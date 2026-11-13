Mantan Bos Tim F1 Prediksi Kapan Antonelli Pindah ke Ferrari

Guenther Steiner meyakini juara F1 Kimi Antonelli akan menjadi pembalap Ferrari di masa depan.

Will Kimi Antonelli be a Ferrari driver one day?
Will Kimi Antonelli be a Ferrari driver one day?
© XPB Images

Mantan bos tim Haas F1, Guenther Steiner, memprediksi bahwa Andrea Kimi Antonelli akan membalap untuk Ferrari. Namun, ia memprediksi itu mungkin baru terjadi sekitar 10 tahun lagi.

Pembalap asal Italia berusia 20 tahun tersebut dinobatkan sebagai juara dunia F1 termuda sepanjang sejarah pada 1 November di Grand Prix Mexico City.

Antonelli juga mengakhiri penantian Italia akan juara dunia lainnya, yang terakhir kali diraih oleh Alberto Ascari pada tahun 1953.

Antonelli celebrates Mercedes' constructors' title success
Antonelli celebrates Mercedes' constructors' title success

“Dia bisa pergi besok jika dia mau”

Narasi mengenai kemungkinan Antonelli membalap untuk Ferrari suatu saat nanti telah muncul selama beberapa waktu, khususnya seiring ia makin dekat dengan gelar juara dunia.

“Sebagai orang Italia, saya tahu betapa emosionalnya kami dan betapa antusiasnya kami terhadap berbagai hal,” ujarnya di Monza pada bulan September.

“Terkadang bahkan terlalu antusias. Jadi, tentu saja akan selalu ada pembicaraan seperti ini.

“Namun pada akhirnya, meskipun Ferrari adalah merek yang sangat besar dan luar biasa, saya sangat bahagia dengan posisi saya saat ini.

“Saya sangat senang dengan Mercedes karena merekalah yang memberi saya kesempatan sejak saya masih kecil, dan saya merasa memiliki banyak hal untuk diberikan kembali kepada mereka.”

Kimi Antonelli secured his maiden F1 title in Mexico
Kimi Antonelli secured his maiden F1 title in Mexico

Guenther Steiner, yang kini menjadi bos tim MotoGP Tech3 KTM, meyakini bahwa Antonelli pada akhirnya akan bergabung dengan Ferrari.

“Ada yang bertanya mengapa dia tidak membalap untuk kami,” ujar Steiner dalam sebuah wawancara dengan RacingNews365.

“Itu satu-satunya hal yang kurang sempurna bagi Italia; ada seorang juara asal Italia yang tidak membalap untuk Ferrari.

“Namun, menurut saya, pada suatu saat nanti… Coba pikirkan, usianya baru 20 tahun.

Kimi Antonelli & Toto Wolff
Kimi Antonelli & Toto Wolff
© XPB Images

“Dia masih sangat muda, jadi menurut pendapat saya, pada suatu saat nanti dia akan membalap untuk Ferrari.

“Apakah itu akan terjadi dalam waktu dekat? Tidak. Mungkin baru akan terjadi 10 tahun lagi. Namun, sebagai orang Italia yang memiliki bakat seperti ini, dia pasti akan sampai di sana.

“Justru sebaliknya. Merekalah yang akan menginginkan dia. Dia bahkan bisa bergabung besok jika dia mau.”

Antonelli juga menjadi juara dunia pertama asal Italia yang meraih gelarnya tidak bersama tim Italia. Sebagai pembanding, Ascari meraih gelarnya bersama Ferrari, sementara Giuseppe Farina bersama Alfa Romeo.

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Andrea Kimi Antonelli
Mantan Bos Tim F1 Prediksi Kapan Antonelli Pindah ke Ferrari
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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