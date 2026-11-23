George Russell membela keputusannya untuk melakukan overtake berisiko terhadap rekan setimnya di Mercedes, Kimi Antonelli, pada akhir Grand Prix Las Vegas - yang justru berakhir dengan mobilnya menabrak pembatas lintasan.

Pembalap asal Inggris itu tengah bersaing memperebutkan posisi kedua dengan Antonelli, seraya berupaya menempatkan diri untuk menantang pemimpin balapan, Max Verstappen.

Saat balapan menyisakan dua putaran, Russell berupaya merebut kembali posisi kedua dari rekan setimnya, namun bannya terkunci saat melakukan pengereman sehingga ia gagal melewati tikungan.

Pembalap Mercedes itu kemudian menabrak pembatas, meski ia berhasil kembali ke lintasan dan akhirnya finis di posisi kesembilan.

George Russell & Kimi Antonelli © XPB Images

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Meskipun kehilangan podium, Russell menegaskan ia tidak menyesali keputusannya untuk melakukan manuver tersebut, karena menurutnya hal itu perlu dilakukan demi memberinya peluang untuk memenangkan balapan.

"Saya tidak menyesalinya. Saya merasa harus mencobanya jika ingin memenangkan balapan," jelas Russell.

"Dalam balapan seperti ini, situasinya bisa dibilang berisiko tinggi namun menjanjikan imbalan yang besar. Saat balapan menyisakan dua putaran, saya sangat ingin berada tepat di belakang Max menjelang putaran terakhir.

"Sayangnya, perhitungan saya sedikit meleset; ban mengalami lock-up, dan kejadian itu tak terelakkan. Tentu saja ini mengecewakan dan sedikit membuat frustrasi, tetapi saya tidak menyesal telah melakukannya."

George Russell © XPB Images

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Russell juga mengulas betapa sulitnya untuk melepaskan diri dari pembalap lain selama balapan, seraya menyoroti pengaruh signifikan dari *slipstream* di sirkuit Las Vegas.

Pembalap Mercedes tersebut berpendapat bahwa efek slipstream lebih berperan dalam menjaga jarak antar pembalap tetap rapat dibandingkan dengan perbedaan strategi penggunaan baterai yang diterapkan.

Russell berkata, "Menurut saya, tidak akan ada yang bisa lolos. Sejujurnya, ini lebih karena efek *slipstream* daripada penggunaan *deployment* (energi baterai), tetapi situasinya memang sulit.

"Bahkan Kimi dan saya menggunakan strategi *deployment* yang berbeda. Tentu saja, hasil akhirnya bukan yang saya harapkan, tetapi saya akan tetap merasa kecewa seandainya saya hanya finis di posisi ketiga atau keempat tanpa mencoba untuk mengejar kemenangan saat itu."