F1 GP Singapura 2026: Verstappen Raih Pole Sprint, Terancam Penalti Grid

Max Verstappen berhasil mengamankan pole untuk Sprint Race di Grand Prix Singapura setelah mengatasi masalah mobil untuk meraih pole pertamanya di sirkuit tersebut.

Namun, pembalap Belanda itu sedang diselidiki atas pelanggaran aturan bendera kuning pada sesi SQ1, sehingga ia berpotensi menghadapi penalti posisi grid.

Di samping Verstappen pada baris depan akan ada mobil Mercedes yang dikemudikan George Russell, yang mencatatkan waktu 0,120 detik lebih lambat dibandingkan mobil Red Bull tersebut.

Baris kedua grid akan diisi oleh Charles Leclerc (Ferrari) di posisi ketiga dan Oscar Piastri - pembalap McLaren tercepat - di posisi keempat.

Max Verstappen © XPB Images

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Lando Norris tidak berhasil mempertajam catatan waktu putaran terbaiknya pada upaya kedua dan akan memulai balapan di belakang rekan setimnya di posisi kelima, dengan Lewis Hamilton berada di sampingnya di posisi keenam.

Pemimpin klasemen kejuaraan, Kimi Antonelli, akan memulai balapan dari baris keempat grid di posisi ketujuh, sementara Liam Lawson dari tim Racing Bulls menempati posisi kedelapan.

Di baris kelima akan ada pembalap Red Bull, Isack Hadjar, di posisi kesembilan, dan pembalap Alpine, Pierre Gasly, di posisi kesepuluh.