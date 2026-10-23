Hadjar Membantah Klaim Red Bull Kini Punya Paket Terbaik di F1

Isack Hadjar menepis anggapan bahwa Red Bull saat ini memiliki mobil F1 tercepat.

Max Verstappen has taken two consecutive dominant F1 wins
Max Verstappen has taken two consecutive dominant F1 wins

Menurut Isack Hadjar, rekan satu timnya di Red Bull, Max Verstappen, akan meraih kemenangan yang jauh lebih dominan di Singapura jika ia mengendarai mobil Ferrari.

Verstappen, juara dunia empat kali, telah mencatatkan kemenangan beruntun Malaysia dan Singapura menjelang Grand Prix Amerika Serikat akhir pekan ini. Namun, Hadjar berpendapat bahwa saat ini Red Bull bukanlah tim dengan mobil tercepat di ajang F1.

Meskipun Verstappen tampil dominan sepanjang akhir pekan di Singapura, Hadjar meyakini bahwa pembalap asal Belanda itu akan menang dengan selisih yang lebih besar seandainya ia mengendarai mobil Ferrari.

“Menurut saya, kami tidak memiliki mobil tercepat,” ujar Hadjar pada hari Kamis di Austin. “Menurut saya, mobil tersebut masih sangat sulit dikendalikan. Di Malaysia, mobil itu memang dominan, tetapi saya rasa di Singapura mobil itu bukanlah yang tercepat.

Verstappen crushed his opponents in Singapore
Verstappen crushed his opponents in Singapore

“Itulah yang saya yakini. Menurut saya, jika Max berada di balik kemudi Ferrari, dia akan memenangkan balapan dengan selisih yang lebih besar. Jadi, itulah pendapat saya. Di Singapura, menurut saya [Ferrari] adalah mobil tercepat.

“Dia [Verstappen] meraih pole dengan keunggulan setengah persepuluh detik. Ferrari tidak memiliki ban baru untuk balapan - khususnya ban Soft - jadi hal itu juga berpengaruh. Dia mengupayakan segala peluang yang ada, menciptakan perbedaan di sesi Q3, dan itu sudah cukup.:

Pembalap McLaren, Oscar Piastri, juga memberikan pandangannya mengenai performa kuat Red Bull dari dua balapan terakhir saat ditanya apakah mereka adalah tolok ukur saat ini.

“Menurut saya, Red Bull jelas telah membuat langkah maju yang cukup besar selama rangkaian tiga balapan (triple header) terakhir,” ujar pembalap Australia itu. “Peningkatan apa pun yang mereka pasang pada mobil di Baku terbukti sangat ampuh - terbukti dengan keberhasilan mereka meraih dua posisi podium di sana, lalu memenangkan dua balapan berikutnya melalui Max.

“Tidak mengherankan jika Ferrari tampil sangat kuat di Singapura. Berdasarkan analisis data, mereka hampir selalu menjadi yang tercepat - atau setara dengan yang tercepat - di setiap tikungan sepanjang tahun ini.

"Namun mereka justru kehilangan keunggulan di semua lintasan lurus; entah itu karena hambatan udara (drag) atau tenaga mesin, saya tidak tahu pasti.

Hadjar has dismissed suggestions Red Bull has the fastest car
Hadjar has dismissed suggestions Red Bull has the fastest car

“Kami memang memperkirakan Ferrari akan menjadi tolok ukur di Singapura, tetapi kami juga pernah mengira mereka akan menjadi tolok ukur di sirkuit-sirkuit lain, dan ternyata tidak demikian. Menurut saya, mereka sangat kuat.

“Jelas bahwa Red Bull sangat kuat. Keduanya sudah pasti lebih kuat daripada kami. Menurut saya, dalam beberapa minggu terakhir, Red Bull benar-benar telah menjadi mobil yang paling konsisten cepat, namun tantangan yang dihadapi setiap akhir pekan terus berganti.”

Tags:

F1
Red Bull
Ferrari
Max Verstappen
Isack Hadjar
Hadjar Membantah Klaim Red Bull Kini Punya Paket Terbaik di F1
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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