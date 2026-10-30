F1 GP Meksiko 2026: Hasi Latihan Jumat dari Mexico City

Hasil lengkap sesi latihan hari Jumat pada ajang F1 GP Meksiko di Autódromo Hermanos Rodríguez, putaran 19 musim 2026.

Kimi Antonelli
Kimi Antonelli
© XPB Images

Pembalap Ferrari, Charles Leclerc, mengungguli pembalap Mercedes yang akan dinobatkan sebagai juara dunia Formula 1, pada sesi Free Practice 1 F1 GP Meksiko, yang diikuti oleh 10 pembalap rookie.

Leclerc mencatatkan waktu 1 menit 18,128 detik, unggul 0,659 detik dari Antonelli - yang hanya butuh finis kesembilan pada balapan hari Minggu untuk memastikan gelarnya - menggunakan ban Soft.

Pembalap cadangan Mercedes, Frederik Vesti, mencatatkan waktu tercepat ketiga - terpaut 0,7 detik - saat menggantikan George Russell pada satu jam pertama sesi tersebut.

Lewis Hamilton gagal mencatatkan waktu yang kompetitif dengan ban lunak setelah melakukan kesalahan di bagian ikonik Stadium, yang membuat juara dunia tujuh kali itu tertinggal jauh di belakang rekan setimnya.

Fred Vesti was the fastest rookie driver in FP1
Fred Vesti was the fastest rookie driver in FP1

Ferrari menjadi satu-satunya tim yang tidak menurunkan pembalap debutan pada sesi latihan pertama, yang memungkinkan Hamilton untuk melakukan sejumlah eksperimen dengan mobil SF-26 miliknya.

Banyaknya rookie, ditambah dengan kondisi grip rendah di lintasan yang masih belum banyak dilalui mobil, membuat hasil FP1 sangat tidak menentu, sehingga tidak banyak informasi yang bisa diambil dari sesi awal tersebut.

Ayumu Iwasa tampil impresif dengan menempati posisi kelima untuk Red Bull, mengungguli Pierre Gasly dari Alpine, Fernando Alonso dari Aston Martin, serta Oscar Piastri yang mengendarai McLaren.

Posisi 10 besar dilengkapi oleh Ollie Bearman untuk tim Haas dan Arvid Lindblad untuk tim Racing Bulls.

Mobil Haas yang dikendarai Bearman tampak mengeluarkan asap saat didorong kembali ke garasi pada akhir sesi, setelah sang pembalap melaporkan adanya kerusakan pada mobilnya.

British teenager Freddie Slater made his F1 practice bow
British teenager Freddie Slater made his F1 practice bow

Isack Hadjar hanya menempati posisi ke-11 setelah mengalami masalah pada Power Unit mobil Red Bull miliknya.

Nikola Tsolov mencatatkan waktu tercepat ke-12 dalam debutnya di sesi latihan F1 bersama Racing Bulls, meskipun pembalap yang menjadi kandidat juara Formula 2 itu tampak kesulitan akibat kaki yang terasa mati rasa (kram hebat) di fase akhir sesi latihan.

Pembalap junior Red Bull ini berharap dapat menjadi pembalap F1 penuh waktu pertama dari Bulgaria, dengan membidik salah satu kursi di Racing Bulls untuk musim 2027.

Itu adalah sesi latihan remaja asal Inggris, Freddie Slater; ia mengalami kendala pada mobil Audi-nya yang membuatnya hanya mampu melahap 14 putaran.

Meski demikian, Slater berhasil mencatatkan waktu putaran di akhir sesi latihan bebas pertama (FP1) dan menempati posisi ke-21, mengungguli Colton Herta yang menjadi pembalap paling lambat di posisi ke-22 dengan mobil Cadillac-nya.

Penampilan kelima Herta di sesi FP1 musim ini membuatnya kini telah mencapai ambang batas 40 poin yang disyaratkan untuk mendapatkan superlisensi—sebuah pencapaian yang membuka peluang bagi pembalap Amerika tersebut untuk melakukan debut di F1 tahun depan.

Saat ini, Cadillac tengah mempertimbangkan kemungkinan untuk mengganti Valtteri Bottas dengan Herta pada tahun 2027.

F1 GP Meksiko 2026 - Autodromo Hermanos Rodriguez - Hasil FP1

PosPembalapNATTim Laptime/Gap
1Charles LeclercMONScuderia Ferrari HP1m18.128
2Kimi AntonelliITAMercedes AMG Petronas F1 Team0.659
3Frederik VestiDNKMercedes AMG Petronas F1 Team0.733
4Lewis HamiltonGBRScuderia Ferrari HP0.738
5Ayumu IwasaJPNOracle Red Bull Racing0.985
6Pierre GaslyFRABWT Alpine F1 Team1.082
7Fernando AlonsoESPAston Martin Aramco F1 Team1.229
8Oscar Piastri AUSMcLaren Mastercard F1 Team1.248
9Oliver BearmanGBRTGR Haas F1 Team1.284
10Arvid LindbladGBRVisa Cash App Racing Bulls F1 Team1.35
11Isack Hajdar FRAOracle Red Bull Racing1.417
12Nikola TsolovBGRVisa Cash App Racing Bulls F1 Team1.476
13Nico HulkenbergGERAudi Revolut F1 Team1.48
14Gabriele MiniITABWT Alpine F1 Team1.818
15Ryo HirakawaJPNTGR Haas F1 Team1.854
16Carlos SainzESPAtlassian Williams F1 Team1.878
17Leonardo FornaroliITAMcLaren Mastercard F1 Team2.107
18Sergio PerezMEXCadillac F1 Team2.267
19Jak CrawfordUSAAston Martin Aramco F1 Team2.675
20Luke BrowningGBRAtlassian Williams F1 Team2.741
21Freddie SlaterGBRAudi Revolut F1 Team2.817
22Colton HertaUSACadillac F1 Team3.237

Tags:

F1
Mexico
Charles Leclerc
F1 GP Meksiko 2026: Hasi Latihan Jumat dari Mexico City
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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