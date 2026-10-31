Hamilton Berharap Mobilnya Baik-Baik Saja setelah Masalah Teknis FP2

Lewis Hamilton menempati posisi ke-11 di timesheets Free Practice 2 F1 GP Mexico setelah mobil Ferrarinya mogok - kemungkinan akibat masalah mesin - sebelum ia sempat menyelesaikan simulasi kualifikasi dengan memakai ban Soft.

Tidak hanya itu, ia juga tidak menyelesaikan sesi long run yang krusial karena kehilangan lebih dari separuh durasi FP2, kendala awal yang menghambat kiprahnya akhir pekan ini di Autodromo Hermanos Rodriguez.

Charles Leclerc memuncaki kedua sesi pada hari Jumat, yang menegaskan potensi menjanjikan Ferrari di Meksiko, namun Hamilton justru tidak mengetahui kondisi mobil SF-26 miliknya.

“Saya merasa sangat nyaman di dalam mobil. Menurut saya, kami telah melakukan pekerjaan yang sangat baik dalam memperbaiki pengaturan mobil. Sayang sekali situasinya jadi seperti ini,” jelas Hamilton.

“Sebagai sebuah tim, kami sebenarnya sangat kompetitif akhir pekan ini, tetapi karena tidak sempat melakukan simulasi balap (long run), saya jadi tidak tahu bagaimana… Saya tahu betapa sulitnya melakukan penyalip di sini.”

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“Mereka masih melakukan investigasi untuk mencari tahu apa masalahnya, dan saya hanya bisa berdoa semoga semuanya baik-baik saja.”

Menambah kesulitan Hamilton, pembalap asal Inggris 41 tahun itu juga menghabiskan bagian awal FP1 untuk melakukan eksperimen dengan mobil Ferrari-nya, yang semakin menyita waktu persiapannya.

“Saya kehilangan sedikit waktu di sesi latihan pertama (P1) karena kami melakukan rake running (pengujian dengan alat ukur aerodinamika)," tambahnya.

“Biasanya, saya akan menugaskan salah satu pembalap muda untuk turun di P1 di lintasan ini, seperti yang dilakukan kebanyakan tim lain. Namun, saya memilih untuk melakukannya di kesempatan lain.

“Jadi, pada dasarnya saya hanya benar-benar menjalani satu sesi latihan, karena saya melewatkan setidaknya separuh dari sesi tersebut.

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“Menurut saya, tidak perlu banyak perubahan pada pengaturan kendaraan. Kemungkinan besar akan tetap sama karena kami sudah sangat cepat.

“Tadi sempat ada penurunan tenaga di awal putaran, tetapi kami tetap bisa melaju dengan cepat.

“Besok saya akan mengerahkan segalanya dan berusaha memberikan hasil terbaik dengan apa pun yang saya miliki.”

Hamilton juga menepis anggapan bahwa Ferrari difavoritkan di Meksiko, setelah pembalap Mercedes, George Russell, menyatakan bahwa kondisi di dataran tinggi dapat memberikan “keuntungan yang cukup besar” karena penggunaan turbo yang lebih kecil di SF-26.

“Saya tidak begitu setuju soal masalah turbo itu,” ujar Hamilton. “Jika melihat kecepatan mobil Mercedes dan Red Bull, mereka tetap melaju kencang di ujung lintasan lurus, seperti yang selalu mereka tunjukkan di setiap balapan. Jadi, turbo sama sekali tidak memberikan perbedaan.

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“Mereka masih lebih unggul dalam hal tarikan di ujung lintasan lurus. Jadi, menurut saya, kita masih tertinggal sekitar dua atau tiga persepuluh detik, tetapi mobil ini menunjukkan performa yang sangat baik.”