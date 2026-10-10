F1 GP Singapura 2026: Verstappen Lanjutkan Kemenangan Sprint dengan Pole

Hasil lengkap kualifikasi untuk F1 GP Singapura di Sirkuit Marina Bay, putaran 17 musim 2026.

Charles Leclerc
Charles Leclerc
© XPB Images

Max Verstappen akan memulai balapan dari pole untuk kedua kalinya akhir pekan ini, itu terjadi setelah ia melengkapi kemenangan Sprint Race hari Sabtu dengan torehan pole untuk F1 GP Singapura 2026.

Charles Leclerc akan mendampingi Verstappen di baris depan, sementara Lewis Hamilton akan memulai balapan dari posisi di belakang rekan setim Leclerc tersebut setelah menempati posisi ketiga dalam kualifikasi.

Kimi Antonelli tampaknya telah berhasil menguasai mobil Mercedes yang telah ditingkatkan performanya, dengan pembalap asal Italia itu mengamankan posisi keempat pada sesi kualifikasi.

Setelah dinyatakan tidak bersalah oleh Steward untuk insiden Sprint Race, Lando Norris akan memulai balapan Grand Prix dari posisi kelima.

Pierre Gasly
Pierre Gasly
© XPB Images

Meskipun George Russell menempati posisi keenam dalam kualifikasi, ia akan memulai balapan dari posisi paling belakang, sehingga Oscar Piastri akan start berdampingan dengan rekan setimnya setelah menempati posisi ketujuh.

Pierre Gasly akan memulai balapan dari posisi kedelapan untuk tim Alpine, sementara dua pembalap Racing Bulls menempati baris kelima grid, dengan Liam Lawson di posisi kesembilan dan Arvid Lindblad di posisi kesepuluh.

F1 GP Singapura 2026 - Marina Bay - Hasil Kualifikasi Lengkap

Pos PembalapNATTimQ1Q2Q3
1Max VerstappenNEDOracle Red Bull Racing1m33.2411m31.6391m31.373
2Charles LeclercMONScuderia Ferrari HP1m32.7741m31.9531m31.427
3Lewis HamiltonGBRScuderia Ferrari HP1m32.4291m31.5291m31.496
4Kimi AntonelliITAMercedes AMG Petronas F1 Team1m33.6011m32.0791m31.562
5Lando NorrisGBRMcLaren Mastercard F1 Team1m32.7751m31.8951m31.712
6George RussellGBRMercedes AMG Petronas F1 Team1m33.6171m32.2121m31.747
7Oscar PiastriAUSMcLaren Mastercard F1 Team1m33.0761m32.2451m31.860
8Pierre GaslyFRABWT Alpine F1 Team1m33.1821m32.6021m32.225
9Liam LawsonNZLVisa Cash App Racing Bulls F1 Team1m32.8851m32.3191m32.369
10Arvid LindbladGBRVisa Cash App Racing Bulls F1 Team1m33.2881m32.4981m32.781
11Nico HulkenbergGERAudi Revolut F1 Team1m33.1471m32.784 
12Oliver BearmanGBRTGR Haas F1 Team1m33.3561m32.908 
13Esteban OconFRATGR Haas F1 Team1m33.8031m33.323 
14Carlos SainzESPAtlassian Williams F1 Team1m33.7741m33.526 
15Gabriel BortoletoBRAAudi Revolut F1 Team1m34.1691m33.658 
16Franco ColapintoARGBWT Alpine F1 Team1m33.2611m33.787 
17Fernando AlonsoESPAston Martin Aramco F1 Team1m34.223  
18Alex AlbonTHAAtlassian Williams F1 Team1m34.289  
19Lance StrollCANAston Martin Aramco F1 Team1m34.946  
20Sergio PerezMEXCadillac F1 Team1m35.123  
21Valtteri BottasFINCadillac F1 Team1m35.984  
22Isack HadjarFRAOracle Red Bull RacingNo Time Set  

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F1
F1 GP Singapura 2026: Verstappen Lanjutkan Kemenangan Sprint dengan Pole
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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