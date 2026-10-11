F1 GP Singapura 2026: Verstappen Lengkapi Dominasinya di Marina Bay

Hasil lengkap F1 GP Singapura di Sirkuit Marina Bay, putaran 17 musim 2026.

Max Verstappen, Red Bull Racing, 2026 Singapore GP
Max Verstappen, Red Bull Racing, 2026 Singapore GP
© XPB Images

Max Verstappen meraih kemenangan keduanya pada musim Formula 1 2026 di Grand Prix Singapura lewat penampilan dominan sejak start dari pole dengan mobil Red Bull miliknya.

Juara dunia empat kali tersebut belum pernah meraih pole position di Marina Bay sebelum akhir pekan ini, namun ia berhasil mengamankan dua pole position sekaligus memenangkan Sprint Race pada Sabtu sore.

Ia berhasil mengubah pole tersebut menjadi keunggulan sejak awal balapan, dengan susah payah menahan laju Charles Leclerc dari Ferrari serta meredam tekanan awal dari pembalap tersebut.

Verstappen pada akhirnya melesat jauh di depan, meski jaraknya sempat dipangkas oleh Leclerc pada fase akhir balapan. Saat itu, Leclerc memakai ban Soft yang punya grip lebih baik dibandingkan Medium milik pembalap Red Bull itu.

Max Verstappen
Max Verstappen

Ia memenangi balapan dengan keunggulan 7,3 detik atas Leclerc, sementara pembalap Mercedes, Andrea Kimi Antonelli, melengkapi podium di posisi ketiga.

Dengan George Russell hanya finis di posisi kesembilan setelah memulai balapan dari urutan ke-19 akibat penalti mesin, Antonelli kini bertolak ke Austin dengan peluang pertamanya untuk mengunci gelar juara dunia 2026.

Lando Norris finis di posisi keempat sebagai pembalap McLaren terdepan, mengungguli rekan setimnya, Oscar Piastri, yang berhasil menyalip Lewis Hamilton - yang kesulitan dengan ban Soft lamanya - pada tahap-tahap akhir balapan.

 Liam Lawson finis di posisi ketujuh untuk Racing Bulls di depan pembalap Audi, Nico Hulkenberg, sementara Isack Hadjar bangkit dari posisi *pitlane* untuk finis di urutan ke-10 bersama Red Bull, tepat di belakang Russell.

Max Verstappen
Max Verstappen
© XPB Images

F1 GP Singapura 2026 - Yas Marina - Hasil Balapan

Pos PembalapNATTimLaps/Gap
1Max VerstappenNEDOracle Red Bull Racing62 laps
2Charles LeclercMONScuderia Ferrari HP7.3s
3Andrea Kimi AntonelliITAMercedes AMG Petronas F1 Team24.5s
4Lando NorrisGBRMcLaren Mastercard F1 Team40.5s
5Oscar PiastriAUSMcLaren Mastercard F1 Team49.6s
6Lewis HamiltonGBRScuderia Ferrari HP53.1s
7Liam LawsonNZDRacing Bulls81.6s
8Nico HulkenbergGERAudi Revolut F1 Team83.3s
9George RussellGBRMercedes AMG Petronas F1 Team84.6s
10Isack HadjarFRAOracle Red Bull Racing90.8s
11Pierre GaslyFRABWT Alpine F1 Team1 lap
12Ollie BearmanGBRTGR Haas F1 Team1 lap
13Esteban OconFRATGR Haas F1 Team1 lap
14Carlos SainzESPAtlassian Williams F1 Team1 lap
15Arvid LindbladGBRRacing Bulls1 lap
16Fernando AlonsoESPAston Martin Aramco F1 Team1 lap
17Sergio PerezMEXCadillac F1 Team2 laps
18Valtteri BottasFINCadillac F1 Team3 laps
DNFAlex AlbonTHAAtlassian Williams F1 Team3 laps
DNFGabriel BortoletoBRAAudi Revolut F1 Team26 laps
DNFFranco ColapintoARGBWT Alpine F1 Team33 laps
DNFLance StrollCANAston Martin Aramco F1 Team55 laps

Tags:

Max Verstappen
F1 GP Singapura 2026: Verstappen Lengkapi Dominasinya di Marina Bay
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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