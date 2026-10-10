F1 GP Singapura 2026: Verstappen Menangi Sprint Race yang Kacau

Hasil lengkap kualifikasi F1 GP Singapura di Sirkuit Marina Bay, putaran 17 musim 2026.

Verstappen beat his old F1 rival Hamilton to win the sprint
Verstappen beat his old F1 rival Hamilton to win the sprint

Max Verstappen mengalahkan rival beratnya di Formula 1, Lewis Hamilton, untuk meraih kemenangan pada Sprint Race F1 GP Singapura yang dramatis.

Juara dunia empat kali itu sempat tertinggal di belakang George Russell saat start, namun berhasil merebut kembali posisi terdepan ketika pembalap Mercedes tersebut mengalami kecelakaan di lintasan lurus utama dalam kondisi trek yang lembap pada awal lap kedua.

Verstappen berhasil melewati fase restart setelah Safety Car untuk mengevakuasi mobil Mercedes milik Russell, dan menjauh dari Hamilton dengan selisih 2,5 detik di garis finis, melanjutkan momentum kemenangan Grand Prix pertamanya akhir pekan lalu di Malaysia.

Hamilton melakukan start gemilang yang membawanya melesat dari posisi keenam di grid ke posisi ketiga. Namun, meski sempat membayangi Verstappen pada tahap awal balapan, pembalap Ferrari itu harus puas finis kedua.

Lewis Hamilton
Lewis Hamilton
© XPB Images

Charles Leclerc dari Ferrari berhasil menahan laju Andrea Kimi Antonelli untuk mengamankan posisi ketiga, setelah sebelumnya melaporkan bahwa ban Intermediate-nya sudah rusak parah.

Antonelli semakin memperlebar keunggulannya di klasemen kejuaraan menjadi 89 poin berkat finis di posisi keempat, sementara rekan setimnya di Mercedes, Russell, gagal meraih poin setelah mengalami kecelakaan dan tersingkir dari balapan.

Liam Lawson meraih posisi kelima yang impresif bagi Racing Bulls, mengungguli Ollie Bearman (Haas), Nico Hulkenberg (Audi), dan juara dunia bertahan Lando Norris.

Norris mengamankan poin terakhir di posisi kedelapan, namun posisinya melorot setelah terlibat insiden tabrakan akibat manuver ceroboh dengan rekan setimnya di McLaren, Oscar Piastri, saat keduanya memperebutkan posisi keempat di lap terakhir.

Piastri terpaksa mundur dari balapan, menyusul delapan pembalap lain yang gagal menyelesaikan Sprint Race 20 lap yang berlangsung kacau tersebut.

Awal balapan sempat tertunda selama 30 menit akibat badai petir hebat yang melanda Sirkuit Jalan Raya Marina Bay sesaat sebelum jadwal dimulainya balapan.

Hal ini membuat kualifikasi, yang seharusnya dimulai pukul 21:00 waktu setempat, mengalami penundaan akibat selesainya Sprint yang lebih lambat dari jadwal semula.

F1 GP Singapura 2026 - Marina Bay - Hasil Sprint Race

Pos Pembalap NATTimLaps/Gap
1Max VerstappenNEDOracle Red Bull Racing20 Laps
2Lewis HamiltonGBRScuderia Ferrari HP2.5s
3Charles LeclercMONScuderia Ferrari HP16.8s
4Andrea Kimi AntonelliITAMercedes AMG Petronas F1 Team17.2s
5Liam LawsonNZDRacing Bulls20.6s
6Ollie BearmanGBRTGR Haas F1 Team24.3s
7Nico HulkenbergGERAudi Revolut F1 Team27.5s
8Lando NorrisGBRMcLaren Mastercard F1 Team28.2s
9Pierre GaslyFRABWT Alpine F1 Team36.2s
10Esteban OconFRATGR Haas F1 Team37.6s
11Fernando AlonsoESPAston Martin Aramco F1 Team50.4s
12Carlos SainzESPAtlassian Williams F1 Team52.4s
13Arvid LindbladGBRRacing Bulls55.7s
DNFOscar PiastriAUSMcLaren Mastercard F1 Team 
DNFAlex AlbonTHAAtlassian Williams F1 Team 
DNFGabriel BortoletoBRAAudi Revolut F1 Team 
DNFValtteri BottasFINCadillac F1 Team 
DNFFranco ColapintoARGBWT Alpine F1 Team 
DNFIsack HadjarFRAOracle Red Bull Racing 
DNFGeorge RussellGBRMercedes AMG Petronas F1 Team 
DNFSergio PerezMEXCadillac F1 Team 
DNFLance StrollCANAston Martin Aramco F1 Team 

Tags:

F1
Max Verstappen
Red Bull
George Russell
Mercedes
Charles Leclerc
Ferrari
Lewis Hamilton
Andrea Kimi Antonelli
Singapore
F1 GP Singapura 2026: Verstappen Menangi Sprint Race yang Kacau
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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