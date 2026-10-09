F1 GP Singapura 2026: Verstappen Raih Pole Sprint, Terancam Penalti Grid

Hasil lengkap Sprint Qualifying untuk F1 GP Singapura di Sirkuit Yas Marina, putaran 17 musim 2026.

Lando Norris
Lando Norris
© XPB Images

Max Verstappen berhasil mengamankan pole untuk Sprint Race di Grand Prix Singapura setelah mengatasi masalah mobil untuk meraih pole pertamanya di sirkuit tersebut.

Namun, pembalap Belanda itu sedang diselidiki atas pelanggaran aturan bendera kuning pada sesi SQ1, sehingga ia berpotensi menghadapi penalti posisi grid.

Di samping Verstappen pada baris depan akan ada mobil Mercedes yang dikemudikan George Russell, yang mencatatkan waktu 0,120 detik lebih lambat dibandingkan mobil Red Bull tersebut.

Baris kedua grid akan diisi oleh Charles Leclerc (Ferrari) di posisi ketiga dan Oscar Piastri - pembalap McLaren tercepat - di posisi keempat.

Max Verstappen
Max Verstappen
© XPB Images

Lando Norris tidak berhasil mempertajam catatan waktu putaran terbaiknya pada upaya kedua dan akan memulai balapan di belakang rekan setimnya di posisi kelima, dengan Lewis Hamilton berada di sampingnya di posisi keenam.

Pemimpin klasemen kejuaraan, Kimi Antonelli, akan memulai balapan dari baris keempat grid di posisi ketujuh, sementara Liam Lawson dari tim Racing Bulls menempati posisi kedelapan.

Di baris kelima akan ada pembalap Red Bull, Isack Hadjar, di posisi kesembilan, dan pembalap Alpine, Pierre Gasly, di posisi kesepuluh.

F1 GP Singapura 2026 - Yas Marina - Hasil Sprint Qualifying

Pos PembalapNATTimSQ1SQ2SQ3
1Max VerstappenNEDOracle Red Bull Racing1m33.4771m32.7011m31.156
2George RussellGBRMercedes AMG Petronas F1 Team1m33.5731m32.6141m31.276
3Charles LeclercMONScuderia Ferrari HP1m33.4951m32.2461m31.399
4Oscar PiastriAUSMcLaren Mastercard F1 Team1m34.2771m33.1061m31.454
5Lando NorrisGBRMcLaren Mastercard F1 Team1m34.2571m32.5721m31.653
6Lewis HamiltonGBRScuderia Ferrari HP1m33.7481m32.5621m31.702
7Kimi AntonelliITAMercedes AMG Petronas F1 Team1m34.3921m32.9981m31.849
8Liam LawsonNZLRacing Bulls1m34.8551m33.1331m32.341
9Isack HadjarJAPOracle Red Bull Racing1m34.1821m32.947No Time Set
10Pierre GaslyFRABWT Alpine F1 Team1m34.6731m33.155No Time Set
11Franco ColapintoARGBWT Alpine F1 Team1m35.0481m33.249 
12Nico HulkenbergGERAudi Revolut F1 Team1m34.1281m33.420 
13Oliver BearmanGBRTGR Haas F1 Team1m34.9501m33.423 
14Gabriel BortoletoBRAAudi Revolut F1 Team1m34.6901m33.466 
15Fernando AlonsoESPAston Martin Aramco F1 Team1m34.9601m33.734 
16Esteban OconFRATGR Haas F1 Team1m35.0041m34.368 
17Arvid LindbladGBRVisa Cash App Racing Bulls F1 Team1m35.136  
18Lance StrollCANAston Martin Aramco F1 Team1m35.662  
19Alex AlbonTHAAtlassian Williams F1 Team1m36.130  
20Sergio PerezMEXCadillac F1 Team1m36.760  
21Valtteri BottasFINCadillac F1 Team1m36.868  
22Carlos SainzESPAtlassian Williams F1 Team1m37.376  

Tags:

F1
F1 GP Singapura 2026: Verstappen Raih Pole Sprint, Terancam Penalti Grid
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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