F1 GP Singapura 2026: Verstappen Menangi Sprint Race yang Kacau

Max Verstappen mengalahkan rival beratnya di Formula 1, Lewis Hamilton, untuk meraih kemenangan pada Sprint Race F1 GP Singapura yang dramatis.

Juara dunia empat kali itu sempat tertinggal di belakang George Russell saat start, namun berhasil merebut kembali posisi terdepan ketika pembalap Mercedes tersebut mengalami kecelakaan di lintasan lurus utama dalam kondisi trek yang lembap pada awal lap kedua.

Verstappen berhasil melewati fase restart setelah Safety Car untuk mengevakuasi mobil Mercedes milik Russell, dan menjauh dari Hamilton dengan selisih 2,5 detik di garis finis, melanjutkan momentum kemenangan Grand Prix pertamanya akhir pekan lalu di Malaysia.

Hamilton melakukan start gemilang yang membawanya melesat dari posisi keenam di grid ke posisi ketiga. Namun, meski sempat membayangi Verstappen pada tahap awal balapan, pembalap Ferrari itu harus puas finis kedua.

Lewis Hamilton © XPB Images

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Charles Leclerc dari Ferrari berhasil menahan laju Andrea Kimi Antonelli untuk mengamankan posisi ketiga, setelah sebelumnya melaporkan bahwa ban Intermediate-nya sudah rusak parah.

Antonelli semakin memperlebar keunggulannya di klasemen kejuaraan menjadi 89 poin berkat finis di posisi keempat, sementara rekan setimnya di Mercedes, Russell, gagal meraih poin setelah mengalami kecelakaan dan tersingkir dari balapan.

Liam Lawson meraih posisi kelima yang impresif bagi Racing Bulls, mengungguli Ollie Bearman (Haas), Nico Hulkenberg (Audi), dan juara dunia bertahan Lando Norris.

Norris mengamankan poin terakhir di posisi kedelapan, namun posisinya melorot setelah terlibat insiden tabrakan akibat manuver ceroboh dengan rekan setimnya di McLaren, Oscar Piastri, saat keduanya memperebutkan posisi keempat di lap terakhir.

Piastri terpaksa mundur dari balapan, menyusul delapan pembalap lain yang gagal menyelesaikan Sprint Race 20 lap yang berlangsung kacau tersebut.

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Awal balapan sempat tertunda selama 30 menit akibat badai petir hebat yang melanda Sirkuit Jalan Raya Marina Bay sesaat sebelum jadwal dimulainya balapan.

Hal ini membuat kualifikasi, yang seharusnya dimulai pukul 21:00 waktu setempat, mengalami penundaan akibat selesainya Sprint yang lebih lambat dari jadwal semula.