hadjar
F1 News
Kursi Cadillac-nya Digoyang, Valtteri Bottas Memilih Santai
27/10/26
Valtteri Bottas