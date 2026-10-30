F1 GP Meksiko 2026: Hasi Latihan Jumat dari Mexico City

Pembalap Ferrari, Charles Leclerc, mengungguli pembalap Mercedes yang akan dinobatkan sebagai juara dunia Formula 1, pada sesi Free Practice 1 F1 GP Meksiko, yang diikuti oleh 10 pembalap rookie.

Leclerc mencatatkan waktu 1 menit 18,128 detik, unggul 0,659 detik dari Antonelli - yang hanya butuh finis kesembilan pada balapan hari Minggu untuk memastikan gelarnya - menggunakan ban Soft.

Pembalap cadangan Mercedes, Frederik Vesti, mencatatkan waktu tercepat ketiga - terpaut 0,7 detik - saat menggantikan George Russell pada satu jam pertama sesi tersebut.

Lewis Hamilton gagal mencatatkan waktu yang kompetitif dengan ban lunak setelah melakukan kesalahan di bagian ikonik Stadium, yang membuat juara dunia tujuh kali itu tertinggal jauh di belakang rekan setimnya.

Fred Vesti was the fastest rookie driver in FP1

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Ferrari menjadi satu-satunya tim yang tidak menurunkan pembalap debutan pada sesi latihan pertama, yang memungkinkan Hamilton untuk melakukan sejumlah eksperimen dengan mobil SF-26 miliknya.

Banyaknya rookie, ditambah dengan kondisi grip rendah di lintasan yang masih belum banyak dilalui mobil, membuat hasil FP1 sangat tidak menentu, sehingga tidak banyak informasi yang bisa diambil dari sesi awal tersebut.

Ayumu Iwasa tampil impresif dengan menempati posisi kelima untuk Red Bull, mengungguli Pierre Gasly dari Alpine, Fernando Alonso dari Aston Martin, serta Oscar Piastri yang mengendarai McLaren.

Posisi 10 besar dilengkapi oleh Ollie Bearman untuk tim Haas dan Arvid Lindblad untuk tim Racing Bulls.

Mobil Haas yang dikendarai Bearman tampak mengeluarkan asap saat didorong kembali ke garasi pada akhir sesi, setelah sang pembalap melaporkan adanya kerusakan pada mobilnya.

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British teenager Freddie Slater made his F1 practice bow

Isack Hadjar hanya menempati posisi ke-11 setelah mengalami masalah pada Power Unit mobil Red Bull miliknya.

Nikola Tsolov mencatatkan waktu tercepat ke-12 dalam debutnya di sesi latihan F1 bersama Racing Bulls, meskipun pembalap yang menjadi kandidat juara Formula 2 itu tampak kesulitan akibat kaki yang terasa mati rasa (kram hebat) di fase akhir sesi latihan.

Pembalap junior Red Bull ini berharap dapat menjadi pembalap F1 penuh waktu pertama dari Bulgaria, dengan membidik salah satu kursi di Racing Bulls untuk musim 2027.

Itu adalah sesi latihan remaja asal Inggris, Freddie Slater; ia mengalami kendala pada mobil Audi-nya yang membuatnya hanya mampu melahap 14 putaran.

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Meski demikian, Slater berhasil mencatatkan waktu putaran di akhir sesi latihan bebas pertama (FP1) dan menempati posisi ke-21, mengungguli Colton Herta yang menjadi pembalap paling lambat di posisi ke-22 dengan mobil Cadillac-nya.

Penampilan kelima Herta di sesi FP1 musim ini membuatnya kini telah mencapai ambang batas 40 poin yang disyaratkan untuk mendapatkan superlisensi—sebuah pencapaian yang membuka peluang bagi pembalap Amerika tersebut untuk melakukan debut di F1 tahun depan.

Saat ini, Cadillac tengah mempertimbangkan kemungkinan untuk mengganti Valtteri Bottas dengan Herta pada tahun 2027.