Kabar Bahagia Datang dari Keluarga Charles Leclerc Jelang GP Brazil

Charles dan Alexandra Leclerc telah menyambut kelahiran anak pertama mereka.

Charles Leclerc has become a father
Charles Leclerc has become a father

Pembalap Formula 1 dari tim Ferrari, Charles Leclerc, dan istrinya, Alexandra, telah menyambut kelahiran anak pertama mereka.

Pasangan tersebut mengungkapkan kabar tersebut melalui sebuah unggahan di Instagram pada 4 November, dengan mengonfirmasi bahwa putri mereka lahir sehari sebelumnya.

Keluarga Leclerc juga mengungkapkan bahwa putri mereka diberi nama ‘Bianca’.

Keterangan pada unggahan tersebut hanya bertuliskan: "Bianca 🤍 3.11.26.”

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Ucapan selamat pun langsung membanjir, termasuk dari sesama pembalap F1 dan tim-tim yang mengenal Leclerc.

Muncul dugaan bahwa nama Bianca mungkin merupakan bentuk penghormatan kepada mendiang Jules Bianchi - ayah baptis sekaligus sahabat dekat Leclerc - yang meninggal dunia pada tahun 2015.

Kelahiran anak pertama mereka ini terjadi setelah keduanya melangsungkan pernikahan pada 28 Februari lalu di Monako.

Charles dan Alexander mulai menjalin hubungan di depan publik pada tahun 2023 dan mengumumkan pertunangan mereka pada bulan November tahun lalu.

Leclerc bergabung dengan Max Verstappen, Fernando Alonso, Sergio Perez, dan Nico Hulkenberg sebagai sosok ayah di jajaran pembalap F1 saat ini.

Rumours of Alexandra's pregnancy started at the Hungarian Grand Prix
Rumours of Alexandra's pregnancy started at the Hungarian Grand Prix

Ferrari telah mengonfirmasi bahwa Leclerc akan tiba terlambat di Brasil - sehingga melewatkan hari media pada hari Kamis - setelah sempat pulang ke Monako untuk berkumpul bersama keluarganya.

Tags:

F1
Charles Leclerc
Ferrari
Kabar Bahagia Datang dari Keluarga Charles Leclerc Jelang GP Brazil
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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