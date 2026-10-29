McLaren Ungkap Corak Spesial 'Livery of Dreams' untuk GP Meksiko

McLaren Racing telah meluncurkan desain khusus untuk ajang Grand Prix Meksiko akhir pekan ini, dengan menghadirkan kreativitas penggemar langsung ke lintasan balap melalui kemitraan bersama sponsor utama, Velo.

Desain istimewa yang hanya digunakan untuk satu kesempatan ini - diluncurkan sebagai bagian dari kampanye 'Live Your Fandom' dari Velo - menyatukan kisah serta karya seni nyata dari para penggemar ke dalam tampilan mobil tersebut.

Alih-alih sekadar perubahan livery standar, konsep yang diusung McLaren menampilkan stiker dan elemen-elemen individual yang dikirimkan oleh para fans, yang memadukan kecintaan pribadi setiap penggemar ke dalam satu desain kolektif yang utuh pada mobil MCL38.

Inisiatif ini menandai babak baru dalam upaya berkelanjutan McLaren untuk menempatkan basis penggemar global mereka - yang dikenal sebagai "Papaya Family" - sebagai pusat dari identitas mereka di lintasan balap.

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Malky Brown, Global Head of Content & Partnerships di BAT, berkomentar: "Setiap stiker menceritakan kisah orisinal tentang impian seorang penggemar sejati.

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"Ini menjadi pengingat kuat bahwa menjadi penggemar bukanlah sesuatu yang seragam bagi semua orang; hal tersebut bersifat personal, kreatif, dan unik bagi setiap individu.

"Melalui 'Live Your Fandom', Velo membantu mengubah kisah-kisah unik para penggemar tersebut menjadi momen yang tak terlupakan, serta memberikan mereka tempat di jantung perhelatan Mexico Grand Prix."

Louise McEwen, Chief Marketing Officer McLaren Racing, mengatakan: “Keluarga Papaya dipersatukan oleh semangat yang sama terhadap segala hal yang ditawarkan oleh olahraga kami, dan livery istimewa ini menempatkan kisah-kisah mereka sebagai inti dari tim.

“Dengan menyatukan gagasan-gagasan individu ke dalam satu desain kolektif, kami merayakan kreativitas para penggemar kami di salah satu panggung terbesar dalam dunia olahraga otomotif.”

Oscar Piastri © McLaren

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Corak yang telah diperbarui ini akan memulai debutnya di lintasan akhir pekan ini di Autódromo Hermanos Rodríguez.

McLaren tiba di Grand Prix Meksiko dalam kondisi sulit, mengingat mereka belum pernah lagi naik ke podium sejak Grand Prix Spanyol.

Pada balapan terakhir di Grand Prix Amerika Serikat, pencapaian terbaik yang mampu mereka raih hanyalah posisi kelima dan ketujuh, membuat mereka kini tertinggal di belakang Red Bull dalam Kejuaraan Konstruktor.