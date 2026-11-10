Mercedes Siapkan Rencana untuk Bantu Russell Jadi Runner-Up

Mercedes akan mendukung upaya George Russell untuk merebut kembali posisi kedua dalam tiga balapan tersisa di F1 2026.

George Russell has slipped to third in the standings
George Russell has slipped to third in the standings

Mercedes akan berupaya “sekuat tenaga” untuk membantu George Russell mengamankan posisi runner-up dalam kejuaraan dunia Formula 1 2026.

Seminggu setelah Andrea Kimi Antonelli memastikan gelar juara pembalap di Meksiko, Mercedes mengunci gelar juara konstruktor pada Grand Prix Sao Paulo yang diwarnai hujan.

Hal itu terjadi meskipun Russell dan Antonelli menjalani balapan yang sulit, finis di posisi keempat dan kelima. Ini menandai balapan pertama musim ini di mana tidak ada satu pun pembalap Mercedes yang berhasil naik ke podium.

Rentetan hasil yang buruk membuat posisi Russell dalam kejuaraan turun dari peringkat kedua menjadi peringkat ketiga. Saat ini, pembalap asal Inggris tersebut hanya unggul satu poin atas Lewis Hamilton dari tim Ferrari dan tertinggal 17 poin dari Max Verstappen dari tim Red Bull, dengan tiga balapan tersisa.

Russell came home fourth as he missed out on the podium
Russell came home fourth as he missed out on the podium
© XPB Images

Dengan kedua gelar juara sudah dipastikan, Mercedes sedang mempertimbangkan upaya untuk membantu Russell mengejar Verstappen serta mengamankan posisi runner-up di klasemen pembalap.

“Saya belum memikirkan tentang kejuaraan pembalap,” ujar kepala tim Mercedes, Toto Wolff, setelah balapan hari Minggu di Brasil.

“Kami sangat ingin dia meraih poin maksimal dan semoga bisa finis di posisi kedua; kami perlu memikirkan langkah apa yang akan diambil, tetapi ada kemungkinan kami akan mengerahkan seluruh kekuatan untuk itu.”

Wolff menambahkan: “Hari ini adalah kejuaraan milik George, ini adalah kejuaraan konstruktor, dan dia merupakan bagian dari tim – saya sangat senang dia bisa menikmati momen ini, karena kami berutang pencapaian ini kepadanya.

“Anda tahu, terkadang dia harus melalui masa-masa yang sangat sulit, dan kejadian kemarin adalah contoh nyata. Dia benar-benar mendominasi sesi kualifikasi dalam kondisi basah, seharusnya dia bisa meraih posisi pole dengan mudah, namun putaran terakhir itu justru merenggut posisi pole darinya.

“Kini tersisa tiga balapan lagi. Seperti yang saya katakan, kami akan berjuang habis-habisan, dan saya yakin dia akan bangkit kembali tahun depan. Semua atlet hebat pernah melewati masa-masa sulit, dan itu akan menjadi bagian dari proses perkembangannya yang berkelanjutan.”

Russell suffered a costly spin exiting the pits
Russell suffered a costly spin exiting the pits
© XPB Images

Insiden melintir saat keluar dari jalur pit (pit lane) membuat Russell gagal meraih podium di Brasil.

"Pencapaian yang luar biasa dari semua orang di dalam tim. Kami telah melalui empat tahun yang berat, dan keberhasilan untuk bangkit hingga meraih gelar juara sungguh sangat, sangat hebat," ujar Russell.

"Jujur saja, balapan kali ini penuh dengan pasang surut. Saya tidak tahu persis apa yang terjadi saat keluar dari pit. Mungkin saya mengambil risiko terlalu besar karena saat itu saya melihat peluang untuk mengejar kemenangan, tetapi itulah yang terjadi.

"Ironisnya, karena kejadian itu, saya jadi tidak masuk pit untuk mengganti ban Slick, dan hal tersebut membuat posisi saya kembali seperti sebelum insiden terjadi. Yang terpenting adalah kami berhasil mengunci gelar juara."

Tags:

F1
Mercedes
Andrea Kimi Antonelli
George Russell
Max Verstappen
Red Bull
Mercedes Siapkan Rencana untuk Bantu Russell Jadi Runner-Up
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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