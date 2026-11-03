"Mereka Mempersulit Diri Sendiri" - Verstappen Sindir Ferrari usai Kemenangan Meksiko

Max Verstappen memanfaatkan insiden di antara pembalap Ferrari untuk meraih kemenangan di Meksiko.

Max Verstappen celebrates his sixth win in Mexico
Max Verstappen celebrates his sixth win in Mexico

Max Verstappen dengan senang hati memanfaatkan kekisruhan antar pembalap Ferrari untuk mencetak kemenangan Formula 1 terbarunya di Grand Prix Meskiko.

Juara dunia empat kali Verstappen memanfaatkan sepenuhnya pertarungan awal antara Lewis Hamilton dan Charles Leclerc dalam perjalanannya untuk mengklaim kemenangan yang dinilai dengan sempurna dan dilaksanakan dengan baik untuk Red Bull.

Verstappen melesat dari posisi start kelima menuju posisi kedua setelah berhasil menyalip Hamilton, yang sempat keluar trek dalam pertarungan melawan rekan setimnya di Ferrari, Leclerc untuk memperebutkan pimpunan balapan 

Strategi brilian dari Red Bull memungkinkannya menyalip Leclerc saat pit stop - saat pembalap Ferrari itu  menjalani penalti lima detik - sebelum akhirnya mampu menahan tekanan Hamilton di fase akhir balapan untuk mengamankan kemenangan ketiganya di tahun 2026.

“Itu adalah balapan yang sangat berat,” ujar Verstappen kepada Sky Sports F1. “Kami melakukan segalanya dengan baik sebagai sebuah tim. 

"Mereka mengambil keputusan yang tepat - saat Charles masuk ke pit, kami berhasil menyalip mereka.

“Menurut saya, hari ini kami juga diuntungkan oleh persaingan di antara para pembalap Ferrari. Keduanya adalah pembalap utama, jadi mereka selalu berusaha keras untuk saling mengungguli, tetapi menurut saya, hal itu justru membuat mereka kehilangan kemenangan hari ini.”

Verstappen took full advantage of the squabbling Ferraris
Verstappen took full advantage of the squabbling Ferraris

Verstappen, yang kini naik ke posisi kedua dalam klasemen kejuaraan berkat kemenangan ke-74 sepanjang kariernya, meyakini bahwa Ferrari telah membuang peluang mereka sendiri untuk meraih kemenangan pada putaran pertama.

“Kami telah mengerahkan segalanya,” jelas pembalap asal Belanda itu. “Start pertama berjalan dengan baik - dan itu, tentu saja, menjadi penentu jalannya balapan saya.

“Menurut saya, tim juga memberikan strategi yang tepat dengan melakukan pit-stop di saat yang sama dengan Charles, lalu menyalipnya saat karena adanya penalti. Setelah itu, perjuangan terus berlanjut hingga akhir, karena menurut saya Ferrari tampil sangat cepat hari ini.

Verstappen fended off late pressure from Hamilton
Verstappen fended off late pressure from Hamilton

“Menurut saya, mereka membuat situasi menjadi sedikit sulit bagi diri mereka sendiri karena saling bertarung, dan itulah sebabnya saya bisa memanfaatkannya.

“Maksud saya, saya tentu akan mengambil kesempatan itu, bukan? Saya selalu berusaha memanfaatkan setiap peluang yang ada, dan hari ini saya melihat peluang tersebut.

“Pertarungan yang seru sampai akhir - Lewis terus menempel ketat di belakang saya, jadi saya tidak boleh melakukan kesalahan sedikit pun.”

Tags:

F1
Max Verstappen
Red Bull
Ferrari
Lewis Hamilton
Charles Leclerc
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

Related Articles

F1 News
F1 GP Meksiko 2026: Starting Grid Balapan di Mexico City
Lewis Hamilton will lead the field in Mexico City
F1 News
Hamilton Berharap Mobilnya Baik-Baik Saja setelah Masalah Teknis FP2
Lewis Hamilton suffered a technical problem in FP2
F1 Results
F1 GP Meksiko 2026: Hasi Latihan Jumat dari Mexico City
Kimi Antonelli
F1 News
Frustrasi dengan Masalah Radio, Verstappen: "Mungkin Kita Harus Coba Bahasa Isyarat"
Max Verstappen was again left annoyed at radio trouble
F1 News
Leclerc 'Menemukan Sesuatu' saat Meraih Podium GP Amerika Serikat
Charles Leclerc finished second in Austin
F1 News
Hadjar Minta Red Bull Mendesain Ulang Kopling RB22 yang 'Ringkih'
Isack Hadjar

Latest News

F1 News
"Mereka Mempersulit Diri Sendiri" - Verstappen Sindir Ferrari usai Kemenangan Meksiko
32m ago
Max Verstappen celebrates his sixth win in Mexico
F1 News
Leclerc Tanggapi Kritikan Pedas Hamilton atas Insiden Start GP Meksiko
2h ago
Charles Leclerc
F1 News
Cadillac Dikaitkan dengan Colton Herta, Ini Tanggapan Bottas
7h ago
Valtteri Bottas
F1 News
"Situasi yang Sangat Sulit" - Bearman Tanggapi Kekisruhan Ocon dan Haas
7h ago
Ollie Bearman
F1 News
Bentrok Lagi dengan Leclerc, Hamilton Desak Pembicaraan Serius dengan Ferrari
20h ago
Lewis Hamilton was not happy with Charles Leclerc

More News

F1 News
Bottas Lolos dari Cedera Serius usai Kecelakaan Mengerikan GP Meksiko
20h ago
Bottas' stricken Cadillac after the crash
F1 News
Akhir Karier Ocon di F1? Detail Pertengkaran Hebat di Haas Terungkap
02/11/26
Ocon was dropped by Haas without explanation
F1 News
Ryo Hirakawa Mencatat Poin di Debut F1 setelah Penalti Duo Alpine
02/11/26
Ryo Hirakawa has scored a point on his F1 debut
F1 News
F1 GP Meksiko 2026: Starting Grid Balapan di Mexico City
01/11/26
Lewis Hamilton will lead the field in Mexico City
F1 News
Bos Haas Tanggapi Rumor Permintaan Gaji 6 Juta Dollar dari Bearman
31/10/26
Ollie Bearman still hasn't signed a new deal with Haas