F1 GP Singapura 2026: Verstappen Raih Pole Sprint, Terancam Penalti Grid
Hasil lengkap Sprint Qualifying untuk F1 GP Singapura di Sirkuit Yas Marina, putaran 17 musim 2026.
Max Verstappen berhasil mengamankan pole untuk Sprint Race di Grand Prix Singapura setelah mengatasi masalah mobil untuk meraih pole pertamanya di sirkuit tersebut.
Namun, pembalap Belanda itu sedang diselidiki atas pelanggaran aturan bendera kuning pada sesi SQ1, sehingga ia berpotensi menghadapi penalti posisi grid.
Di samping Verstappen pada baris depan akan ada mobil Mercedes yang dikemudikan George Russell, yang mencatatkan waktu 0,120 detik lebih lambat dibandingkan mobil Red Bull tersebut.
Baris kedua grid akan diisi oleh Charles Leclerc (Ferrari) di posisi ketiga dan Oscar Piastri - pembalap McLaren tercepat - di posisi keempat.
Lando Norris tidak berhasil mempertajam catatan waktu putaran terbaiknya pada upaya kedua dan akan memulai balapan di belakang rekan setimnya di posisi kelima, dengan Lewis Hamilton berada di sampingnya di posisi keenam.
Pemimpin klasemen kejuaraan, Kimi Antonelli, akan memulai balapan dari baris keempat grid di posisi ketujuh, sementara Liam Lawson dari tim Racing Bulls menempati posisi kedelapan.
Di baris kelima akan ada pembalap Red Bull, Isack Hadjar, di posisi kesembilan, dan pembalap Alpine, Pierre Gasly, di posisi kesepuluh.
F1 GP Singapura 2026 - Yas Marina - Hasil Sprint Qualifying
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim
|SQ1
|SQ2
|SQ3
|1
|Max Verstappen
|NED
|Oracle Red Bull Racing
|1m33.477
|1m32.701
|1m31.156
|2
|George Russell
|GBR
|Mercedes AMG Petronas F1 Team
|1m33.573
|1m32.614
|1m31.276
|3
|Charles Leclerc
|MON
|Scuderia Ferrari HP
|1m33.495
|1m32.246
|1m31.399
|4
|Oscar Piastri
|AUS
|McLaren Mastercard F1 Team
|1m34.277
|1m33.106
|1m31.454
|5
|Lando Norris
|GBR
|McLaren Mastercard F1 Team
|1m34.257
|1m32.572
|1m31.653
|6
|Lewis Hamilton
|GBR
|Scuderia Ferrari HP
|1m33.748
|1m32.562
|1m31.702
|7
|Kimi Antonelli
|ITA
|Mercedes AMG Petronas F1 Team
|1m34.392
|1m32.998
|1m31.849
|8
|Liam Lawson
|NZL
|Racing Bulls
|1m34.855
|1m33.133
|1m32.341
|9
|Isack Hadjar
|JAP
|Oracle Red Bull Racing
|1m34.182
|1m32.947
|No Time Set
|10
|Pierre Gasly
|FRA
|BWT Alpine F1 Team
|1m34.673
|1m33.155
|No Time Set
|11
|Franco Colapinto
|ARG
|BWT Alpine F1 Team
|1m35.048
|1m33.249
|12
|Nico Hulkenberg
|GER
|Audi Revolut F1 Team
|1m34.128
|1m33.420
|13
|Oliver Bearman
|GBR
|TGR Haas F1 Team
|1m34.950
|1m33.423
|14
|Gabriel Bortoleto
|BRA
|Audi Revolut F1 Team
|1m34.690
|1m33.466
|15
|Fernando Alonso
|ESP
|Aston Martin Aramco F1 Team
|1m34.960
|1m33.734
|16
|Esteban Ocon
|FRA
|TGR Haas F1 Team
|1m35.004
|1m34.368
|17
|Arvid Lindblad
|GBR
|Visa Cash App Racing Bulls F1 Team
|1m35.136
|18
|Lance Stroll
|CAN
|Aston Martin Aramco F1 Team
|1m35.662
|19
|Alex Albon
|THA
|Atlassian Williams F1 Team
|1m36.130
|20
|Sergio Perez
|MEX
|Cadillac F1 Team
|1m36.760
|21
|Valtteri Bottas
|FIN
|Cadillac F1 Team
|1m36.868
|22
|Carlos Sainz
|ESP
|Atlassian Williams F1 Team
|1m37.376