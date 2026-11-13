Mantan Bos Liberty Media Sebut F1 akan Dijual Dua Tahun Lagi

Mantan bos Liberty Media, Greg Maffei, berpendapat bahwa F1 bisa saja dijual dalam dua tahun ke depan.

F1 could be taken private in two years, reckons ex-Liberty boss
F1 could be taken private in two years, reckons ex-Liberty boss
© XPB Images

Mantan bos Liberty Media, Greg Maffei, meyakini bahwa Formula 1 dapat beralih menjadi perusahaan privat dalam dua tahun ke depan, melalui sebuah kesepakatan yang mungkin menempatkan nilai ajang balap tersebut di angka $30 miliar.

Liberty Media merampungkan akuisisi F1 pada Januari 2017, setelah mengambil alihnya dari CVC Capital dengan nilai sekitar $4,6 miliar.

Di bawah kepemimpinan perusahaan asal AS tersebut, F1 telah mengalami pertumbuhan pesat. Kejuaraan ini berhasil menembus media mainstream lewat serial Netflix Drive To Survive, serta memperluas jangkauannya di pasar-pasar penting, seperti Amerika Serikat dan Timur Tengah.

Sejak tahun 2017, harga saham F1 telah meningkat sebesar 250%. Kini, Liberty Media juga memiliki MotoGP setelah melakukan akuisisi senilai €4,2 miliar pada tahun 2024.

Race Start - 2026 Brazil GP
Race Start - 2026 Brazil GP
© XPB Images

“Keuntungan mudah sudah didapat”

Popularitas F1 tetap sangat tinggi, yang berdampak pada valuasi 11 tim yang saat ini berlaga di ajang tersebut.

Ajang ini juga terus memperluas jangkauan pasarnya; Afrika dijadwalkan untuk masuk ke dalam kalender balap pada awal tahun 2030-an melalui sebuah perlombaan di Rwanda.

F1 juga dikaitkan dengan kemungkinan kembali secara permanen ke Malaysia, menyusul kesuksesan penyelenggaraan Grand Prix Bahrain di Sirkuit Sepang pada bulan Oktober lalu.

Kini, mantan CEO Liberty, Greg Meffei, meyakini bahwa perusahaan tersebut mungkin akan berupaya untuk mencairkan nilai F1 - yang mencapai hampir 30 miliar dolar AS - dalam kurun waktu 24 bulan ke depan.

Sergio Perez, Cadillac, 2026 Azerbaijan GP
Sergio Perez, Cadillac, 2026 Azerbaijan GP
© XPB Images

Berbicara di konferensi Sportico Invest New York 2026 awal pekan ini, Maffei ditanya apakah F1 masih akan ada di pasar saham pada tahun 2028.

“Menurut saya F1 sudah tiada,” jawabnya. Dia menambahkan: "Uang mudah telah dihasilkan. EBIDTA (Pendapatan sebelum bunga, pajak, depresiasi dan amortisasi) meningkat tiga kali lipat dalam delapan atau sembilan tahun.

“Ini tidak akan meningkat tiga kali lipat lagi dalam delapan atau sembilan tahun ke depan.”

Setiap perubahan kepemilikan F1 harus mendapatkan persetujuan dari FIA, yang memegang hak kekayaan intelektual atas ajang tersebut.

Langkah Liberty untuk menjadikan F1 sebagai perusahaan tertutup dapat membuka jalan bagi kejuaraan ini untuk mengikuti jejak olahraga di Amerika Serikat, di mana investor bermitra dengan tim-tim terkait kepemilikan.

Pihak F1 belum memberikan komentar apa pun di depan publik mengenai pernyataan Maffei tersebut.

Pendapatan F1 stabil pada kuartal ketiga

Perang di Iran memberikan dampak berantai terhadap pendapatan F1 pada tahun 2026; pembatalan balapan di bulan April menyebabkan penurunan sebesar 38%.

Namun, situasi kini telah stabil. Pekan lalu, Liberty melaporkan bahwa pendapatan hingga kuartal ketiga hanya turun $2 juta dibandingkan periode yang sama pada tahun 2025.

Jika balapan di Qatar dan Abu Dhabi tetap berlangsung sesuai rencana pada akhir November dan awal Desember, F1 diperkirakan akan menutup tahun ini dengan hasil yang kuat.

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F1
Mantan Bos Liberty Media Sebut F1 akan Dijual Dua Tahun Lagi
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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