Klasemen F1 2026 setelah Grand Prix Singapura di Marina Bay

Max Verstappen melanjutkan kebangkitannya dengan memenangi Grand Prix Singapura untuk pertama kalinya setelah memulai balapan dari pole.

Usai memenangi Sprint Race dan meraih pole pada hari Sabtu, Verstappen tampil dominan untuk mencatatkan kemenangan ke-73 dalam kariernya di Sirkuit Jalan Raya Marina Bay pada balapan utama hari Minggu yang berlangsung selama 62 putaran.

Setelah sebelumnya menang di Sepang, Verstappen naik ke posisi keempat dalam klasemen kejuaraan. Pembalap Red Bull ini hanya tertinggal delapan poin dari Lewis Hamilton - yang finis keenam di Singapura - di posisi tiga klasemen.

Keberhasilan meraih podium kembali membuat pembalap Italia, Andrea Kimi Antonelli, memperlebar keunggulannya atas rekan setimnya di Mercedes, George Russell, menjadi 102 poin setelah pembalap Inggris itu finis kesembilan.

Hasil ini berarti Antonelli bisa mengunci gelar juara dunia F1 pertamanya pada balapan F1 berikutnya di Grand Prix Amerika Serikat.

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Klasemen F1 2026 - Pembalap - GP Singapura Pos Pembalap NAT Tim Menang Poin 1 Andrea Kimi Antonelli ITA Mercedes AMG Petronas F1 Team 8 340 2 George Russell GBR Mercedes AMG Petronas F1 Team 3 238 3 Lewis Hamilton GBR Scuderia Ferrari HP 1 229 4 Max Verstappen NED Oracle Red Bull Racing 2 221 5 Charles Leclerc MON Scuderia Ferrari HP 1 215 6 Lando Norris GBR McLaren Mastercard F1 Team 2 201 7 Oscar Piastri AUS McLaren Mastercard F1 Team 0 138 8 Isack Hadjar FRA Oracle Red Bull Racing 0 97 9 Liam Lawson NZL Visa Cash App Racing Bulls F1 Team 0 75 10 Pierre Gasly FRA BWT Alpine F1 Team 0 41 11 Arvid Lindblad GBR Visa Cash App Racing Bulls F1 Team 0 38 12 Franco Colapinto ARG BWT Alpine F1 Team 0 27 13 Oliver Bearman GBR TGR Haas F1 Team 0 23 14 Nico Hulkenberg GER Audi Revolut F1 Team 0 13 15 Gabriel Bortoleto BRA Audi Revolut F1 Team 0 10 16 Esteban Ocon FRA TGR Haas F1 Team 0 7 17 Fernando Alonso ESP Aston Martin Aramco F1 Team 0 7 18 Carlos Sainz ESP Atlassian Williams F1 Team 0 7 19 Alex Albon THA Atlassian Williams F1 Team 0 5 20 Yuki Tsunoda JAP Visa Cash App Racing Bulls F1 Team 0 1 21 Lance Stroll CAN Aston Martin Aramco F1 Team 0 0 22 Valtteri Bottas FIN Cadillac F1 Team 0 0 23 Sergio Perez MEX Cadillac F1 Team 0 0

Klasemen Konstruktor

Dalam kejuaraan dunia konstruktor, Mercedes tetap berada di jalur yang tepat untuk meraih kemenangan, meskipun Ferrari berhasil sedikit memangkas selisih poin yang cukup besar.

Ferrari menempati posisi kedua dengan posisi yang cukup aman, sementara dalam perebutan posisi ketiga, Red Bull hanya tertinggal tujuh poin dari juara dunia bertahan, McLaren.