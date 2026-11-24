Lando Norris mengakui bahwa ia lebih banyak menghabiskan waktu memperhatikan baterainya daripada lintasan selama Grand Prix Las Vegas, meskipun pada akhirnya ia berhasil bangkit dan finis di posisi kedua untuk McLaren.

Pembalap Inggris itu sempat mengalami paruh pertama balapan yang sulit - bahkan sempat terlempar dari posisi peraih poin - sebelum akhirnya berjuang kembali untuk mengamankan podium ketujuhnya pada musim Formula 1 2026.

Namun, Norris mengungkapkan bahwa mengelola penggunaan baterainya menjadi salah satu tantangan terbesar sepanjang balapan, terutama karena McLaren kesulitan mengimbangi para pesaingnya di lintasan lurus.

Dalam konferensi pers setelah balapan, Norris menjelaskan bagaimana keharusan untuk terus memantau baterainya membuatnya rentan terhadap upaya penyalipan oleh pembalap lain.

Lando Norris © XPB Images

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Norris mengatakan, "Di awal balapan, saat mencoba memahami kondisi baterai, rasanya saya selalu berada dalam posisi yang tidak menguntungkan setiap kali disalip.

"Saya kehabisan daya baterai, sementara pembalap di belakang saya masih memiliki lebih banyak daya, sehingga posisi saya terus melorot ke belakang.

"Sepanjang balapan, fokus utama saya adalah mengelola baterai. Saya lebih sering memperhatikan status baterai daripada memperhatikan ke mana arah lintasan yang harus saya lalui. Jadi, itu adalah hal yang paling penting.

"Tapi, menurut saya, paruh kedua balapan berjalan dengan sangat baik - terutama karena tidak melakukan kesalahan, menghindari kekacauan yang melibatkan pembalap lain di sekitar kami, serta mengambil keputusan yang tepat dalam tiga hingga empat putaran terakhir terkait posisi, pemanfaatan slipstream, dan manajemen baterai, demi memberikan peluang terbaik bagi saya untuk finis di posisi kedua.

"Sebab, balapan hari ini bukanlah tentang upaya untuk meraih kemenangan. Tidak ada peluang bagi kami untuk menang hari ini, jadi posisi kedua adalah hasil terbaik yang bisa dicapai, dan kami berhasil meraihnya."

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Lando Norris © XPB Images

"Ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan ban. Kecepatan di stint pertama sama baiknya dengan di stint kedua," jelas Norris.

"Sebagian besar waktu habis untuk mencari tahu kapan harus menggunakan baterai dan kapan tidak. Rasanya saya harus menekan sekitar sembilan tombol dalam satu putaran, demi memastikan pengaturannya tepat agar baterai berfungsi sebagaimana mestinya dan memberi kami sedikit peluang."

"Karena kami sangat lambat di lintasan lurus dibandingkan yang lain, kami harus melakukan banyak upaya agar tetap memiliki harapan."