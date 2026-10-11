Klasemen F1 2026 setelah Grand Prix Singapura di Marina Bay

Klasemen F1 2026 setelah Grand Prix Singapura di Marina Bay, putaran ke-17 musim.

Max Verstappen celebrates his first victory in Singapore
Max Verstappen celebrates his first victory in Singapore

Max Verstappen melanjutkan kebangkitannya dengan memenangi Grand Prix Singapura untuk pertama kalinya setelah memulai balapan dari pole.

Usai memenangi Sprint Race dan meraih pole pada hari Sabtu, Verstappen tampil dominan untuk mencatatkan kemenangan ke-73 dalam kariernya di Sirkuit Jalan Raya Marina Bay pada balapan utama hari Minggu yang berlangsung selama 62 putaran.

Setelah sebelumnya menang di Sepang, Verstappen naik ke posisi keempat dalam klasemen kejuaraan. Pembalap Red Bull ini hanya tertinggal delapan poin dari Lewis Hamilton -  yang finis keenam di Singapura - di posisi tiga klasemen.

Keberhasilan meraih podium kembali membuat pembalap Italia, Andrea Kimi Antonelli, memperlebar keunggulannya atas rekan setimnya di Mercedes, George Russell, menjadi 102 poin setelah pembalap Inggris itu finis kesembilan.

Hasil ini berarti Antonelli bisa mengunci gelar juara dunia F1 pertamanya pada balapan F1 berikutnya di Grand Prix Amerika Serikat.

Klasemen F1 2026 - Pembalap - GP Singapura

Pos PembalapNATTimMenangPoin
1Andrea Kimi AntonelliITAMercedes AMG Petronas F1 Team8340
2George RussellGBRMercedes AMG Petronas F1 Team3238
3Lewis HamiltonGBRScuderia Ferrari HP1229
4Max VerstappenNEDOracle Red Bull Racing2221
5Charles LeclercMONScuderia Ferrari HP1215
6Lando NorrisGBRMcLaren Mastercard F1 Team2201
7Oscar Piastri AUSMcLaren Mastercard F1 Team0138
8Isack HadjarFRAOracle Red Bull Racing097
9Liam LawsonNZLVisa Cash App Racing Bulls F1 Team075
10Pierre GaslyFRABWT Alpine F1 Team041
11Arvid LindbladGBRVisa Cash App Racing Bulls F1 Team038
12Franco ColapintoARGBWT Alpine F1 Team027
13Oliver BearmanGBRTGR Haas F1 Team023
14Nico HulkenbergGERAudi Revolut F1 Team013
15Gabriel BortoletoBRAAudi Revolut F1 Team010
16Esteban OconFRATGR Haas F1 Team07
17Fernando AlonsoESPAston Martin Aramco F1 Team07
18Carlos SainzESPAtlassian Williams F1 Team07
19Alex AlbonTHAAtlassian Williams F1 Team05
20Yuki TsunodaJAPVisa Cash App Racing Bulls F1 Team01
21Lance StrollCANAston Martin Aramco F1 Team00
22Valtteri BottasFINCadillac F1 Team00
23Sergio PerezMEXCadillac F1 Team00

Klasemen Konstruktor

Dalam kejuaraan dunia konstruktor, Mercedes tetap berada di jalur yang tepat untuk meraih kemenangan, meskipun Ferrari berhasil sedikit memangkas selisih poin yang cukup besar.

Ferrari menempati posisi kedua dengan posisi yang cukup aman, sementara dalam perebutan posisi ketiga, Red Bull hanya tertinggal tujuh poin dari juara dunia bertahan, McLaren.

Klasemen F1 2026 - Konstruktor - GP Singapura

Pos Team MenangPoin
1Mercedes AMG Petronas F1 Team11578
2Scuderia Ferrari HP2444
3McLaren Mastercard F1 Team2339
4Oracle Red Bull Racing2332
5Visa Cash App Racing Bulls F1 Team0100
6BWT Alpine F1 Team068
7TGR Haas F1 Team030
8Audi Revolut F1 Team023
9Atlassian Williams F1 Team012
10Aston Martin Aramco F1 Team07
11Cadillac F1 Team00

Tags:

F1
Max Verstappen
Andrea Kimi Antonelli
Mercedes
Red Bull
Ferrari
Lewis Hamilton
Klasemen F1 2026 setelah Grand Prix Singapura di Marina Bay
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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