Leclerc Tanggapi Kritikan Pedas Hamilton atas Insiden Start GP Meksiko

Charles Leclerc mengecilkan dampak insiden start GP Meksiko, meski Lewis Hamilton menyerukan 'pembicaraan serius'

Charles Leclerc
Charles Leclerc
© XPB Images

Charles Leclerc menilai bahwa duel sengit di putaran pembuka GP Meksiko dengan rekan setimnya di Ferrari, Lewis Hamilton, seharusnya tidak perlu dibesar-besarkan - meski di sisi lain Hamilton mendesak adanya diskusi serius dalam internal tim.

Hamilton meraih pole bersejarah di Autódromo Hermanos Rodríguez, dengan posisi start tepat di depan Leclerc yang menempati urutan ketiga. 

Namun, drama langsung terjadi saat kedua pembalap Ferrari tersebut terlibat pertarungan ketat melewati rangkaian tikungan pertama.

Kedua pembalap melebar hingga keluar lintasan di Tikungan 4 dan 5 saat memperebutkan posisi terdepan. Meski Leclerc berhasil mempertahankan posisinya, ia kemudian dijatuhi penalti waktu lima detik oleh Stewards FIA.

Max Verstappen akhirnya memanfaatkan kekacauan tersebut untuk menyalip dan merebut kemenangan, membuat Hamilton geram hingga menyerukan diadakannya ‘pembicaraan serius’ secara tertutup.

Charles Leclerc
Charles Leclerc
© XPB Images

Saat berbicara kepada media setelah balapan, Leclerc mengakui bahwa insiden tersebut akan ditinjau secara internal, namun ia membela sengitnya pertarungan yang terjadi.

"Kami pasti akan membicarakannya," ujar Leclerc. "Saya tidak tahu apakah dia sangat tidak senang dengan tindakan saya, karena menurut saya, apa yang dia lakukan pun berada tepat di ambang batas."

"Mungkin dia lebih kesal dengan situasi secara keseluruhan - bagaimana situasi di Tikungan 4 dan 5 ditangani, terkait penalti, dan sebagainya. Hal ini tentu akan kami bahas."

Meskipun Hamilton merasa frustrasi dengan bagaimana insiden itu diputuskan, dan berdampak pada balapannya, Leclerc berpendapat bahwa insiden tersebut terlalu dibesar-besarkan, mengingat konteks persaingan yang terjadi di barisan depan.

"Maksud saya, kami sedang berjuang untuk meraih kemenangan, jadi wajar saja jika ruang gerak antara dia dan saya menjadi sangat terbatas," jelasnya.

Charles Leclerc
Charles Leclerc
© XPB Images

"Pada akhirnya, kami berdua melakukan kesalahan saat memasuki Tikungan 4; tidak ada kontak sama sekali di antara kami. Kami berdua melaju lurus, dan itu memberi kesempatan bagi Max untuk melakukan penyalip.

"Jadi, menurut saya hal ini tidak perlu terlalu dibesar-besarkan. Memang situasinya ketat. Di Tikungan 1, 2, dan 3 persaingannya sangat sengit, tetapi saya memang sudah menduga akan ada pertarungan untuk memperebutkan posisi pemimpin balapan.

"Untuk Tikungan 5, kami berdua melakukan kesalahan. Saya harus menanggung penalti - meskipun bisa diperdebatkan apakah penalti itu sudah cukup atau belum - sementara Lewis, setelah keluar dari Tikungan 5, harus merelakan posisinya kepada Max."

Tags:

F1
Charles Leclerc
Ferrari
Lewis Hamilton
Leclerc Tanggapi Kritikan Pedas Hamilton atas Insiden Start GP Meksiko
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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