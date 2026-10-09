Verstappen Lolos dari Penalti, Pertahankan Pole Sprint Singapura

Max Verstappen mempertahankan posisi pole-nya untuk Sprint Race Grand Prix Singapura.

Max Verstappen
Max Verstappen

Max Verstappen terhindar dari penalti dan akan tetap menempati pole untuk Sprint Race Grand Prix Singapura.

Juara dunia empat kali, Verstappen, dinyatakan tidak bersalah meskipun ia menyalip Lewis Hamilton saat bendera kuning dikibarkan karena serpihan kendaraan setelah Sergio Perez menabrak pembatas di Tikungan 5 pada sesi SQ1.

Verstappen mengejar dan menyalip Hamilton di antara Tikungan 7 dan Tikungan 8, lokasi di mana bendera kuning tunggal sedang dikibarkan menyusul insiden yang dialami Perez.

Pembalap asal Belanda itu diperingatkan oleh Race Engineer-nya Gianpiero Lambiase bahwa ia berada di "zona bendera kuning" sebelum terdengar berbicara melalui radio kepada tim Red Bull-nya: "Sepertinya saya harus membatalkan... Saya akan membiarkan Lewis lewat lagi.

"Saya rasa saya sudah mendahuluinya sebelum bendera kuning, tapi saya hanya ingin bermain aman."

Saat menjelaskan keputusan mereka usai investigasi, para steward menyatakan: "Saat Mobil 3 sedang keluar dari Tikungan 7 dan melakukan push-lap sebuah bendera kuning dikibarkan.

"Mobil 44 berada di depan Mobil 3 dan telah diperingatkan mengenai kedatangan Mobil 3. Pembalap Mobil 44 mengatakan bahwa setelah keluar dari Tikungan 7, ia melambat dan bergerak ke sisi kanan untuk memastikan dirinya berada di luar racing line. 

"Mobil 3 menyalip Mobil 44 sebelum Tikungan 8 saat kedua mobil masih berada di sektor bendera kuning. Mobil 3 kemudian membatalkan putaran cepat tersebut.

"Pembalap Mobil 3 menjelaskan bahwa ia sedang memacu mobil saat keluar dari Tikungan 7, lalu melihat bendera kuning dan melepas pedal gas. Hal ini dikonfirmasi oleh data telemetri. Dalam jarak sekitar 40 meter setelah memasuki sektor bendera kuning, pembalap Mobil 3 telah melepas pedal gas sepenuhnya.

"Pembalap Mobil 44 sedang melakukan pengereman dan telah mengurangi kecepatan hingga di bawah 60 km/jam pada saat Mobil 3 melakukan penyalipan.

"Karena Mobil 3 sedang menjalani push lap dan memacu mobil saat keluar dari Tikungan 7, sementara Mobil 44 telah melambat, terdapat perbedaan kecepatan yang signifikan pada titik di mana posisi kedua mobil mulai sejajar, meskipun pembalap Mobil 3 sebenarnya juga sudah mulai melakukan pengereman.

"Para Steward menilai bahwa pembalap Mobil 3 telah bereaksi secara tepat terhadap kibaran bendera kuning dengan melepas pedal gas dan mengurangi kecepatan. Kecepatan Mobil 3 di titik penyalipan tersebut sekitar 70 km/jam lebih rendah dibandingkan kecepatan Mobil 3 pada push lap lainnya di sesi yang sama.

"Pembalap Mobil 3 menjelaskan bahwa untuk menghindari penyalipan tersebut, ia harus melakukan pengereman sangat keras, dan ia beranggapan bahwa tindakan itu berpotensi menciptakan situasi yang tidak aman.

"Steward memutuskan bahwa pembalap Mobil 3 telah melanggar peraturan bendera kuning karena menyalip Mobil 44. Namun, para Steward menilai bahwa overtake tersebut merupakan konsekuensi yang tidak terelakkan akibat besarnya selisih kecepatan saat mendekati kendaraan di depan, sehingga dalam situasi ini, diputuskan untuk tidak menjatuhkan penalti."

Tags:

F1
Max Verstappen
Red Bull
Lewis Hamilton
Verstappen Lolos dari Penalti, Pertahankan Pole Sprint Singapura
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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