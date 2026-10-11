F1 GP Singapura 2026: Starting Grid Lengkap untuk Grand Prix di Marina Bay

Max Verstappen akan memulai F1 GP Singapura 2026 hari Minggu setelah berhasil mengatasi tantangan dari Ferrari dalam sesi kualifikasi yang berlangsung di bawah sorotan lampu lintasan.

Pembalap Red Bull tersebut akan ditemani di baris depan grid oleh Charles Leclerc, yang gagal meraih pole position pertamanya musim ini dengan selisih hanya 0,054 detik, sementara Lewis Hamilton akan memulai balapan dari posisi ketiga.

Pemimpin klasemen kejuaraan, Andrea Kimi Antonelli, akan memulai dari posisi keempat dalam upayanya memperlebar keunggulan poin atas rekan setimnya di Mercedes, George Russell, yang harus memulai balapan dari posisi paling belakang akibat penalti mesin.

Selisih poin kedua pembalap kini mencapai 89 poin menjelang balapan hari Minggu.

Juara dunia bertahan Lando Norris akan memulai balapan dari posisi kelima, tepat di depan rekan setimnya di McLaren, Oscar Piastri. Keduanya tentu ingin menghindari insiden benturan seperti yang terjadi pada lap terakhir balapan sprint.

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Pierre Gasly akan memulai balapan dari posisi ketujuh untuk tim Alpine, sementara duo Racing Bulls - Liam Lawson dan Arvid Lindblad - serta Nico Hulkenberg dari Audi melengkapi daftar sepuluh pembalap terdepan.

Berdasarkan daftar posisi start sementara FIA, Russell akan memulai balapan dari posisi ke-21 di depan Isack Hadjar, yang gagal mencatatkan waktu putaran dalam sesi kualifikasi yang penuh kendala di sisi garasi Red Bull miliknya.

Pembalap asal Prancis itu mengisyaratkan setelah kualifikasi bahwa ia juga akan terkena penalti mesin, sementara Fernando Alonso (yang dijadwalkan start dari posisi ke-16) memberikan isyarat serupa.