Alonso Sambut Hamilton dalam 'Klub 400' di Formula 1

Fernando Alonso tidak sendirian lagi sebagai satu-satunya anggota 'klub 400' di grid F1 saat ini, karena mantan rivalnya, Lewis Hamilton, masuk ke dalam klub eksklusif itu.

Hamilton, juara dunia tujuh kali, akan mencapai tonggak sejarah penting pada ajang Grand Prix Sao Paulo akhir pekan ini, yang akan menjadi start ke-400 untuknya di Formula 1.

Hamilton masih harus menempuh jalan panjang untuk mengejar pemegang rekor F1 dalam hal jumlah start balapan; Alonso, yang kini berusia 45 tahun, telah mencatatkan 444 kali start dari 447 kesempatan mengikuti balapan menjelang seri Brasil.

Menjelang akhir pekan balapan, Alonso ditanya apakah ia menyambut baik kehadiran anggota baru di ‘klub 400’. Alonso menjawab: “Ya, tentu saja. Itu angka yang besar.”

Lewis Hamilton will take part in his 400th Grand Prix in Brazil

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

“Menurut saya, akan semakin banyak pembalap yang mencapai angka tersebut dengan kalender balap yang sangat panjang saat ini. Jika Anda berkompetisi selama 10 tahun, Anda sudah akan melakoni lebih dari 250 balapan.

“Lewis, tentu saja, memiliki karier yang luar biasa di Formula 1 dengan total 400 balapan, yang semuanya dijalani dalam posisi yang sangat kompetitif. Selamat untuknya, dan semoga ia mendapatkan balapan serta akhir pekan yang baik.”

Hamilton empat tahun lebih muda daripada Alonso, sehingga secara teoretis ia bisa mengejar dan menyalip mantan rivalnya di McLaren tersebut - meski sang juara dunia dua kali itu telah menandatangani perpanjangan kontrak dengan Aston Martin hingga akhir tahun 2027.

Hamilton akan terus membalap bersama Ferrari musim depan, namun masa depannya dalam jangka panjang setelah itu masih belum pasti.

Pembalap asal Inggris tersebut baru-baru ini mengisyaratkan keinginannya untuk memperpanjang karier hingga awal tahun 2030-an, demi mewujudkan impiannya untuk berlaga di Grand Prix Afrika.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Hamilton took his first F1 pole with Ferrari in Mexico

Menjelang Grand Prix Mexico City akhir pekan lalu, Hamilton menyatakan bahwa dirinya “diciptakan dengan cara yang berbeda”.

“Selama 70 tahun [sejarah olahraga ini], belum pernah ada orang seperti saya di sini, jadi saya merasa bahwa saya diciptakan dengan cara yang berbeda,” ujar Hamilton di Meksiko.

“Tentu saja, ada tantangan-tantangan di masa depan yang tidak bisa saya prediksi, yang muncul seiring bertambahnya usia. Namun, sepanjang perjalanan ini, ada begitu banyak anggapan umum yang menyatakan bahwa waktu reaksi seseorang akan menurun.

"Apakah Anda melihat reaksi saya pada balapan terakhir? Reaksi saya lebih cepat daripada beberapa orang termuda di sini. Ada banyak sarana yang bisa Anda manfaatkan untuk terus menjaga diri dan pikiran Anda tetap tajam.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

"Menurut saya, selama Anda bersedia mengorbankan segalanya - seperti yang saya lakukan saat ini - maka saya belum bisa memastikan apakah empat tahun lagi saya masih ingin terus melakukan apa yang saya jalani sekarang.

"Namun, saat ini saya masih mencintai apa yang saya kerjakan. Saya masih berkomitmen penuh, dan akan terus begitu untuk masa mendatang."

Hingga saat ini, Hamilton telah mencatatkan 106 kemenangan, 105 pole, 70 fastest lap, dan 209 kali naik podium dari 399 kali penampilan di Grand Prix.