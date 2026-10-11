F1 GP Singapura 2026: Starting Grid Lengkap untuk Grand Prix di Marina Bay

Starting grid lengkap untuk F1 GP Singapura di Sirkuit Marina Bay, putaran 17 musim 2026.

Lewis Hamilton had to settle for third place
Lewis Hamilton had to settle for third place

Max Verstappen akan memulai F1 GP Singapura 2026 hari Minggu setelah berhasil mengatasi tantangan dari Ferrari dalam sesi kualifikasi yang berlangsung di bawah sorotan lampu lintasan.

Pembalap Red Bull tersebut akan ditemani di baris depan grid oleh Charles Leclerc, yang gagal meraih pole position pertamanya musim ini dengan selisih hanya 0,054 detik, sementara Lewis Hamilton akan memulai balapan dari posisi ketiga.

Pemimpin klasemen kejuaraan, Andrea Kimi Antonelli, akan memulai dari posisi keempat dalam upayanya memperlebar keunggulan poin atas rekan setimnya di Mercedes, George Russell, yang harus memulai balapan dari posisi paling belakang akibat penalti mesin.

Selisih poin kedua pembalap kini mencapai 89 poin menjelang balapan hari Minggu.

Juara dunia bertahan Lando Norris akan memulai balapan dari posisi kelima, tepat di depan rekan setimnya di McLaren, Oscar Piastri. Keduanya tentu ingin menghindari insiden benturan seperti yang terjadi pada lap terakhir balapan sprint.

Pierre Gasly akan memulai balapan dari posisi ketujuh untuk tim Alpine, sementara duo Racing Bulls - Liam Lawson dan Arvid Lindblad - serta Nico Hulkenberg dari Audi melengkapi daftar sepuluh pembalap terdepan.

Berdasarkan daftar posisi start sementara FIA, Russell akan memulai balapan dari posisi ke-21 di depan Isack Hadjar, yang gagal mencatatkan waktu putaran dalam sesi kualifikasi yang penuh kendala di sisi garasi Red Bull miliknya.

Pembalap asal Prancis itu mengisyaratkan setelah kualifikasi bahwa ia juga akan terkena penalti mesin, sementara Fernando Alonso (yang dijadwalkan start dari posisi ke-16) memberikan isyarat serupa.

F1 GP Singapura 2026 - Marina Bay - Starting Grid untuk Grand Prix

Pos PembalapNATTim
1Max VerstappenNEDOracle Red Bull Racing
2Charles LeclercMONScuderia Ferrari HP
3Lewis HamiltonGBRScuderia Ferrari HP
4Kimi AntonelliITAMercedes AMG Petronas F1 Team
5Lando NorrisGBRMcLaren Mastercard F1 Team
6Oscar PiastriAUSMcLaren Mastercard F1 Team
7Pierre GaslyFRABWT Alpine F1 Team
8Liam LawsonNZLVisa Cash App Racing Bulls F1 Team
9Arvid LindbladGBRVisa Cash App Racing Bulls F1 Team
10Nico HulkenbergGERAudi Revolut F1 Team
11Oliver BearmanGBRTGR Haas F1 Team
12Esteban OconFRATGR Haas F1 Team
13Carlos Sainz ESPAtlassian Williams F1 Team
14Gabriel BortoletoBRAAudi Revolut F1 Team
15Franco ColapintoARGBWT Alpine F1 Team
16Fernando AlonsoESPAston Martin Aramco F1 Team
17Alex AlbonTHAAtlassian Williams F1 Team
18Lance StrollCANAston Martin Aramco F1 Team
19Sergio PerezMEXCadillac F1 Team
20Valtteri BottasFINCadillac F1 Team
21George RussellGBRMercedes AMG Petronas F1 Team
22Isack HadjarFRAOracle Red Bull Racing

Tags:

F1
Max Verstappen
Red Bull
Lewis Hamilton
Ferrari
Charles Leclerc
F1 GP Singapura 2026: Starting Grid Lengkap untuk Grand Prix di Marina Bay
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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