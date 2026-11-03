"Mereka Mempersulit Diri Sendiri" - Verstappen Sindir Ferrari usai Kemenangan Meksiko

Max Verstappen dengan senang hati memanfaatkan kekisruhan antar pembalap Ferrari untuk mencetak kemenangan Formula 1 terbarunya di Grand Prix Meskiko.

Juara dunia empat kali Verstappen memanfaatkan sepenuhnya pertarungan awal antara Lewis Hamilton dan Charles Leclerc dalam perjalanannya untuk mengklaim kemenangan yang dinilai dengan sempurna dan dilaksanakan dengan baik untuk Red Bull.

Verstappen melesat dari posisi start kelima menuju posisi kedua setelah berhasil menyalip Hamilton, yang sempat keluar trek dalam pertarungan melawan rekan setimnya di Ferrari, Leclerc untuk memperebutkan pimpunan balapan

Strategi brilian dari Red Bull memungkinkannya menyalip Leclerc saat pit stop - saat pembalap Ferrari itu menjalani penalti lima detik - sebelum akhirnya mampu menahan tekanan Hamilton di fase akhir balapan untuk mengamankan kemenangan ketiganya di tahun 2026.

“Itu adalah balapan yang sangat berat,” ujar Verstappen kepada Sky Sports F1. “Kami melakukan segalanya dengan baik sebagai sebuah tim.

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"Mereka mengambil keputusan yang tepat - saat Charles masuk ke pit, kami berhasil menyalip mereka.

“Menurut saya, hari ini kami juga diuntungkan oleh persaingan di antara para pembalap Ferrari. Keduanya adalah pembalap utama, jadi mereka selalu berusaha keras untuk saling mengungguli, tetapi menurut saya, hal itu justru membuat mereka kehilangan kemenangan hari ini.”

Verstappen took full advantage of the squabbling Ferraris

Verstappen, yang kini naik ke posisi kedua dalam klasemen kejuaraan berkat kemenangan ke-74 sepanjang kariernya, meyakini bahwa Ferrari telah membuang peluang mereka sendiri untuk meraih kemenangan pada putaran pertama.

“Kami telah mengerahkan segalanya,” jelas pembalap asal Belanda itu. “Start pertama berjalan dengan baik - dan itu, tentu saja, menjadi penentu jalannya balapan saya.

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“Menurut saya, tim juga memberikan strategi yang tepat dengan melakukan pit-stop di saat yang sama dengan Charles, lalu menyalipnya saat karena adanya penalti. Setelah itu, perjuangan terus berlanjut hingga akhir, karena menurut saya Ferrari tampil sangat cepat hari ini.

Verstappen fended off late pressure from Hamilton

“Menurut saya, mereka membuat situasi menjadi sedikit sulit bagi diri mereka sendiri karena saling bertarung, dan itulah sebabnya saya bisa memanfaatkannya.

“Maksud saya, saya tentu akan mengambil kesempatan itu, bukan? Saya selalu berusaha memanfaatkan setiap peluang yang ada, dan hari ini saya melihat peluang tersebut.

“Pertarungan yang seru sampai akhir - Lewis terus menempel ketat di belakang saya, jadi saya tidak boleh melakukan kesalahan sedikit pun.”

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