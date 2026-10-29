McLaren Ungkap Corak Spesial 'Livery of Dreams' untuk GP Meksiko

McLaren memamerkan livery spesial buatan fans ke mobil MCL38 mereka untuk F1 GP Meksiko.

McLaren Mexican GP Livery
McLaren Mexican GP Livery
© McLaren

McLaren Racing telah meluncurkan desain khusus untuk ajang Grand Prix Meksiko akhir pekan ini, dengan menghadirkan kreativitas penggemar langsung ke lintasan balap melalui kemitraan bersama sponsor utama, Velo.

Desain istimewa yang hanya digunakan untuk satu kesempatan ini - diluncurkan sebagai bagian dari kampanye 'Live Your Fandom' dari Velo - menyatukan kisah serta karya seni nyata dari para penggemar ke dalam tampilan mobil tersebut.

Alih-alih sekadar perubahan livery standar, konsep yang diusung McLaren menampilkan stiker dan elemen-elemen individual yang dikirimkan oleh para fans, yang memadukan kecintaan pribadi setiap penggemar ke dalam satu desain kolektif yang utuh pada mobil MCL38.

Inisiatif ini menandai babak baru dalam upaya berkelanjutan McLaren untuk menempatkan basis penggemar global mereka - yang dikenal sebagai "Papaya Family" - sebagai pusat dari identitas mereka di lintasan balap.

Loading this video will expose you to potential cookies and tracking by the provider

Malky Brown, Global Head of Content & Partnerships di BAT, berkomentar: "Setiap stiker menceritakan kisah orisinal tentang impian seorang penggemar sejati.

"Ini menjadi pengingat kuat bahwa menjadi penggemar bukanlah sesuatu yang seragam bagi semua orang; hal tersebut bersifat personal, kreatif, dan unik bagi setiap individu.

"Melalui 'Live Your Fandom', Velo membantu mengubah kisah-kisah unik para penggemar tersebut menjadi momen yang tak terlupakan, serta memberikan mereka tempat di jantung perhelatan Mexico Grand Prix."

Louise McEwen, Chief Marketing Officer McLaren Racing, mengatakan: “Keluarga Papaya dipersatukan oleh semangat yang sama terhadap segala hal yang ditawarkan oleh olahraga kami, dan livery istimewa ini menempatkan kisah-kisah mereka sebagai inti dari tim.

“Dengan menyatukan gagasan-gagasan individu ke dalam satu desain kolektif, kami merayakan kreativitas para penggemar kami di salah satu panggung terbesar dalam dunia olahraga otomotif.”

Oscar Piastri
Oscar Piastri
© McLaren

Corak yang telah diperbarui ini akan memulai debutnya di lintasan akhir pekan ini di Autódromo Hermanos Rodríguez.

McLaren tiba di Grand Prix Meksiko dalam kondisi sulit, mengingat mereka belum pernah lagi naik ke podium sejak Grand Prix Spanyol.

Pada balapan terakhir di Grand Prix Amerika Serikat, pencapaian terbaik yang mampu mereka raih hanyalah posisi kelima dan ketujuh, membuat mereka kini tertinggal di belakang Red Bull dalam Kejuaraan Konstruktor.

Tags:

F1
McLaren
McLaren Ungkap Corak Spesial 'Livery of Dreams' untuk GP Meksiko
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

Related Articles

F1 News
Norris Berjanji Ambil Keputusan Lebih Baik usai Insiden Singapura
Lando Norris, McLaren Racing, 2026 Singapore GP
F1 News
Horner Ungkap Permintaan Hamilton Gabung Red Bull Lewat 'Pertemuan Rahasia'
Lewis Hamilton approached Red Bull, according to Christian Horner's new book
F1 News
Oscar Piastri slammed for “rookie error” in “weird” Azerbaijan GP moment
Oscar Piastri, McLaren, 2026 Azerbaijan GP
F1 News
Upgrade McLaren dan Red Bull untuk GP Azerbaijan Terungkap
Red Bull and McLaren have brought big upgrades
F1 News
Guenther Stainer Memprediksi Lando Norris Jadi Runner-Up F1 2026
Lando Norris was robbed of victory at the Spanish GP
F1 News
Gagal Menang di Madrid, Norris Pertanyakan Regulasi Virtual Safety Car
The virtual safety car timing cost Lando Norris a likely win

Latest News

F1 News
McLaren Ungkap Corak Spesial 'Livery of Dreams' untuk GP Meksiko
3h ago
McLaren Mexican GP Livery
F1 News
Sergio Perez Meneken Kontrak Baru di Cadillac Sampai Musim 2029
11h ago
Sergio Perez
F1 News
Frustrasi dengan Masalah Radio, Verstappen: "Mungkin Kita Harus Coba Bahasa Isyarat"
28/10/26
Max Verstappen was again left annoyed at radio trouble
F1 News
Bridgestone Kembali ke F1 untuk Pertama Kalinya setelah Dua Dekade
27/10/26
Bridgestone last supplied F1 in 2010
F1 News
Leclerc 'Menemukan Sesuatu' saat Meraih Podium GP Amerika Serikat
27/10/26
Charles Leclerc finished second in Austin

More News

F1 News
Hadjar Minta Red Bull Mendesain Ulang Kopling RB22 yang 'Ringkih'
27/10/26
Isack Hadjar
F1 News
Kursi Cadillac-nya Digoyang, Valtteri Bottas Memilih Santai
27/10/26
Valtteri Bottas
F1 News
Kesalahan Set-Up Gagalkan Podium Hamilton di COTA
26/10/26
Lewis Hamilton finished fourth in Austin
F1 News
"Kecepatan Saya Sampah" - Pengakuan Russell atas Performa di Austin
26/10/26
George Russell
F1 News
Hadapi Gundukan Brutal COTA, Verstappen Andalkan Pereda Nyeri
25/10/26
Max Verstappen has been critical of the bumps at COTA