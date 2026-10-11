Klasemen F1 2026 setelah Grand Prix Singapura di Marina Bay
Klasemen F1 2026 setelah Grand Prix Singapura di Marina Bay, putaran ke-17 musim.
Max Verstappen melanjutkan kebangkitannya dengan memenangi Grand Prix Singapura untuk pertama kalinya setelah memulai balapan dari pole.
Usai memenangi Sprint Race dan meraih pole pada hari Sabtu, Verstappen tampil dominan untuk mencatatkan kemenangan ke-73 dalam kariernya di Sirkuit Jalan Raya Marina Bay pada balapan utama hari Minggu yang berlangsung selama 62 putaran.
Setelah sebelumnya menang di Sepang, Verstappen naik ke posisi keempat dalam klasemen kejuaraan. Pembalap Red Bull ini hanya tertinggal delapan poin dari Lewis Hamilton - yang finis keenam di Singapura - di posisi tiga klasemen.
Keberhasilan meraih podium kembali membuat pembalap Italia, Andrea Kimi Antonelli, memperlebar keunggulannya atas rekan setimnya di Mercedes, George Russell, menjadi 102 poin setelah pembalap Inggris itu finis kesembilan.
Hasil ini berarti Antonelli bisa mengunci gelar juara dunia F1 pertamanya pada balapan F1 berikutnya di Grand Prix Amerika Serikat.
Klasemen F1 2026 - Pembalap - GP Singapura
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim
|Menang
|Poin
|1
|Andrea Kimi Antonelli
|ITA
|Mercedes AMG Petronas F1 Team
|8
|340
|2
|George Russell
|GBR
|Mercedes AMG Petronas F1 Team
|3
|238
|3
|Lewis Hamilton
|GBR
|Scuderia Ferrari HP
|1
|229
|4
|Max Verstappen
|NED
|Oracle Red Bull Racing
|2
|221
|5
|Charles Leclerc
|MON
|Scuderia Ferrari HP
|1
|215
|6
|Lando Norris
|GBR
|McLaren Mastercard F1 Team
|2
|201
|7
|Oscar Piastri
|AUS
|McLaren Mastercard F1 Team
|0
|138
|8
|Isack Hadjar
|FRA
|Oracle Red Bull Racing
|0
|97
|9
|Liam Lawson
|NZL
|Visa Cash App Racing Bulls F1 Team
|0
|75
|10
|Pierre Gasly
|FRA
|BWT Alpine F1 Team
|0
|41
|11
|Arvid Lindblad
|GBR
|Visa Cash App Racing Bulls F1 Team
|0
|38
|12
|Franco Colapinto
|ARG
|BWT Alpine F1 Team
|0
|27
|13
|Oliver Bearman
|GBR
|TGR Haas F1 Team
|0
|23
|14
|Nico Hulkenberg
|GER
|Audi Revolut F1 Team
|0
|13
|15
|Gabriel Bortoleto
|BRA
|Audi Revolut F1 Team
|0
|10
|16
|Esteban Ocon
|FRA
|TGR Haas F1 Team
|0
|7
|17
|Fernando Alonso
|ESP
|Aston Martin Aramco F1 Team
|0
|7
|18
|Carlos Sainz
|ESP
|Atlassian Williams F1 Team
|0
|7
|19
|Alex Albon
|THA
|Atlassian Williams F1 Team
|0
|5
|20
|Yuki Tsunoda
|JAP
|Visa Cash App Racing Bulls F1 Team
|0
|1
|21
|Lance Stroll
|CAN
|Aston Martin Aramco F1 Team
|0
|0
|22
|Valtteri Bottas
|FIN
|Cadillac F1 Team
|0
|0
|23
|Sergio Perez
|MEX
|Cadillac F1 Team
|0
|0
Klasemen Konstruktor
Dalam kejuaraan dunia konstruktor, Mercedes tetap berada di jalur yang tepat untuk meraih kemenangan, meskipun Ferrari berhasil sedikit memangkas selisih poin yang cukup besar.
Ferrari menempati posisi kedua dengan posisi yang cukup aman, sementara dalam perebutan posisi ketiga, Red Bull hanya tertinggal tujuh poin dari juara dunia bertahan, McLaren.
Klasemen F1 2026 - Konstruktor - GP Singapura
|Pos
|Team
|Menang
|Poin
|1
|Mercedes AMG Petronas F1 Team
|11
|578
|2
|Scuderia Ferrari HP
|2
|444
|3
|McLaren Mastercard F1 Team
|2
|339
|4
|Oracle Red Bull Racing
|2
|332
|5
|Visa Cash App Racing Bulls F1 Team
|0
|100
|6
|BWT Alpine F1 Team
|0
|68
|7
|TGR Haas F1 Team
|0
|30
|8
|Audi Revolut F1 Team
|0
|23
|9
|Atlassian Williams F1 Team
|0
|12
|10
|Aston Martin Aramco F1 Team
|0
|7
|11
|Cadillac F1 Team
|0
|0