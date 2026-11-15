Wolff Ungkap Telah Mengajukan Resign dari Mercedes F1 Beberapa Kali

Toto Wolff mengungkap fakta bahwa ia beberapa kali pernah mencoba untuk mundur dari Mercedes F1.

Toto Wolff offered to resign from Mercedes
Toto Wolff offered to resign from Mercedes
© XPB Images

Toto Wolff mengungkapkan bahwa ia sempat mengajukan diri untuk mundur dari jabatannya di tengah kesulitan yang dialami Mercedes di Formula 1, tapi langkah tersebut dicegah.

Mercedes berhasil mengamankan gelar juara dunia konstruktor untuk kesembilan kalinya pada balapan terakhir di Brasil, yang menandai keberhasilan pabrikan asal Jerman tersebut meraih gelar juara untuk pertama kalinya sejak 2021.

Dengan Andrea Kimi Antonelli yang juga mengunci gelar juara pembalap pada balapan sebelumnya di Meksiko, Mercedes merayakan gelar juara dunia ganda untuk pertama kalinya sejak 2020.

Keberhasilan ini diraih setelah melalui masa-masa sulit di era ground-effect antara tahun 2022 hingga 2025, saat Mercedes gagal bersaing dalam perebutan gelar juara dunia dan hanya mencatatkan tujuh kemenangan balapan - jauh sedikit dibandingkan 12 kemenangan yang diraih tim musim ini.

Wolff celebrates Mercedes' ninth constructors' title
Wolff celebrates Mercedes' ninth constructors' title
© XPB Images

Mercedes gagal menaklukkan tersebut, dengan konsep 'zeropod' mereka yang terkenal justru terbukti menjadi kesalahan besar yang berujung pada jalan buntu dalam pengembangan.

Wolff mengaku sempat beberapa kali berniat mengundurkan diri dari posisinya sebagai kepala tim selama periode tersebut, tapi Chairman Mercedes-Benz, Ola Källenius, menolak keinginannya.

“Saya sudah beberapa kali menawarkan pengunduran diri kepada Ola [Källenius] dalam beberapa tahun terakhir, tetapi dia selalu berkata: ‘Anda harus tetap menjalankan peran ini,’” ungkap Wolff saat berbicara di ajang penghargaan Golden Steering Wheel 2026 di Berlin. 

Menanggapi periode sulit yang dialami Mercedes, Wolff mengatakan: “Masalahnya, saat berada dalam situasi sulit - seperti yang terkadang kita alami dalam hidup - tidaklah mudah untuk terus melangkah. Jika menengok ke belakang, kita mungkin berkata, ‘Kita memang membutuhkan momen-momen berat ini untuk tumbuh sebagai pribadi atau sebagai organisasi’. Namun, saat sedang terpuruk, hal itu sangat sulit untuk dirasakan.

“Jadi, jika menengok ke belakang, menurut saya empat tahun terakhir ini sangatlah berat. Mulai dari melakukan kesalahan, mencoba memahami mengapa kesalahan itu terjadi, hingga akhirnya menyadari bahwa ternyata kami belum benar-benar memahaminya. Proses itu penuh dengan tarik-ulur yang cukup panjang.

Toto Wolff celebrates with Kimi Antonelli in Mexico
Toto Wolff celebrates with Kimi Antonelli in Mexico

“Namun, jika kita menengok kembali 10 atau 20 tahun ke depan dan melihat statistik yang ada, kita sebenarnya tidak bisa disebut sebagai pihak yang benar-benar gagal selama empat tahun tersebut, karena kita berhasil finis di posisi ketiga, kedua, keempat, dan kedua secara berturut-turut. Kita memenangkan banyak balapan.

“Jadi, jika dilihat dari angka-angkanya, situasinya tidak seburuk itu, meskipun memang terasa kurang menyenangkan. Ketangguhan tim - orang-orang yang tetap bersatu di masa-masa sulit tersebut - menjadi faktor kuncinya.

“Oleh karena itu, rasanya sangat luar biasa bisa mengamankan dua gelar juara tersebut. Tidak banyak tim olahraga yang mampu melakukan hal ini: meraih serangkaian gelar juara, melewati masa-masa sulit, lalu bangkit kembali. 

"Jadi, saya sangat bangga karena kita menjadi bagian dari kelompok kecil tim yang berhasil mencapainya di dunia olahraga.”

Tags:

F1
Mercedes
Toto Wolff
Wolff Ungkap Telah Mengajukan Resign dari Mercedes F1 Beberapa Kali
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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