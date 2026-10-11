F1 GP Singapura 2026: Verstappen Lengkapi Dominasinya di Marina Bay

Max Verstappen meraih kemenangan keduanya pada musim Formula 1 2026 di Grand Prix Singapura lewat penampilan dominan sejak start dari pole dengan mobil Red Bull miliknya.

Juara dunia empat kali tersebut belum pernah meraih pole position di Marina Bay sebelum akhir pekan ini, namun ia berhasil mengamankan dua pole position sekaligus memenangkan Sprint Race pada Sabtu sore.

Ia berhasil mengubah pole tersebut menjadi keunggulan sejak awal balapan, dengan susah payah menahan laju Charles Leclerc dari Ferrari serta meredam tekanan awal dari pembalap tersebut.

Verstappen pada akhirnya melesat jauh di depan, meski jaraknya sempat dipangkas oleh Leclerc pada fase akhir balapan. Saat itu, Leclerc memakai ban Soft yang punya grip lebih baik dibandingkan Medium milik pembalap Red Bull itu.

Max Verstappen

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Ia memenangi balapan dengan keunggulan 7,3 detik atas Leclerc, sementara pembalap Mercedes, Andrea Kimi Antonelli, melengkapi podium di posisi ketiga.

Dengan George Russell hanya finis di posisi kesembilan setelah memulai balapan dari urutan ke-19 akibat penalti mesin, Antonelli kini bertolak ke Austin dengan peluang pertamanya untuk mengunci gelar juara dunia 2026.

Lando Norris finis di posisi keempat sebagai pembalap McLaren terdepan, mengungguli rekan setimnya, Oscar Piastri, yang berhasil menyalip Lewis Hamilton - yang kesulitan dengan ban Soft lamanya - pada tahap-tahap akhir balapan.

Liam Lawson finis di posisi ketujuh untuk Racing Bulls di depan pembalap Audi, Nico Hulkenberg, sementara Isack Hadjar bangkit dari posisi *pitlane* untuk finis di urutan ke-10 bersama Red Bull, tepat di belakang Russell.

Max Verstappen © XPB Images

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