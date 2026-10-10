F1 GP Singapura 2026: Verstappen Lanjutkan Kemenangan Sprint dengan Pole

Max Verstappen akan memulai balapan dari pole untuk kedua kalinya akhir pekan ini, itu terjadi setelah ia melengkapi kemenangan Sprint Race hari Sabtu dengan torehan pole untuk F1 GP Singapura 2026.

Charles Leclerc akan mendampingi Verstappen di baris depan, sementara Lewis Hamilton akan memulai balapan dari posisi di belakang rekan setim Leclerc tersebut setelah menempati posisi ketiga dalam kualifikasi.

Kimi Antonelli tampaknya telah berhasil menguasai mobil Mercedes yang telah ditingkatkan performanya, dengan pembalap asal Italia itu mengamankan posisi keempat pada sesi kualifikasi.

Setelah dinyatakan tidak bersalah oleh Steward untuk insiden Sprint Race, Lando Norris akan memulai balapan Grand Prix dari posisi kelima.

Pierre Gasly © XPB Images

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Meskipun George Russell menempati posisi keenam dalam kualifikasi, ia akan memulai balapan dari posisi paling belakang, sehingga Oscar Piastri akan start berdampingan dengan rekan setimnya setelah menempati posisi ketujuh.

Pierre Gasly akan memulai balapan dari posisi kedelapan untuk tim Alpine, sementara dua pembalap Racing Bulls menempati baris kelima grid, dengan Liam Lawson di posisi kesembilan dan Arvid Lindblad di posisi kesepuluh.