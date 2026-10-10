'Tak Ada Sakit Hati' Antara Haas dan Ocon atas Perpisahannya

Ayao Komatsu memuji profesionalisme Esteban Ocon dan menegaskan bahwa kedua pihak tetap berkomitmen untuk mengakhiri musim dengan kuat.

Esteban Ocon
Esteban Ocon
© XPB Images

Menjelang Grand Prix Bahrain di Malaysia, dipastikan bahwa Esteban Ocon dan Haas akan berpisah pada akhir musim Formula 1 2027.

Ocon sedang menjalani tahun keduanya bersama Haas dan mungkin hanya memiliki sisa tujuh balapan Grand Prix dalam karier Formula 1-nya jika ia gagal mengamankan kursi untuk musim 2027.

Namun, Team Principal Haas, Ayao Komatsu, menegaskan bahwa tidak ada 'sakit hati' antara tim dan pembalap asal Prancis tersebut.

"Kami sama-sama profesional, dan apa yang baik bagi tim juga baik bagi Esteban," ujar Komatsu kepada Sky Sports setelah sesi Free Practice di Singapura.

Esteban Ocon
Esteban Ocon
© XPB Images

“Esteban perlu menunjukkan kepada dunia betapa cepatnya dia setiap kali turun ke lintasan, serta betapa besarnya jiwa kerja samanya bagi tim. 

"Menurut saya, hal itu terlihat jelas dalam salah satu balapan Grand Prix - tepatnya di Baku - saat kami memintanya untuk sedikit melambat agar Ollie bisa melakukan manuver menyalip terhadapnya.

“Kami menyampaikannya melalui radio, dan saat melaju di trek lurus, dia membuktikan bahwa dia tetap mengutamakan kepentingan tim; dia menunjukkan profesionalisme penuh dengan terus berjuang hingga akhir balapan.

“Itulah yang kami inginkan, itulah yang kami butuhkan, dan kami bersikap sepenuhnya transparan. Jadi, tidak ada rasa saling tidak enak hati dalam hal ini; kedua belah pihak sama-sama berusaha memberikan yang terbaik.”

Esteban Ocon
Esteban Ocon
© XPB Images

Komatsu juga membahas alasan mengapa tim perlu melakukan perubahan pada susunan pembalapnya untuk musim Formula 1 2027.

Ia berpendapat bahwa Haas membutuhkan pembalap dengan konsistensi lebih tinggi, mengingat Ocon membutuhkan mobil yang 'sempurna' untuk bisa meraih kesuksesan bersama tim - sesuatu yang tidak bisa disediakan Haas.

Komatsu berkata, "Saat kami memilih pembalap, kami mempertimbangkan performa dan paket kemampuan mereka secara keseluruhan; segala aspek turut diperhitungkan.

"Tentu saja, bakat alami adalah sesuatu yang tidak bisa kami ajarkan. Seorang pembalap itu pada dasarnya memang cepat atau tidak cepat.

"Esteban bisa tampil sangat, sangat cepat pada hari-hari tertentu. Saat mobil dalam kondisi sempurna dan dia merasa nyaman dengan mobilnya, kecepatannya luar biasa. Namun, untuk ke depannya, kami menginginkan kecepatan itu dibarengi dengan konsistensi yang lebih baik serta masukan teknis yang berkualitas.

“Maksud saya, Esteban itu sangat hebat. Saya tidak ingin mengecilkan arti dirinya ataupun pencapaiannya. Dia telah memberikan kontribusi besar bagi tim, dan dia adalah pembalap pertama yang pernah memenangkan balapan yang kami rekrut. 

"Namun, sebagai sebuah tim, kami masih dalam proses berkembang, sehingga masih banyak kekurangan yang perlu dibenahi.

“Mungkin di lingkungan yang lebih baik - lingkungan yang ideal - bakat Esteban bisa berkembang sepenuhnya. Akan tetapi, dengan kondisi tim saat ini yang masih menghadapi masalah inkonsistensi dan sebagainya, terkadang potensi terbaik Esteban tidak benar-benar muncul. Oleh karena itu, kami perlu melakukan sejumlah perubahan.”

Tags:

F1
Esteban Ocon
Haas
'Tak Ada Sakit Hati' Antara Haas dan Ocon atas Perpisahannya
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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